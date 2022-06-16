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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Чиновники РФ пока не вмешивались в ситуацию с оборудованием "Северного потока", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022.

"Между собой, я так понимаю это, хозяйствующие субъекты работают, взаимодействуют, поскольку это контракты между акционерными обществами", - уточнил он. "По крайне мере, на меня никто не выходил из немецких партнеров", - добавил вице-премьер.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год работает с 2011 года.

"Газпром" 14 июня сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию снизится на 40% из-за действий германской же компании Siemens. Месяц назад она объявила, что покинет российский рынок и начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

"Газпром" сообщил о "несвоевременном возврате" компанией газоперекачивающих агрегатов из ремонта. Как свидетельствуют более ранние сообщения Siemens, ремонт этих ГПА проводился на заводах за пределами России.

15 июня "Газпром" объявил, что прокачка газа по "Северному потоку" снизится до 67 млн куб. м в сутки (теперь уже на 60%) из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

Александр Новак Северный поток
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