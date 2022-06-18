Борисов отметил, что страны Африки не поставляют Киеву оружие советского производства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия не фиксирует поставки оружия советского и российского производства из стран Африки на Украину, сообщил "Интерфаксу" в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Насколько я осведомлен, африканские страны в большинстве своем не присоединились к международным санкциям, заняли нейтральную позицию, не собираются расставаться с российским или советским оружием", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и стал помогать Украине финансами и вооружениями.