"НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов финского Fortum

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" заинтересован в покупке активов финского энергохолдинга Fortum в РФ, сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон.

"НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов Fortum, прибыль позволяет", - заявил Михельсон в рамках ПМЭФ-2022.

Финский Fortum объявил об уходе с российского рынка в середине мая. Энергохолдингу принадлежат в России 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике.