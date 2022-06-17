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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

"НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов финского Fortum

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" заинтересован в покупке активов финского энергохолдинга Fortum в РФ, сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон.

"НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов Fortum, прибыль позволяет", - заявил Михельсон в рамках ПМЭФ-2022.

Финский Fortum объявил об уходе с российского рынка в середине мая. Энергохолдингу принадлежат в России 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

Fortum НОВАТЭК Леонид Михельсон
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