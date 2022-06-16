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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Миллер счел, что возобновляемые источники энергии не спасут энергетику Европы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не станут "соломинкой" для спасения энергетики Европы, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ-2022 во время сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".

"Что касается ВИЭ - это попытка получить свой ресурс за счет других. Ведь их политика была направлена на то, чтобы поставщики традиционных ресурсов за это платили. А с точки зрения экологии ВИЭ - там углеродный след еще больше", - сказал он.

Кроме того, для возобновляемых источников требуется 100%-е резервирование именно за счет природного газа, напомнил глава "Газпрома".

"Истощение ресурсов это уже свершившийся факт, Европа - нетто-импортер", - сказал он.

Алексей Миллер Газпром Европа ПМЭФ
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