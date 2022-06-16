В ВОЗ сообщили, что 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге.

"Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины", - сказал Клюге в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Клюге отметил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V" воспользовались более 500 млн человек во всем мире и свыше 90 млн человек в РФ.

"Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для использования в более чем 70 странах, свидетельствует не только об обширном опыте России в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии (коронавируса)", - заявил он.