В ЛНР сообщили о начале сдачи в плен украинских военных с "Азота" в Северодонецке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные на заводе "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке действительно украинские военные некоторые приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", - сообщил Марочко в пятницу.

Представитель военного ведомства ЛНР не стал называть число и принадлежность к воинским подразделениям сдавшихся в плен украинских военных "в целях их же безопасности".

В минувшее воскресенье, 12 июня, в народном совете ЛНР "Интерфаксу" сообщили, что не планируют брать штурмом завод "Азот", он находится в блокаде, и украинские военные, заблокированные там, будут вынуждены сдаться.