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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

МВД Белоруссии признало экстремистским издание "Хартия'97"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщило, что в перечень экстремистских формирований внесено издание "Хартия'97". Теперь в перечне уже 84 "группы граждан".

В перечень внесена "группа граждан", объединенных посредством трех интернет-сайтов, Telegram-канала, Telegram-бота, групп и страниц в соцсетях Instagram, Facebook (работа этих соцсетей в России запрещена, поскольку они принадлежат компании, признанной в России экстремистской), Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", канала видеохостинга YouTube, пояснили в МВД.

Сайт издания был признан экстремистским в феврале 2022 года.

Издание "Хартия'97" было названо по декларации по защите национальной культуры, озвученной 10 ноября 1997 года, автором которой был философ и методолог Владимир Мацкевич.

Мацкевич был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии 4 августа 2021 года по подозрению в организации протестов после президентских выборов августа 2020 года. Правозащитники, в том числе Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным. В конце июля 2022 года Мацкевич был приговорен к пяти годам исправительной колонии усиленного режима по обвинению в создании и руководстве экстремистским формированием, а также оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Хартия'97 Белоруссия Владимир Мацкевич МВД Александр Лукашенко
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