Сечин заявил, что РФ может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в субботу на ПМЭФ-2022.

"Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для дружественных стран - справедливая рыночная цена, а для недружественных - к цене прибавляется премия, которая будет направлена на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими партнерами", - сказал он.

"В этих условиях важен ответ на вопрос - где он - Ноев Ковчег мировой экономики?", - задаётся вопросом глава НК.

"Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный ковчег", - считает Сечин.

"Роснефть" уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, входящих в проект "Восток Ойл". "Успешно реализуется комплексная программа геологоразведочных работ, так, на левом берегу реки Енисей в этом году получена нефть при испытании двух разведочных скважин, ожидается прирост запасов нефти порядка 100 млн. тонн", - сообщил он.

Как добавил руководитель "Роснефти", "в целом результаты геологоразведки кратно превышают прогнозы, что позволяет уверенно планировать высокие уровни добычи на многие десятилетия c поэтапным выходом на объем до 115 млн тонн нефти в 2033 году".

"В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора "Восток Ойл" является единственным проектом в мире, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями эффективности и "живучести" (устойчивости - ИФ)", - продолжил он. Кроме того, за счет прямого выхода на транспортную артерию Севморпути снижается зависимость проекта от политически нестабильных трубопроводных цепочек поставок углеводородов, указал Сечин.

"Реализация проекта для компании "Роснефть" не вызывает ни технологических, ни ресурсных сложностей. Мы обладаем необходимыми компетенциями, знаниями и опытом реализации таких проектов. 98% оборудования и материалов - отечественного производства. По графику реализуются поставки трубной и другой металлоёмкой продукции по интегральным контрактам с крупнейшими российскими предприятиями", - сообщил бизнесмен.

По его информации, смонтированы и бурят семь российских буровых комплексов арктического класса, готовятся к забурке еще пять буровых эксплуатационных комплексов, строятся основные технологические объекты: магистральный нефтепровод Ванкор-Пайяха-Бухта Север, в активной фазе находится строительство нефтеналивного терминала, ведется строительство трех из пяти причалов для танкерного флота.

Как резюмировал Сечин, "будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева Ковчега мировой экономики".