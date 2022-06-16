Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" готов к работе в любой момент, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ-2022 на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".

"Северный поток-2" стоит, но экономика наша не стоит. Невостребованные мощности для "Северного потока-2" мы переориентировали для поставок Северо-Западного округа. Все губернаторы нам поаплодировали, сказали, что построим производства", - добавил он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.