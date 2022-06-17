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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Минэкономразвития и ЦБ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит рисков дефляции в стране, тогда как Минэкономразвития категорически не согласно с этой оценкой и полагает, что Россия уже "сползает" в дефляцию.

"У нас пока о риске дефляции речи не идет. Пока у нас рост цен год к году 16,7%, и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным", - сказал зампред Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Минэкономразвития категорически не согласно с текущей оценкой, завил глава ведомства Максим Решетников. " У нас пятую неделю подряд идет дефляция, коллеги, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы - 1,6% уровень инфляции", - сказал министр, напомнив, что по последним недельным данным в России опять наблюдалась дефляция.

"Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться. Мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать, и все-таки дальше тот тренд, который коллеги задали, продлится и как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы ситуацию можем не вытащить", - отметил Решетников.

К позиции министра экономического развития присоединился глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, также выступавший на завтраке Сбербанка. Он заявил, что всегда поддерживал осторожную денежно-кредитную политику, но сейчас пришло время "отказываться от догм". "Не надо бояться инфляции - уже дефляцию схлопотали!" - сказал бизнесмен.

ЦБ РФ Минэкономразвития РФ
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