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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Минпромторге РФ заявили, что IKEA не продает трейдинговый бизнес в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Возвращение IKEA на российский рынок возможно при восстановлении логистики, такие планы у компании есть, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

ЭкономикаIKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в странеIKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в странеЧитать подробнее

"IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Евтухов назвал решение IKEA продать заводы логичным, так как мощности не должны простаивать, и высказал уверенность, что у IKEA не будет проблем с поиском покупателей. "У них хорошие, высокотехнологичные заводы, и я уверен, что интересантов будет немало", - считает замминистра.

В среду шведская IKEA сообщила о намерении сократить масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже четырех российских фабрик - они расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

Об интересе к фабрикам IKEA уже сообщила ПАО АФК "Система", также, как писали "Ведомости", покупку может рассмотреть сеть Hoff.

IKEA
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