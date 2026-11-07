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Александр Гусаров: исходим из преемственности декларируемой администрацией Трампа внешнеполитической линии

Директор Департамента Северной Атлантики МИД РФ рассказал, как Москва оценивает продолжение взаимодействия с Вашингтоном после победы демократов в промежуточных выборах

Александр Гусаров: исходим из преемственности декларируемой администрацией Трампа внешнеполитической линии
Фото: МИД России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Директор Департамента Северной Атлантики (ДСА) МИД РФ рассказал в интервью "Интерфаксу", что Москва после победы демократов в промежуточных выборах в США исходит из преемственности внешнеполитической линии Трампа, отметил, что Россия ценит усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, несмотря на вовлеченность США в конфликт на стороне Киева, и подчеркнул, что между странами остаются точечные возможности для сотрудничества на экономическом направлении в условиях выгоды Москвы в этом.

- Александр Евгеньевич, что сулят России и российско-американским отношениям итоги промежуточных выборов в Конгресс США?

- Позволю себе констатировать очевидное – голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось убедительной победой представителей демократической партии. Хотя окончательные итоги ещё не подведены, очевидно, что перехват демократами большинства мест в Сенате и Палате представителей будет оказывать значительное влияние на все сферы жизнедеятельности страны, а также отражаться на характере принимаемых этим органом власти законодательных инициатив.

Не собираемся торопиться с оценками возможного воздействия выборов на перспективы российско-американских отношений. Исходим из преемственности декларируемой администрацией Дональда Трампа внешнеполитической линии. Продолжается двусторонний диалог в разных форматах по темам, представляющим обоюдный интерес. При этом предполагаем, что Конгресс США и в новом составе будет подвержен деструктивному воздействию сформировавшегося там антироссийского консенсуса и следовательно, вероятно, продолжит постановку помех на пути реализации значимых инициатив по нормализации российско-американских отношений. На наш взгляд, это стало бы ошибкой, прежде всего, с точки зрения интересов самих США. Нас подобное развитие не тревожит и на решимость последовательно выполнять стоящие перед нашей страной внешнеполитические задачи не повлияет.

- Являются ли США беспристрастным посредником в украинском урегулировании? Есть ли шанс, что за оставшийся срок Дональда Трампа украинский конфликт удастся урегулировать? И если нет, какова вероятность, что следующая администрация будет заинтересована в продолжении посреднических усилий?

- Что касается беспристрастности американской стороны, позволю себе процитировать Марко Рубио, являющегося одновременно и помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности и государственным секретарем. В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США он сказал буквально следующее: "Мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этом конфликте. Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в этом конфликте]".

Разумеется, вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на стороне ВСУ для Москвы – не новость и не секрет. Хотя бы потому, что высокоточные украинские удары вглубь нашей территории были бы невозможны без разведданных и логистики Соединённых Штатов. Европейцам, хотя они и пытаются с привычным апломбом претендовать на место за столом переговоров, попросту недостаёт соответствующего военно-разведывательного потенциала.

Важнее другое. Нынешняя администрация – которая, напомню, вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс США, будет оставаться у власти в Вашингтоне ещё два года, – в отличие от предшествовавших ей демократических властей, не только декларирует готовность к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта, но и на практике действует на данном направлении. Мы это ценим. Россия же никогда не отвергала переговорные решения, какими бы непримиримыми ни были наши контрагенты по диалогу.

Шансы на переговорное урегулирование сохраняются. С участием эмиссаров Белого дома, демонстрирующих возросшую посредническую активность, готовятся трёхсторонние переговоры в Абу-Даби. Важным гуманитарным смыслом проникнуто перемирие в Алешках, достигнутое при личном содействии первой леди США Мелании Трамп. При этом хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация не будет ставить обеспечение жизненно важных интересов в сфере безопасности в зависимость от внутриамериканских электоральных циклов, как бы результаты последних ни влияли на международную обстановку.

Что касается следующей администрации – гадать преждевременно, в том числе с учётом вышесказанного. Неизменно исходим из того, что необходимость диалога России и США в любом случае объективно предопределена их исторической ролью в качестве основных гарантов глобальной стратегической стабильности.

- Представители нынешней администрации не раз говорили о больших перспективах сотрудничества России и США, вместе с тем, американское законодательство, в частности закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и подписанный Дональдом Трампом закон об "адских санкциях" предусматривают, по сути, институциональные ограничения на экономическое взаимодействие с Российской Федерацией и санкции в отношении её партнеров. Означает ли это, что наши страны обречены быть "заклятыми друзьями" и вряд ли смогут наладить полноценное сотрудничество?

- Безуспешные попытки повлиять на Россию с помощью разного рода запретов, эмбарго и санкций отнюдь не новы. В истории российско-американских отношений подобные эпизоды зачастую соседствовали с вполне результативным двусторонним взаимодействием.

Другое дело, что за последние 12 лет несколько сменяющих друг друга демократических и республиканских администраций наработали беспрецедентно объёмный массив ограничений –как по охваченному им кругу лиц и сфер экономической деятельности, так и по разнообразию используемого инструментария. Упомянутые Вами CAATSA и "закон Линдси Грэма" (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) играют роль своеобразных "якорей". С их помощью наши недоброжелатели в США рассчитывают сдерживать декларируемые устремления Белого дома на комплексную нормализацию российско-американских отношений.

Трудно не согласиться с президентом Дональдом Трампом, прямо говорящим о том, что законы, запрещающие импорт в Соединённые Штаты нужных экономике товаров, – "плохие". Другое дело, что распутывание этого "клубка" из ограничительных мер – даже с чисто технической точки зрения – без преувеличения монументальная задача. В условиях укоренившейся в американском истеблишменте системной русофобии нахождение в Вашингтоне политического капитала на её реализацию – вопрос явно не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.

Между тем, и в таких условиях имеются отдельные, "точечные" возможности для двустороннего сопряжения усилий на экономическом направлении. Мы данную тему никогда не политизировали. Сохраняем прагматичную открытость к осуществлению совместных с американцами начинаний – в тех случаях, когда это нужно и выгодно нам самим.

Александр Гусаров МИД

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