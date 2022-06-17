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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин заявил о необходимости учитывать угрозу дефляционной спирали в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рискам дефляционной спирали надо уделять внимание, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас инфляция сначала скакнула. Была 17,8% годовая на пике, но сейчас уже 16,7%, имеет тенденцию к снижению", - отметил он в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу.

Комментируя вопрос о риске дефляционной спирали в РФ, Путин заявил, что "такая угроза тоже специалистами имеется ввиду, мы должны об этом думать".

"Смотрите, как укрепился рубль", - сказал он.

На замечание модератора, что есть мнение, что сильно крепкий рубль - это не очень хорошо для экономики и он должен стоить 70 рублей за доллар, президент ответил: "70-75 (рублей за доллар) ... Для всех, кто занимается экономикой понятно, что для экспортеров это плохо (слишком крепкий рубль - ИФ)".

"Есть и опасность, что с таким курсом доллара к нам дешевый импорт пойдет", - добавил он.

"Есть здесь и плюсы, и минусы", - сказал президент о крепком рубле.

Владимир Путин
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