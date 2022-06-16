У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что не обладает информацией о пленении под Харьковым двух бывших американских военнослужащих, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины.

"Пока у меня нет такой информации, комментировать ничего не могу", - сказал Пушилин "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих армии США, помогавших ВСУ, попали в плен в ходе боя под Харьковом.

Согласно статье, 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн примкнули в качестве добровольцев к одной из регулярных частей ВСУ. В плен они попали на прошлой неделе. Они считаются первыми американскими военнослужащими, попавшими в плен в зоне конфликта на Украине.