Максим Решетников: нельзя делить технологии энергоперехода на "хорошие" и "плохие"

Министр экономического развития РФ рассказал о тезисах российской делегации на конференции COP31

Максим Решетников Фото: Алексей Майшев/АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Международная конференция ООН по изменению климата COP31 стартовала в понедельник, 9 ноября, в Анталье. О ключевых тезисах российской делегации, ходе спора с ЕС в ВТО и практических инструментах климатической политики в интервью "Интерфаксу" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

- Уже почти два года как США вышли из Парижского соглашения. Кто заполнил эту инициативную пустоту в климатической повестке, каково место России?

- Я бы вообще не говорил о "пустоте". США вышли из Парижского соглашения, но мировая экономика на паузу не встала. Инвестиции идут, страны развивают технологии и вводят углеродное регулирование. То есть процесс давно шире решений одного государства. И цифры это подтверждают: в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику оценивались примерно в $1,7 трлн, в 2024 году - $2 трлн, в 2025 году - в $2,2 трлн.

Китай является крупнейшим энергетическим инвестором в мире: на него приходится около трети всех ежегодных мировых инвестиций в чистую энергетику. Индия и Бразилия также являются одними из мировых лидеров по объему установленных мощностей возобновляемой энергетики. Европа при этом тоже из климатической повестки не ушла. Там много споров о стоимости энергоперехода и его влиянии на конкурентоспособность, но пока европейские климатические цели сохраняются.

То есть вместо одного центра сегодня мы видим сразу несколько сильных игроков с разными интересами и разными представлениями о том, как должен идти энергопереход. И это гораздо точнее описывает новую реальность.

У России, Европы или стран Африки свое понимание того, какими должны быть правила. Климатическая политика должна учитывать экономику. Нельзя одним решением конференции сделать одинаковыми энергобалансы России, Китая, Индии или Бразилии. Нельзя игнорировать стоимость технологий, надежность энергоснабжения и задачи развития. Именно с этой прагматичной позицией Россия идет на COP31.

- Какие тезисы будет отстаивать РФ на COP31 в Турции?

- Для нас главный вопрос на COP31 простой: как превратить климатические цели в решения, которые работают в реальной экономике.

Прежде всего мы будем отстаивать принцип технологической нейтральности. Возьмем атомную энергетику: еще совсем недавно некоторые страны закрывали атомные станции, потому что считали, что будущее энергетики должно выглядеть иначе. В 2023 году мы сумели добиться того, что атомная энергетика впервые была закреплена в итоговом документе COP28 наряду с другими низкоэмиссионными решениями.

Сегодня интерес к атому самый высокий за несколько десятилетий, и отдельное направление в этом процессе связано с малыми модульными реакторами. У России есть практический опыт и собственные технологические решения в малой атомной энергетике.

И здесь особенно хорошо видна связь с Арктикой. Огромные расстояния, изолированные территории, промышленность, порты и Северный морской путь требуют надежного энергоснабжения. Поэтому малая атомная генерация для таких территорий представляет собой практическое решение вполне конкретной экономической задачи.

Вот что для нас означает технологическая нейтральность. Не делить заранее на "хорошие" и "плохие" технологии, а смотреть на результат. Атомная энергетика, природный газ, гидроэнергетика, ВИЭ, энергоэффективность, улавливание CO2 - если технология сокращает или поглощает выбросы, обеспечивает надежность энергосистемы и экономически оправданна, она должна иметь право на место в энергопереходе.

Поэтому мы против попыток превратить климатическую политику в универсальную инструкцию - от какого топлива и к какой дате всем нужно от него отказаться. У России, у островного государства, у быстро растущей экономики в Азии или стран Африки объективно будут разные траектории развития. Общей должна быть цель, а не обязательный набор инструментов.

Второй принципиальный вопрос - торговля. Европейский ПКУМ (пограничный корректирующий углеродный механизм, также CBAM - ИФ) с этого года перешел в основной режим и уже напрямую связывает условия импорта с углеродоемкостью продукции. Сам ЕС объясняет механизм борьбой с "утечкой углерода", но на самом деле это лишь способ переложить свои ошибки в энергетической сфере на другие страны.

В условиях ограниченного углеродного бюджета или доступного объема выбросов для выполнения климатических целей, развивающиеся страны не могут использовать традиционную модель развития, основанную на масштабном потреблении ископаемого топлива. Дополнительные торговые барьеры сильнее ограничивают их возможности поддерживать экономический рост.

Мы будем работать над тем, чтобы под климатической вывеской не возникали необоснованные преимущества для одних производителей и дополнительные барьеры для других. Климатическая политика не должна превращаться в новую форму протекционизма.

Третий приоритет - адаптация. Климатические изменения оказывают влияние на экономику, инфраструктуру, сельское хозяйство и условия жизни людей. Поэтому важно не только сокращать выбросы, но и повышать устойчивость к климатическим рискам.

Для России с ее масштабами и разнообразием природно-климатических условий это особенно актуально. Речь идет о защите населения, обеспечении надежности инфраструктуры, устойчивом развитии промышленности и сельского хозяйства.

При этом универсальных подходов к адаптации быть не может. Каждая страна должна самостоятельно определять необходимые меры с учетом своих национальных условий и приоритетов развития.

Отдельный вопрос - финансирование. По оценке ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде - ИФ), потребности развивающихся стран в адаптации к 2035 году составят $310-365 млрд ежегодно. При этом в 2023 году международное финансирование составляло лишь $26 млрд.

Поэтому важно, чтобы развитые страны выполняли принятые на себя обязательства по поддержке развивающихся государств. Такое финансирование должно быть доступным и предсказуемым, без расширения круга стран-доноров.

- Вы упомянули пограничный корректирующий углеродный механизм, как продвигается рассмотрение спора о нем в периметре ВТО?

- Третейская группа, которая была создана только 25 сентября, должна провести анализ ПКУМ и механизмов предоставления бесплатных квот в рамках так называемой системы ЕС торговли квотами на выбросы парниковых газов на предмет их соответствия правилами ВТО.

Мы исходим из того, что ПКУМ - дискриминационный инструмент, который ЕС использует для неправомерного ограничения доступа на свой рынок конкурентной импортной продукции. Кроме того, это явный пример злоупотреблений "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС.

В аргументации, направленной в ВТО, мы подчеркиваем, что ПКУМ нарушает ряд базовых правил генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле, среди которых режим наибольшего благоприятствования, уровень связывания таможенных пошлин, запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта и прочее.

К нашему спору присоединились более 20 стран, включая Бразилию, Индию, США, Японию. Учитывая тот негативный долгосрочный эффект, который новое регулирование ЕС будет иметь на международную торговлю и усилия в первую очередь развивающихся стран по борьбе с изменениями климата, спор уже вызвал повышенное внимание со стороны всех членов организации. Интерес к нему сопоставим с таким знаковым событием, как спор против США в связи с их пошлинами 2018 году на сталь и алюминий, которые были введены под предлогом нацбезопасности.

- Минэкономразвития впервые отвечает в этом году за работу российского павильона на COP31. Какая у него концепция?

- Его концепция - "Россия - территория климатических решений: 17 ЦУР за 11 дней". И слово "решения" здесь ключевое. Представим ключевые наработки в области низкоуглеродной энергетики, зеленой промышленности, устойчивых городов, продовольственной безопасности, природных экосистем, науки и адаптации, международного сотрудничества.

Отдельный акцент сделаем на российских карбоновых полигонах - измерении выбросов и поглощений парниковых газов, разработке технологий увеличения поглощения углерода экосистемами. Представим подходы к реализации проектов удаления углекислого газа из атмосферы и решения в области циркулярной экономики.

Отдельный день посвятим самой климатической политике. Потому что важно не только какие цели мы ставим, но и каким образом движемся к их достижению. У нас есть технологии, проекты и компетенции, которые мы готовы предлагать партнерам.

И, конечно, для нас важно усиливать координацию стран БРИКС на климатических переговорах. При российском председательстве в БРИКС мы инициировали Контактную группу по вопросам изменения климата и устойчивого развития. За три года ее существования сумели запустить работающие механизмы практического взаимодействия по вопросам развития углеродных рынков, науки, торгово-климатической тематике. Следующий шаг - создание самостоятельной переговорной группы БРИКС в рамках РКИК ООН (Рамочная конвенция ООН об изменении климата, UNFCCC - ИФ). Наша задача - сделать так, чтобы страны БРИКС не только реагировали на климатические правила в мире, но и активнее участвовали в их формировании.

Тем более, что следующая климатическая конференция, COP32, пройдет в 2027 году в Эфиопии, - нашем партнере по БРИКС. На конференции в Анталье обсудим с эфиопскими партнерами подготовку к COP32 и работу в рамках БРИКС.

В этом и есть наш подход к COP31: меньше громких обещаний - больше конкретных, работающих решений, координации с партнерами. Нам нужны технологии, которые можно внедрить, правила, которые учитывают экономику, и климатическая политика, которая позволяет странам развиваться.

- ИКАО рассмотрела заявку РФ на аккредитацию в системе CORSIA, как вы оцениваете работу в этом направлении?

- Ожидания были сдержанные, поскольку, учитывая опыт зарубежных заявок, с первого раза без замечаний никто не получал аккредитацию.

Российская заявка рассматривалась экспертами Технического консультативного органа ИКАО (Technical Advisory Body, TAB), прошла этапы проверки на комплектность, первичной оценки, интервью. Не все заявки доходят до этого этапа, и безусловно важно, что Россия этот отбор прошла.

По итогам рассмотрения TAB одобрил только четыре заявки из 26: две программы Всемирного банка, государственную программу Таиланда и британской частной организации Isometric. Все одобренные системы уже аккредитованы ИКАО для выпуска углеродных единиц в целях CORSIA в предыдущие периоды реализации данного механизма (2021-2023 и/или 2024-2026 - ИФ).

Российская заявка по итогам всесторонней оценки была приглашена на повторную подачу в 2027 году. В следующем году усовершенствуем свою систему с учетом обратной связи и заявку. Кроме того, планируем включить в охват оценки TAB сегмент, связанный с климатическими проектами с риском высвобождения парниковых газов.

Что касается компенсационных обязательств авиакомпаний в рамках CORSIA, то первые обязательства авиаперевозчиков должны быть исполнены в 2030 году за период 2027-2029 годов, а подтверждение погашения необходимых единиц должно завершиться в 2031 году.

- Какой объем углеродных единиц на российском рынке сейчас, после введения в действие обновленных нормативных актов, может быть пригоден для зачета в рамках CORSIA?

- Здесь нужно углубиться в сам инструмент компенсации выбросов парниковых газов CORSIA. Углеродные единицы могут использоваться в CORSIA, только если они получены в результате реализации климатического проекта по одобренной TAB методологии. Перечень методологий подается в TAB вместе с заявкой. В этом году мы подали две методологии. Это маломасштабная генерация электроэнергии из ВИЭ для прямых поставок потребителю и в энергосистему, а также производство тепловой энергии из биомассы, биотоплива или природного газа.

В 2027 году планируем дополнительно подать методологии климатических проектов в области лесоразведения и лесовосстановления, устойчивого сельского хозяйства, по раннему выявлению пожаров в лесах, по обводнению осушенных торфяников умеренного климатического пояса.

Если до момента подачи следующей заявки появятся новые методологии для международного сотрудничества, они также могут попасть в заявку. В итоге, чем больше методологий войдет в заявку и будет одобрено TAB, тем больше проектов смогут реализовываться для CORSIA и тем больше будет подходящих к зачету углеродных единиц.

Важно, чтобы бизнес и экспертное сообщество были активно вовлечены в разработку методологий для наполнения и расширения охвата российской программы в рамках CORSIA.

- Во сколько оцениваются дополнительные расходы российских авиакомпаний на выполнение требований CORSIA?

- Размер превышения базового уровня выбросов российскими авиакомпаниями и объем необходимых для его покрытия углеродных единиц станут известны в конце 2030 года. Сейчас любые прогнозы как по количеству углеродных единиц, так и в стоимостном выражении носят очень приблизительный характер с большой погрешностью. Реальные обязательства будут зависеть от ряда факторов. Прежде всего, от масштабов и географии международных полетных программ всей международной гражданской авиации, от рыночной стоимости углеродных единиц, соответствующих требованиям CORSIA, от развития альтернативных видов топлива.

В целом Россия обладает большим потенциалом с точки зрения реализации климатических проектов и выпуска углеродных единиц, соответствующих жестким требованиям CORSIA.

Российская система регулирования углеродного рынка начала свое действие с принятия федерального закона об ограничении выбросов парниковых газов в 2021 году. За пять лет сформирована не только полноценная регуляторика, но и разработана и усовершенствована методология, запущена реализация климатических проектов, начали выпускать углеродные единицы. Это реальная эволюция.

Сейчас в реестре находится почти 38 млн углеродных единиц. Участие в CORSIA позволит увеличить это количество выпуском высококачественных углеродных единиц, востребованных на международном рынке.

- В декабре сообщалось, что Минэкономразвития прорабатывает концепцию создания национальной системы мониторинга углеродного следа продукции (УСП). На каком этапе эта работа, актуален ли ориентир выхода на пилотирование системы в 2027 году?

- Работа идет. Сейчас сформирован перечень приоритетной продукции для расчета углеродного следа.

В первую очередь исходили из структуры российского экспорта. Будет утверждено не менее восьми стандартов, в том числе по железу и стали, алюминию, минеральным удобрениям, нефти и газу. В 2028 году планируем завершить программу утверждения стандартов по расчету углеродного следа. Тестовые расчеты в рамках пилота будут произведены во второй половине 2027 года.

Отдельный блок - формирование регуляторной среды. Правовая основа существует в рамках федерального закона об ограничении выбросов парниковых газов. Сейчас уточняем и расширяем отдельные понятия для учета сведений об углеродном следе.

Одновременно работаем над тем, чтобы результаты российской верификации признавались за рубежом. Росаккредитация начала подготовку к расширению области взаимного признания для верификации углеродного следа продукции. Параллельно обсуждаем с Китаем, Индией и другими партнерами взаимное признание стандартов и отчетов верификаторов углеродного следа.