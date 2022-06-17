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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

"Росатом" обратится к международному праву после расторжения контракта на АЭС "Ханхикиви"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует апеллировать к контрактным механизмам и международному праву после расторжения контракта на строительство АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, сообщил глава компании Алексей Лихачев на ПМЭФ.

"Без внимания не оставим, будем пользоваться всеми контрактными обязательствами по разрешению споров, а также международным правом соответствующим", - сказал он о проекте в Финляндии.

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Лихачев также подчеркнул, что, например, проект ИТЭР во Франции без России "невозможно реализовать".

Говоря о проекте АЭС в Венгрии, Лихачев отметил получение текущих лицензий на площадке. "Нет плохих новостей, кроме обычных трудностей", - сказал он об этом проекте. Лихачев также добавил, что венгерские власти хотят реализации проекта, может быть, даже раньше контрактных сроков.

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" со структурой "Росатома" RAOS, а чуть позже отозвала заявку на лицензию для строительства.

Fennovioma ссылалась в своем решении на то, что в последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а российская военная операция на Украине только усугубила риски для него.

Росатом Финляндия АЭС Ханхикиви
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