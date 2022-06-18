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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Борисов заявил об изучении институтами РФ захваченной на Украине западной военной техники

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Западная техника и оружие, которое захватывается на Украине в ходе проводимой военной спецоперации, передается в профильные российские институты для изучения, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Если нам попадается какой-то образец, то как правило передается в профильные институты, чтобы посмотреть, изучить. Не только мы так поступаем", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу.

В то же время Борисов заявил, что не видит риски утечек отечественных технологий из-за применения на Украине такого новейшего вооружения, как комплекс "Кинжал".

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"Вооружение - это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если вы разберете его на винтики и попытаетесь его воспроизвести - не факт, что оно будет обладать теми же самыми техническими параметрами. Есть особенности использования материалов, технологии, произвести декомпозицию до молекул - сейчас невозможно", - сказал он.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как сообщалось, США и страны Европы ведут поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого.

Украина Юрий Борисов
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