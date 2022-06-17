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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин подчеркнул способность РФ значительно увеличить экспорт зерна и удобрений

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений, заявил Владимир Путин. Сегодня российский лидер участвует в сессии ПМЭФ.

"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн", - сказал Путин.

"В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь, речь идет об африканских странах и о регионе Ближнего Востока", - отметил он.

Он подчеркнул, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины. "Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет", - добавил он.

Путин заметил, что, по оценкам Минсельхоза США, речь идет о 6 млн тонн (по российским оценкам 5 млн тонн) пшеницы и 7 млн тонн кукурузы.

"Если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн пшеницы, то 5 млн тонн для мирового рынка погоды не делают вообще никакой. Тем не менее, возможности вывоза есть. Причем не только через черноморские порты", - сказал президент.

По его словам, зерно можно вывезти через Белоруссию, Польшу, Румынию.

Владимир Путин Украина
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