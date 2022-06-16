Минфин РФ рассчитывает на запуск эксперимента по бондовым складам осенью

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин России рассчитывает, что эксперимент по созданию в РФ бондовых складов будет запущен осенью этого года.

"Конечно, много будет зависеть от отношения к этому в Думе, но с нашей стороны будут приложены все усилия, чтобы до конца весенней сессии обеспечить принятие этого законопроекта с тем, чтобы уже с осени эксперимент по бондовым складам был запущен", - сказал статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, выступая в рамках ПМЭФ-2022.

Бондовый склад - это зона хранения и распределения товаров, продаваемых через интернет-площадки, с особым таможенным статусом, который позволяет не платить пошлины и налоги на импортируемый ассортимент товаров до их приобретения конечным покупателем.

Как сообщалось, законопроект о запуске в России эксперимента по созданию бондовых таможенных складов был внесен правительство в Госдуму в ноябре прошлого года. В декабре законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Предполагается, что оператором бондовых складов в рамках эксперимента будет "Почта России": она будет ввозить товары и размещать их на таможенных складах, заниматься таможенным оформлением и оплатой таможенных платежей. Затем эти товары будут продаваться на маркетплейсах, с которыми "Почта" заключит соглашения. Планируется, что после завершения эксперимента операторами бондовых складов смогут стать любые юридические лица, которые будут отвечать соответствующим требованиям.

"Я надеюсь, что мы до конца года разрешим эту ситуацию, потому что у нас был диалог со всеми ФОИВами, мы слышали аргументацию всех сторон, мне кажется, что мы уже достаточно близки к консенсусу, чтобы запустить наконец эту историю, посмотреть, как она работает", - сказал в четверг заместитель гендиректора по коммерческой деятельности "Почты России" Георгий Аликошвили, комментируя запуск эксперимента по бондовым складам.

"Теоретизировать можно очень долго, но пока это не начнет работать, обсуждать нечего. Будет работать - посмотрим, отрегулируем", - отметил он.