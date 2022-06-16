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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ЦБ РФ не считает необходимым специально ослаблять рубль

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не исходит из того, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим даже при текущих валютных ограничениях, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы не таргетируем инфляцию, мы таргетируем курс, курс должен оставаться плавающим в рамках тех ограничений, которые есть", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что влияние на курс рубля процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, но оно не очень большое. "На курс влияет, прежде всего, сейчас текущий счет, соотношение экспорта и импорта, и во многом курс будет определяться именно тем, что будет происходить с экспортом и импортом дальше. По импорту мы видим сохранение достаточно серьезных ограничений, и курс будет определяться этим", - подчеркнула председатель ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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