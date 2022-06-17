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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин опасается, что вывезенным с Украины зерном оплатят поставляемое оружие

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин надеется, что украинские власти решат вопрос вывоза зерна без оглядки на своих руководителей на Западе, и опасается, что зерно пойдет в качестве оплаты поставок Украине оружия.

"Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить. И в данном случае хотя бы не ориентируются на своих хозяев где-нибудь там за границей и из-за рубежа, из-за океана", - сказал Путин о проблеме вывоза украинского зерна за границу, выступая на пленарном заседание на ПМЭФ-2022 в пятницу.

"Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", - добавил он.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Владимир Путин Украина
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