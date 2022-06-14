Европарламент отказался причислить атом и газ к безвредным источникам энергии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Большая группа депутатов Европарламента высказалась против предложения Еврокомиссии классифицировать атом и природный газ как "устойчивые источники энергии", на которые распространяется политика поддержки ЕС.

"Нам нужны огромные инвестиции в расширение возобновляемых источников энергии, а не энергии прошлого. "Зеленый" курс не должен использоваться для финансирования энергии, которая наносит вред окружающей среде и климату, создает неуправляемые риски", - заявил член двух профильных комитетов Европарламента и докладчик по регулированию таксономии (системы классификации источников энергии в рамках "зеленого" курса ЕС) Бас Эйкхаут.

Он прокомментировал итоги состоявшегося во вторник голосования в комитетах по окружающей среде (ENVI) и по экономическим и валютным вопросам (ECON). Предложение признать газ и атом устойчивыми ресурсами энергии на период долгосрочного перехода к возобновляемым источникам отвергли 76 членов обоих комитетов, поддержали 62, воздержались четверо.

"Мы столкнулись с климатическим кризисом, кризисом стоимости жизни и войной на Украине. Это значит, что Евросоюзу срочно необходимо стать независимым от российского урана и газа", - аргументировал Эйкхаут.

Он подчеркнул, что у ЕС есть шанс взять на себя ведущую роль в борьбе с изменением климата и установить "золотой стандарт" для инвестиций в климатически нейтральную экономику.

"Делегированный акт о таксономическом регламенте" Еврокомиссии является знаком устойчивого развития, которым руководствуются инвесторы.

Ожидается, что принятая комитетами резолюция против предложения Еврокомиссии будет вынесена на голосование на июльской пленарной сессии Европарламента. "Зеленые" призывают депутатов отклонить "делегированный акт". Для этого необходимо абсолютное большинство в 353 голоса (из 705 депутатов).