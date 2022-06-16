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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В ВОЗ сообщили, что 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины

В ВОЗ сообщили, что 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге.

"Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины", - сказал Клюге в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Клюге отметил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V" воспользовались более 500 млн человек во всем мире и свыше 90 млн человек в РФ.

"Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для использования в более чем 70 странах, свидетельствует не только об обширном опыте России в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии (коронавируса)", - заявил он.

ВОЗ
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