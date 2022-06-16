Белоусов призвал к укреплению суверенитета РФ в новом "мире без правил"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия должна заняться укреплением собственного суверенитета на фоне глобального кризиса доверия, заявил вице-премьер Андрей Белоусов на церемонии открытия 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в четверг.

"Сегодня наступает время сосредоточения, время переосмысления и выстраивания коммуникаций с нашими стратегическими партнерами. Время выстраивания, укрепления суверенитета. Россия - одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами", - сказал Белоусов.

Мир вступил в череду глобальных кризисов, заметил он, среди которых пандемия коронавируса, климатический кризис, энергетический кризис в Европе, который Белоусов считает в значительной мере рукотворным, а также продовольственный кризис, который стал следствием энергетического.

"Мир без правил"

"Вот эта череда кризисов, которые развертываются на наших глазах. А с другой стороны, мы имеем не просто санкции. Санкции были, есть и, думаю, будут. Мы имеем колоссальный кризис доверия в мире. Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, - это то, что они показали, что никаких правил не существует. Вообще никаких правил. У кого кольт - тот и сильный. Вот единственное правило. (...) Если фундамент доверия пробивается, то начинается мир без правил. А мир без правил - это что, это война. По сути это война. Экономическая война, политическая война, какая угодно", - сказал Белоусов.

Ситуация "мира без правил" и кризиса доверия сформировалась по инициативе глобальных партнеров России, подчеркнул он.

В этих условиях ответственные политики должны выработать новые правила взаимодействия, полагает он, на это у них есть два-три года, иначе, на его взгляд, мир ждет сценарий "стихийного формирования коалиций", как в Европе XVII века.

Белоусов добавил, что уже слышал на ПМЭФ-2022 от соотечественников идеи для России "замкнуться" в себе в связи с "убыточностью экспорта", однако он не разделяет эту точку зрения.

"Это позиция санкционизма. Мы знаем, Соединенные Штаты много положили сил на это. Вряд ли это является выходом", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что уже очевидно, что попытка блокады России провалилась.

Как сообщалось, в четверг состоялось официальное открытие ПМЭФ-2022. Форум начал работу в среду и завершится в субботу. На пленарном заседании в пятницу выступит президент России Владимир Путин.

Главная тема форума в 2022 году - "Новый мир - новые возможности". Деловая программа включает обсуждение вызовов, с которыми столкнулась Россия, нового экономического порядка и возникших в связи с его формированием задач. На полях форума будут подниматься вопросы развития энергетики и энергобезопасности, обсуждаться стратегические направления развития здравоохранения, защита бизнеса в России и за рубежом, продовольственная безопасность РФ и так далее.

Как и в прежние годы, в рамках ПМЭФ состоятся межстрановые бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. На полях форума пройдут встречи представителей деловых кругов России и стран-гостей. Встречи запланированы с представителями деловых сообществ Китая, Египта, Турции, Ирана, государств Африки и Латинской Америки, стран АСЕАН. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк России.