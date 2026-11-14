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Эксперт ИМИ МГИМО: в подходах Запада по европейской безопасности должен возобладать здравый смысл

Эксперт ИМИ МГИМО: в подходах Запада по европейской безопасности должен возобладать здравый смысл
Николай Силаев
Фото: Олег Сердечников

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Что станет основой новой архитектуры европейской безопасности, готов ли Запад принять новые реалии и баланс сил, ожидать ли Хельсинки-2 – на эти вопросы в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну отвечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Николай Силаев

- Главный вопрос: на чем будет зиждиться новая система безопасности, если ядерные державы сами становятся объектами атак, – РФ-Украина, США-Иран?

- Никакая международная система безопасности не способна полностью исключить вооруженные столкновения. Ее задача - снизить их вероятность. Ядерное оружие минимизировало вероятность войны между великими державами или мировой войны. Но не делало мировые державы абсолютно неуязвимыми и не исключало локальные конфликты.

Послевоенный мир - это описание Европы после 1945 года. Но послевоенного мира в этом смысле не было для Восточной Азии (Корейская война), Юго-Восточной (Вьетнам), Южной Азии (Индия и Пакистан). Не говоря уже о продолжительных и кровавых войнах в Африке.

- А если говорить о европейской архитектуре?

- Новая система безопасности в Европе будет основана на балансе сил между Россией и Западом. Балансе, основанном, среди прочего, и на российском ядерном потенциале, демилитаризации и денацификации Украины. А также на договоренностях о нерасширении НАТО и - в последующем - о мерах доверия и предотвращения конфликтов между Россией и ее европейскими соседями.

- Есть ли уверенность, что европейцы и запад в целом готовы признать равенство или баланс сил с Россией и договориться о нерасширении НАТО?

- На мой взгляд, слова "признать равенство" здесь не вполне точны. Россия долго заботилась о том, чтобы быть "признанной" Западом в некоем достаточно престижном статусе. Сейчас она равнодушна к их признанию и непризнанию.

Речь не о признании, а о безопасности. Сейчас позиция России известна. Позиция европейцев - оставить в Европе все как есть, точнее, как было в 2021 году, - тоже известна. Неизвестно, какие выводы сделали США из истории последних пяти лет. Пока публичные речи американских переговорщиков, особенно их указания на "свободу союзов", свидетельствует, что и они не пересмотрели свои прежние подходы.

- И что теперь?

- Переговоры идут, а военное превосходство России в украинском конфликте неоспоримо. Потому, не исключены перемены в пользу здравого смысла и в подходах Запада.

- Хельсинские соглашения закрепляли нерушимость послевоенных границ, но они уже изменились. Украинский конфликт - следствие распада СССР. Может все идет к новому Хельсинки?

- Никакого Хельсинки-2 категорически не нужно. Во-первых, подписав Хельсинкский заключительный акт, СССР сделал Запад судьей своих внутренних дел - я подразумеваю ту часть документа, где речь о правах человека. Лишь недавно мы начали избавляться от этого наследия. Обсуждать надо только вопросы безопасности.

Во-вторых, Европа уже не имеет и не будет иметь приоритетного значения для российской внешней политики. Если говорить о коллективной безопасности, то географической рамкой такого разговора уместно сделать Евразию, а не Европу. Это не исключает, конечно, соглашений с европейскими странами по отдельным аспектам безопасности.

Николай Силаев

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