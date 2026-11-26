Глава ИКСА РАН: Прагматики в Белом доме понимают важность координации с Россией и Китаем

Кирилл Бабаев рассказал о предпосылках новой "тихоокеанской тройки" и роли КНР в этой конфигурации

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Что подвигло Дональда Трампа согласиться на такой формат переговоров по глобальным проблемам, как "тихоокеанская тройка", какую роль играют в ней США, Россия и особенно КНР – на эти и другие вопросы в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну отвечает директор Института Китая и современной Азии РАН, президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев.

- Кирилл Владимирович, недавняя встреча лидеров трех великих держав – США, РФ и КНР имела сильнейший эффект. Первые две страны уже решали проблемы мирового масштаба, а насколько закономерно появление в "тихоокеанской тройке" Китая?

- Сегодня стало совершенно понятно, что в одиночку невозможно решать судьбы мира. И многополярный мир становится реальностью не только в глазах стран глобального Юга, но, очевидно, и в глазах руководства Соединенных Штатов. Именно этим вызвано желание президента Дональда Трампа подключиться к решению вопросов общемировой повестки вместе с Россией и Китаем.

Разумеется, это еще пока не полноценный многополярный мир, но ясно, что другие крупные участники мировых процессов, такие как Индия, Европа, страны АСЕАН, должны подключаться уже на этапе, когда основные принципы существования в XXI веке будут урегулированы между тремя крупнейшими ядерными державами.

В этом смысле роль Китая очень важна, потому что он, с одной стороны, поддерживает сегодня дружеские отношения с Россией, с другой, заинтересован в стабильном долгосрочном экономическом партнерстве с США.

Поэтому Китай, как, с одной стороны, один из лидеров глобального Юга, с другой, экономическая держава номер два в мире, и с третьей стороны, одна из крупнейших ядерных держав, безусловно, способствует тому, чтобы этот диалог был максимально сбалансированным и отражал точки зрения всех государств мира и всех основных акторов на сцене международных отношений.

- Можно ли назвать позиции стран в тройке равноценными и в какую сторону больше предрасположен Китай?

- Россия, Китай и США, конечно, очень разные с точки зрения своего потенциала. Россия – крупнейшая ядерная держава, Соединенные Штаты – помимо обладателя мощного ядерного потенциала, еще и крупнейшая экономика мира.

Что касается Китая: страна сегодня превращается в крупнейшую технологическую державу, и не сегодня-завтра, где-то на горизонте 15-20 лет, скорее всего, обгонит Соединенные Штаты по уровню своей экономики. Разумеется, это и создает определенный баланс и с политической, и с экономической точки зрения между тремя супердержавами и позволяет им вести диалог на равных.

- Насколько вероятно, что в перспективе "тройка" превратится в "четверку"?

- Полагаю, что четвертой такой крупной державы, имеющей влияние по всему миру и обладающей достаточным и военным, и политическим, и экономическим потенциалом, сегодня в мире просто нет. Это собственно и делает тихоокеанскую тройку весьма устойчивой конструкцией.

- Могут ли Китай и Россия создать равновесие в соперничестве с Америкой, которая пока является супердержавой номер один?

- Сегодня Россия и Китай представляют собой догоняющих лидеров. Соединенные Штаты утрачивают свое лидерство - как с точки зрения экономического влияния, так и с точки зрения идеологии. Очень многие страны глобального Юга сегодня не готовы мириться с диктатом ни доллара, ни американской финансовой системы, ни Америки как законодателя в отношении сферы глобального управления.

Россия и Китай выглядят гораздо более выгодными и предпочтительными партнерами в глазах очень многих стран, что делает их равноправными участниками диалога с Соединенными Штатами. Вопрос в том, насколько необходимость такого диалога понимается в Вашингтоне. Мы видим, что прагматичные круги во главе с самим президентом Трампом прекрасно понимают важность координации с Россией и Китаем.

- Но у нынешнего хозяина Белого дома не все просто внутри страны. Как быть с этим?

- Да, в Америке сильны и позиции либеральной элиты, которая традиционно выступает за сдерживание России и Китая и за то, чтобы мир оставался однополярным. Полагаю, что эта точка зрения будет постепенно уходить в прошлое.

Спасибо!