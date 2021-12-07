Дума приняла в I чтении поправки о бондовой таможенной зоне

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 11457-8 по запуску в России эксперимента по созданию бондовых таможенных складов, оператором которых станет "Почта России". Авторы проекта в правительстве считают, что он позволит снизить издержки участников рынка, ускорит доставку товаров покупателю.

В Думу он был внесен в начале ноября 2021 года.

В рамках эксперимента "Почта России" будет ввозить в Россию товары и помещать на таможенные склады. Затем их смогут купить люди, которые будут их заказывать на маркетплейсах, с которыми у "Почты России" будут заключены соглашения.

"Удобство данной модели состоит в том, что физические лица не вступают в контакт с таможенными органами при доставке товаров. Их таможенным оформлением и оплатой таможенных платежей будет заниматься "Почта России"", - объяснил, представляя законопроект замминистра финансов Алексей Сазанов.

"При обсуждении законопроекта возник вопрос, нужна или не нужна нам конкуренция при оперировании бондовыми складами в стране. Минфин России представил пояснение, что по окончании эксперимента в 2023 году будут внесены соответствующие изменения в Таможенный кодекс и оперировать бондовыми складами смогут любые юридические лица, которые будут отвечать соответствующим требованиям", - добавил депутат Владислав Резник.

По словам Сазанова, принятие закона улучшит положение потребителей, так как сокращаются сроки доставки: "Товары крупными партиями смогут завозиться на таможенные склады, там размещаться на территории РФ и выпускаться во внутреннее потребление по мере заказа товаров конечными потребителями-физическими лицами в том числе на маркетплейсах".

Бондовый склад - это зона хранения и распределения товаров, продаваемых через интернет-площадки, с особым таможенным статусом, который позволяет не платить пошлины и налоги на импортируемый ассортимент до их приобретения конечным покупателем.

В конце сентября уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев говорил, что Татарстан технически готов к созданию бондовой зоны, ждет профильного закона. Он тогда напомнил, что ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов подписали соглашение о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны на базе обособленного структурного подразделения АО "Почта России", расположенного в международном аэропорту "Казань".

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.