Мединский заявил, что Киев прервал переговоры после контактов с представителями США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский возложил на украинскую сторону ответственность за срыв переговорного процесса между Москвой и Киевом и заявил, что это произошло после визита в Киев руководителей Пентагона и Госдепартамента США.

"Я вам рассказываю правду о том, как прервался переговорный процесс. Он прервался по инициативе Украины. Он прервался на этапе наличия согласованного переговорными группами документа", - сказал Мединский журналистам в четверг в кулуарах ПМЭФ.

По словам Мединского, возглавлявшего российскую делегацию, переговорный процесс был прерван после визита в Киев высокопоставленных представителей администрации США.

"Прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза", - добавил Мединский.