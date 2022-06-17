В МИД ЛНР ждут постепенной сдачи в плен украинских военных с химкомбината "Азот"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал существенным начатый в пятницу процесс сдачи в плен украинских военных, укрывавшихся на химкомбинате "Азот".

"Сегодня там опять процесс пошёл, сдвинулся с мёртвой точки. По количеству я пока не скажу, я нахожусь здесь (в Санкт-Петербурге - ИФ). Сегодня был существенный шаг со стороны украинских боевиков, они действительно приняли решение сдаваться. Лед тронулся", - заявил он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ в пятницу.

"Насколько динамично этот процесс будет продвигаться..., мы знаем по "Азовстали". Это было понемногу, потихонечку, но, тем не менее, абсолютно все они сложили оружие", - сказал Дейнего.

Ранее в пятницу представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что украинские военные на "Азоте" в Северодонецке начали сдаваться в плен.

"В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке действительно украинские военные некоторые приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", - сказал Марочко.

Представитель военного ведомства ЛНР не стал называть число и принадлежность к воинским подразделениям сдавшихся в плен украинских военных "в целях их же безопасности".