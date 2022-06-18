Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Передача Украине военной техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств, Россия будет уничтожать эту технику еще до попадания в зону боевых действий, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора - различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты", - сказал Борисов "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также рассказал, что западная техника и оружие, которое захватывается на Украине в ходе проводимой военной спецоперации, передается в профильные российские институты для изучения.

В то же время он заявил, что не видит риски утечек отечественных технологий из-за применения на Украине такого новейшего вооружения, как комплекс "Кинжал".

"Вооружение - это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если вы разберете его на винтики и попытаетесь его воспроизвести - не факт, что оно будет обладать теми же самыми техническими параметрами. Есть особенности использования материалов, технологии, произвести декомпозицию до молекул - сейчас невозможно", - сказал Борисов.

Как сообщалось, Киев получал в последние месяцы вооружение советского производства. Так, по данным СМИ, Украина получила партию штурмовиков Су-25 и многоцелевых вертолетов Ми-17 из стран Восточной Европы. Премьер Словакии Эдвард Хегер сообщал о поставке Киеву систем ПВО С-300.

Польша поставила Украине около 250 танков Т-72, реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные гаубицы.