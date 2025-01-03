Роман Чекушов: Мы считаем, что резко вверх объем экспорта пойдет с 2027 года

Куратор торговли в Минпромторге РФ, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли рассказал о мерах поддержки экспортеров и импортеров

Роман Чекушов Фото: Пресс-служба

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российская торговля - и внешняя, и внутренняя - в полной мере ощутила на себе последствия санкций, причем, как негативные - в случае с экспортно-импортными операциями, так и позитивные, когда ритейлеры занимали освобожденные иностранными компаниями ниши. Чтобы поддержать экспортеров и импортеров государство выработало набор мер поддержки, многие из которых оказались эффективными. О том, почему с 2025 года было решено "переупаковать" эти меры, как они будут трансформированы и дополнены, и, главное, какой эффект и когда от них ждать, в интервью "Интерфаксу" рассказал куратор торговли в Минпромторге России, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

- С 2025 года должна начаться реализация обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", рассчитанного до 2030 года. Какие туда "вшиты" основные параметры и как будут переструктурированы меры поддержки экспорта с этого года? Насколько новый проект отличается от того, который действовал до конца прошлого года?

- Новый нацпроект полностью подготовлен и начал действовать с 1 января этого года. Что он из себя представляет? Главное изменение - это появление нового федерального проекта, предполагающего создание зарубежной инфраструктуры. Мы понимаем, что для устойчивого присутствия наших экспортеров на зарубежных рынках недостаточно тех прямых субсидий, которые были запущены за предыдущую шестилетку и помогают в течение жизненного цикла экспортного проекта поддерживать экспортера от инициации проекта до получения выручки.

Необходимо прямое присутствие на рынках, особенно учитывая, что сейчас ситуация осложняется незаконными действиями западных государств. Чтобы российский экспортер уверенно себя чувствовал на том рынке, на котором он работает, и требуется создание точек индустриального присутствия - промышленных парков и транспортно-логистических центров. Они будут создаваться в дружественных странах, но не повсеместно, а в тех местах, где это соответствует стратегии присутствия российского государства на международном рынке. Мы при этом учитываем наиболее перспективные транспортно-логистические коридоры, которые нужно "раскатывать", для того чтобы объемы поставок грузов по ним увеличивались.

Что касается трех федеральных проектов, которые уже работали в рамках прежнего нацпроекта, - это поддержка промышленного экспорта, экспорта агропромышленного комплекса и системные меры развития экспорта, - то наша задача была сохранить инструментарий, который был создан и уже заслужил популярность и авторитет у наших экспортеров. Но мы этим не ограничились, со следующего года будет запущена масштабная программа "Сделано в России", ее оператором будет выступать "Российский экспортный центр". Простым языком, это раскрутка, маркетинг бренда российских товаров за рубежом, чтобы наш товар был узнаваем у потребителей в дружественных странах и по всему миру. Мы планируем дальше развивать информационные и цифровые сервисы, будем увеличивать количество аналитических сервисов и субсидий, которые будут выдаваться в личном кабинете с использованием платформы "Мой экспорт".

Еще одна наша задача - подумать, каким образом повысить эффективность экспортных проектов с точки зрения длительности присутствия на рынках. Мы видим, что наши партнеры ждут от нас не просто поставок той или иной продукции, но и дальнейшего обслуживания поставленной продукции, сервиса, развития кооперационных промышленных цепочек и связей. Многим странам интересно, в том числе, локализовывать отдельные производственные операции на собственной территории. Мы тоже заинтересованы, чтобы российские технологии, российская наука присутствовала по всему миру, поэтому мы ни в коем случае не отказываемся, а даже наоборот поддерживаем те проекты, которые имеют длительный жизненный цикл, не ограничиваясь только контрактом поставки. Например, множество проектов рассматриваем по ветряной и солнечной генерации, которые предполагают поставку российского промышленного оборудования и дальнейшее управление этим объектом.

- Если говорить о целевых показателях, которые заложены в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", то он в числе прочего предполагает увеличение несырьевого энергетического экспорта на две трети от уровня 2023 года. Однако пока мы видим тренд скорее на снижение объема ННЭ. Когда, по вашим оценкам, начнется рост этого показателя?

- Мы уже получаем предварительные прогнозные оценки по 2024 году. Видим, что те показатели по объему несырьевого неэнергетического экспорта, которые были запланированы, выполняются. Напомню, что 2024 год был последним в рамках действующей редакции нацпроекта. С этого года переходим к расчетам в номинальных ценах, в соответствии с теми ценами, которые указаны в таможенной статистике. Это позволит нам в режиме реального времени понимать объемы, не надо будет пересчитывать на сопоставимые цены 2020 года, как это было раньше, и высчитывать физический объем. Что мы видим в номинальных ценах? Какого-либо системного тренда на значительное снижение ННЭ нет.

Более того, если мы говорим про промышленный экспорт, то по нашим оценкам, он к прошлому году увеличится по итогам 2024 года: в 2023 году было порядка $86 млрд, сейчас мы видим порядка $89 млрд, может быть даже больше, досчет будет уже к марту. Это говорит о том, что промышленный экспорт стабилен. Я пока не буду обнадеживать с точки зрения тренда на рост, но в целом рынки мы ни в коем случае не потеряли, а на каких-то даже усилились.

Рост экспорта АПК обеспечить в этом году не удалось, но коллеги в целом показывают те объемы, которых раньше не было. По их оценкам, они смогут внести в копилку (показателя ННЭ - ИФ) порядка $37-38 млрд по итогам этого года. Это очень серьезный показатель.

Поэтому говорить о тенденции к снижению экспорта я бы точно не стал. Что касается момента, когда мы увидим кардинальные изменения с точки зрения перехода к росту - с учетом бюджетирования, заложенного на предстоящую шестилетку, и с учетом наблюдаемых тенденций, мы считаем, что резко вверх объем экспорта пойдет с 2027 года.

Это связано с двумя причинами. Во-первых, объемы поддержанного субсидиями экспорта: в 2025 году мы закрываем ранее взятые на себя обязательства и в 2026 году возвращаемся к нормальному финансированию всех инструментов, запускаем новые экспортные проекты, и эффекты начинают уже с 2027 года выражаться в объемах экспорта.

А во-вторых, к 2027 году мы наладим инфраструктурные решения - логистические маршруты, которые пока еще нам нужно доработать с точки зрения стоимости, транспортно-логистические центры за рубежом, индустриальные точки присутствия. Все они начнут давать эффекты тоже в районе 2027 года. Поэтому динамика резкого роста несырьевого неэнергетического экспорта предусматривается начиная с 2027 года.

- Вы сказали о "раскатке" новых маршрутов. Как она будет происходить? Какие это направления?

- Это, безусловно, те страны, которые обладают потенциалом с точки зрения возможных инвестиций, чтобы мы могли этот рынок осваивать. Это государства, в которые мы уже много лет экспортируем и экспорт растет. Все о них знают - Индия, Китай, страны Союза независимых государств, Северной Африки. Но мы планируем новый шестилетний цикл нацпроекта ознаменовать также выходом на те рынки, где мы еще либо совсем не присутствуем, либо присутствием недостаточно. Это территориально удаленные рынки - страны Латинской Америки и страны Африки (южнее Сахары).

Поэтому мы включили в новый федпроект инструмент по поддержке тех компаний, которые будут использовать сложные дальние логистические маршруты для доставки своей продукции. Сейчас такие маршруты экономически неэффективны, так как поставки в ту же Латинскую Америку - это долго и дорого. Нужно, чтобы экспортер сразу "на входе" имел экономически обоснованную стоимость перевозки, чтобы он мог конкурировать с другими поставщиками, которые, может быть, имеют более короткое транспортное плечо либо более устойчивые маршруты, которые просто за счет объема обходятся логистическим операторам дешевле.

Проект решения Минпромторга о выдаче такого рода субсидий готов, он сейчас согласовывается с федеральными органами исполнительной власти. Управлять этим проектом будем вместе с Минтрансом. Думаю, что в ближайшее время документ будет принят.

- Кто сможет воспользоваться новой субсидией и сколько средств государство готово на нее направить?

- В целом, по логистике будет две субсидии. Одна из них - уже полюбившаяся экспортеру так называемая транспортная субсидия, которая представляет собой компенсацию затрат за уже произведенные поставки. Мы здесь работаем без ограничения стран, то есть экспортер имеет право прийти на отбор с экспортной поставкой в любую страну мира.

И вторая - параллельно с ней запускаемая субсидия - как раз целевым образом направленная на раскатку маршрутов. На следующий год мы планируем заложить на нее более чем 1,2 млрд рублей. Это стартовые деньги, которые предполагают финансирование двух пилотных маршрутов.

Это маршрут в Латинскую Америку. В ходе отбора мы не будем ограничиваться одной страной, но сфокусируем наших потенциальных участников отбора прежде всего на Бразилии, а также на других странах исконно дружественных нашему российскому бизнесу. Посмотрим, какой маршрут будет наиболее востребован российскими логистическими операторами. По большому счету непринципиально, какая из стран региона будет точкой входа, дальше можно будет отправлять нашу продукцию уже в соседние страны, вглубь континента.

Но, конечно, с учетом того же развития взаимодействия в рамках БРИКС мы очень рассчитываем, что максимум через год сможем устойчивым образом поддерживать поставки в Бразилию и увеличение присутствия там российских экспортеров. Здесь мы исконно сильны в поставках минеральных удобрений, но хотелось бы высокотехнологичный экспорт не ограничивать только химической продукцией.

Второй маршрут, который мы предлагаем для отбора в следующем году, это африканский континент, либо западное, либо восточное побережье. Какие именно страны, будет определено исходя из тех заявок, которые будут поданы. В чем идея? У нас сейчас есть доступный и достаточно быстрый маршрут, когда наши экспортеры могут поставить продукцию на северное побережье Африки. Наша задача - постепенно зайти в континент с других сторон.

В базовом варианте планируем компенсировать порядка 50% от стоимости фрахта. Это позволит нам быть конкурентоспособными. Но посмотрим, как пройдет отбор. Наша задача провезти максимальное количество грузов, и уже логистический оператор будет оценивать эффективность той или иной субсидии. Может быть, кто-то готов взять на себя обязательства по большему объему экспорта и за счет того, что у него, возможно, какие-то расходы будут чуть меньше, возьмет в процентном отношении меньше субсидий. Посмотрим по итогам отбора.

В условиях конкурсного отбора попробуем предусмотреть, чтобы это был в первую очередь контейнерный сервис.

- Когда планируется провести отбор?

- Поскольку это новая субсидия, нам нужно определенное время, чтобы поработать с министерствами и правильно оформить нормативный акт. Мы для себя ставим задачу выпустить его в начале года, чтобы отбор произошел уже весной. Если по общей транспортной субсидии мы хотим приступить к отбору в феврале, чтобы с начала года все уже понимали, на какие суммы они могут рассчитывать, то здесь нам потребуется на пару месяцев побольше на согласование нюансов.

- Получателями новой субсидии будут непосредственно логистические операторы?

- В том проекте, который мы сейчас направили на согласование, получателями будут логические операторы. Идея в том, чтобы экспортер компенсировал затраты не через несколько месяцев или через год, а сразу имел дешевый сервис. Это важно, когда ты выходишь на новые рынки.

Планируем, что за счет субсидий в течение двух-трех лет новые маршруты приобретут популярность, и за счет возросших объемов поставок их стоимость органическим образом снизится до экономически обоснованной. Бюджету уже не нужно будет тратиться на то, чтобы из года в год субсидировать именно эти маршруты, и мы сможем все новые и новые направления включать в этому программу. Экономическая модель такая.

- Государство значительно сократило объем финансирования общей транспортной логистической субсидии для экспортеров на 2025 год - до 5,9 млрд рублей с 17,7 млрд в прошлом году. Как это скажется на рентабельности экспортеров? Нет ли опасений, что у кого-то поставки уйдут "в минус"?

- Действительно, мы на 2025 год приняли решение сложное для нового экспорта, но очень важное с точки зрения взаимоотношений государства и бизнеса. В 2025 году в безусловном порядке мы выполним принятые на себя обязательства по субсидированию льготных кредитов, которые ранее были выданы экспортерам. Все льготные кредиты привязаны к ключевой ставке, и в результате ее неоднократного роста объем субсидий нашим банкам кратно увеличился. Было принято решение все обязательства выполнить, не перекладывая их на экспортеров. В результате пришлось скорректировать средства, направляемые в рамках транспортной субсидии на поддержку новых экспортных проектов.

Но в таких условиях нашей задачей было таргетировать те отрасли промышленности, ту продукцию, которую мы хотели бы в первую очередь поддержать. Решили фокусироваться на поддержке машиностроительной отрасли, производителями которой субсидии наиболее востребованы, так как объем продукции значительно меньше, и доля контейнера в перевозке существенно влияет на ценообразование. Плюс мы безусловно выполняем поручение президента РФ о продолжении поддержки в части транспортировки продукции лесопромышленного комплекса.

Машиностроители смогут рассчитывать примерно на 70% объема транспортной субсидии, ЛПК - 25%. К сожалению, другие отрасли воспользоваться этой субсидией в 2025 году не смогут, будем стараться их включать в проекты в Африке и Латинской Америке и рассчитываем на то, что в 2026 году как можно больше проектов сможем поддержать по всем отраслям. Отказываться от поддержки других отраслей на стратегическом горизонте реализации нацпроекта мы ни в коем случае не будем.

- Вы затронули тему ключевой ставки. Сейчас государство планирует пересмотреть в целом подход к мерам поддержки с учетом того, что многие субсидии ранее были привязаны к "ключу" и сильно подорожали, да и сами по себе кредиты оказались существенным проинфляционным фактором. Будут ли пересмотрены меры поддержки в рамках Минпромторга, как это скажется на компаниях?

- Я бы не стал однозначно негативно оценивать (снижение размера субсидируемой части льготных кредитов - ИФ). Если говорить о сбалансированном решении, мы бы предложили посмотреть формат увязки динамики субсидированной кредитной ставки с динамикой ключевой ставки. Не так, что расходы бюджета пропорционально увеличивались бы с увеличением "ключа", а так, чтобы экспортер и бюджет делили риски. Это позволит сэкономить ряд средств бюджета для поддержки будущих проектов и обеспечить стимул для экспортера работать в рамках экспортных проектов. Такого рода решения мы вырабатываем с коллегами из других министерств.

Общаясь с банками и многими коллегами-экспортерами, я на тот момент с удивлением для себя понял, что, по их словам, даже небольшой объем льготирования кредитной ставки помог бы присутствовать на рынках. Да, экспортер будет получать не 50% от ключевой ставки, а, например, 5% фиксированного субсидированного спреда, но это все равно лучше, чем он возьмет один кредит, будет его обслуживать несколько лет, а за новым прийти уже не сможет, потому что мы не сможем его просубсидировать.

- Если говорить про доступность транспортных коридоров, по которым товары идут за пределы России, то основной - Восточный полигон - остается значительно перегруженным и вряд ли это изменится в ближайшие годы. Какие перспективы вы видите у альтернативных маршрутов, например, Северного морского пути, МТК "Север-Юг"? Как государство может сделать эти дорогие на текущий момент направления действительно привлекательными?

- Очевидно, при выборе экспортером маршрута есть два ключевых фактора: это сроки предоставления услуги, что его не будут держать 2-3 месяца до момента отправки, и стоимость этой услуги. Все остальное второстепенно. Исходя из двух параметров и должна быть выстроена государственная политика по обеспечению маршрутов.

Стоимость отправки продукции по МТК "Север-Юг", конечно, сейчас чуть выше ожиданий экспортеров. В настоящий момент постоянным образом работают два маршрута. Транскаспийский маршрут предполагает несколько раз изменение типа транспорта, что зачастую эффективно, но с другой стороны мультимодальность может быть чуть более дорогой, чем если ты встал на железнодорожную полосу и доехал до конечной точки. Если говорить о ж/д транспорте, то это Восточный маршрут. Он предполагает транзит через две страны, у них свои тарифы, другая колея, имея в виду Туркменистан. Это тоже требует дополнительных процедур и расходов.

Наша задача завершить реализацию инвестиционного проекта по созданию небольшого, но сложного с точки зрения географии отрезка Решт - Астара. Я уверен, что наши иранские коллеги и коллеги из РЖД с высоким профессионализмом выполнят задачу и участок будет запущен в те сроки, которые поставили перед нами лидеры наших государств.

У меня нет опасений за стоимость этого маршрута. Когда остальные способы доставки грузов будут по тем или иным причинам недоступны либо неэффективны, и все пойдут туда, то стоимость сразу упадет. У нас есть пример - это фрахт из наших балтийских портов в Китай. Когда Восточный полигон перестал справляться с объемами грузов в Китай, мы начали думать о том, чтобы отправлять их морем, но все крутили у виска: "Вы что, через весь земной шар в Китай, это будет стоить невозможных средств". Мы даже делали отдельную субсидию для северо-западных портов, чтобы компенсировать разницу с более дешевыми направлениями. В итоге субсидия отработала один квартал, и стоимость стала ровно такая же, как доехать из европейских портов в Китай. Коллеги отправляли товар тогда за $1100-1500 за контейнер. Никто не ожидал, что этот маршрут станет конкурировать даже с железной дорогой.

Поэтому есть уверенность, что "Север-Юг" в тот момент, когда те или иные обстоятельства перенаправят грузы туда, точно станет эффективным. Наша задача инфраструктурно его развивать. Большое спасибо коллегам из Минтранса, они достаточно эффективно провели переговоры с нашими партнерами в Казахстане и Туркменистане о снижении тарифов. Стоимость уже стала меньше: начинали с $4750 за контейнер по восточному маршруту, сейчас цена в районе $3000. Динамика есть.

- Северный морской путь также продолжает оставаться слишком дорогим для того, чтобы его использовать как основной маршрут.

- Со стороны Минпромторга я бы мог назвать СМП неким симбиозом высокотехнологичных решений: это и флот, который уже производится в целях раскатки данного маршрута, это возможность прохода судов круглогодично, несмотря на суровые условия. Это проект, который, безусловно, будет развиваться. Он якорным образом заточен на наших экспортеров и внутренних продавцов энергоносителей, но мы видим интерес и к контейнерным грузам. К СМП подключились уже китайские партнеры.

Я думаю, что мы совместно будем развивать этот маршрут. Если у нас получится инструмент субсидирования логистики в Латинскую Америку и Африку сделать действительно эффективным и популярным у экспортеров, мы можем подумать над тем, чтобы его использовать для Севморпути и коридора "Север-Юг". Мы, кстати, планировали, что, когда будет запускаться западная железнодорожная ветка МТК "Север - Юг", первые пару лет этот маршрут тоже будем субсидировать, чтобы его как можно быстрее обеспечить грузом. Но мы посоветовались с нашими коллегами в правительстве и приняли решение чуть-чуть отложить это решение и все-таки дождаться строительства Решт - Астара. Субсидирование западного маршрута означало бы скорее конкуренцию с маршрутом через Новороссийск, а он сейчас более дешевый. Зачем государство будет конкурировать за свои же деньги с собственными маршрутами. Поэтому принято решение пока отложить решение (о субсидировании западной ветки МТК "Север - Юг" - ИФ) до 2027 года. Но если потребуется что-то скорректировать и запустить проект условно сейчас, мы всегда готовы. Главное, что для этого уже будет создан инструментарий.

- С точки зрения роста загрузки МТК "Север - Юг" большую роль мог бы сыграть рынок Индии, но он остается во многом закрытым из-за высоких пошлин и дорогой логистики. Какие шаги предпринимает государство, чтобы индийский потребитель стал более доступным для нас?

- Безусловно, нельзя не оценивать перспективы рынка первой по населению страны в мире, они огромны. Сейчас индийцы с учетом того, как растет их население, и то, что есть достаточный спрос внутри страны, конечно, заинтересованы закрывать рынок и прежде всего создавать производство у себя.

Какие у нас возможности? Первое - это размещать небольшие по масштабам технологических операций производства в Индии. Многие компании в сфере, например, машиностроения, нефтегазовой отрасли как раз идут по этому пути. Таким образом они и участвуют в программе Make in India, которая индийским правительством активно популяризуется, и позволяют нам экспортировать отдельные узлы, агрегаты, запчасти, комплектующие для сборки там. Понятно, что этот путь удобен и применим не для всех экспортеров, например, для тех же металлургов.

Второй путь - совместно работать над соглашением о свободной торговле между пятеркой стран ЕАЭС и Индией.

А третье - работать над себестоимостью, ведь пошлины в Индии действуют не только для России, они равным образом применяются для всех импортеров, поэтому говорить о том, что нам сложнее выходить на рынок, чем, например, туркам или представителям ОАЭ, это неправильно. Исключение - те страны, у которых соглашения о преференциальных режимах торговли с Индией уже заключены.

- В Минпромторге вы также курируете сферу внутренней торговли. Можете рассказать, с какими итогами отрасль заканчивает этот год, и есть ли прогнозы на следующий?

- Всем очевидно, что из всех форматов торговли самый интенсивный рост демонстрируют электронные магазины. Особенно если речь идет о маркетплейсах. Темпы роста онлайн продаж впечатляют: ожидается 40% рост за 2024 год, это примерно 9,5-10 трлн рублей. В дальнейшем рост видимо будет продолжаться, но с некоторым замедлением, потому что так прирастать ежегодно уже невозможно.

Кроме того, растет вся розничная торговля. Это свидетельствует в целом о положительной динамике спроса на товары потребительского сектора и отражает рост реальных доходов населения. Причем есть тенденция не только увеличения потребления, но и тенденция изменения запроса на товары иного качества. Люди готовы заплатить за то, чтобы получить товар более высокого уровня обработки.

Итого рост розничного товарооборота в 2024 году может составить 7%.

- После длительных обсуждений различных законопроектов о регулировании электронной торговли было решено причислить маркетплейсы к электронным платформам и включить их в формируемый сейчас "зонтичный" закон о платформенной экономике. Устраивает ли Минпромторг текущая редакция законопроекта и сопутствующих ему документов? Какие особенности в регулировании e-commerce, на ваш взгляд, должны быть закреплены в законодательстве?

- Законопроект действительно зонтичный, он готовился под руководством Минэкономразвития. Задачи, которые перед собой ставит Минпромторг как регулятор в области торговли, - это зафиксировать принципиальные для нас моменты, которые позволят, с одной стороны, обеспечить защиту прав потребителей, с другой стороны, не зарегулировать отрасль.

Первое - нам важно было зафиксировать, что товар, который продается на маркетплейсах, должен обязательно соответствовать всем установленным в РФ обязательным требованиям, в том числе, сопровождаться необходимыми сертификатами и обладать регистрацией в информационных системах, например, в части маркировки. Это нам позволит избежать контрафакта и обеспечить определенное качество товара.

Очень важно для нас было предоставить возможность покупателю вернуть некачественный или несоответствующий требованиям товар в то место, откуда он его получил. То есть не искать где-то продавца, который может быть на другом конце страны, а получить товар в пункте выдачи заказа, и, в случае необходимости, туда же его вернуть. Это маркетплейсами уже реализовано в добровольном порядке. Также крупнейшие маркетплейсы уже интегрируются с Росаккредитацией в части автоматической проверки сертификатов, маркируют товары словами "оригинальный товар".

Второе - для нас было необходимо внести соответствующие пункты в закон "О торговле", чтобы несмотря на "зонтичную" базу, которая коллегами из Минэкономразвития создается в отношении в целом цифровых платформ, торговая часть была применима в рамках отраслевого законодательства.

Кроме того, нам важно было урегулировать вопрос демпинга, который маркетплейсы могли применять, в том числе, и за счет продавца товара, - снижать резко цену и тем самым менять рынок, стимулируя потребителя приходить за данным товаром только в один канал продаж. Для нас важно, чтобы все каналы развивались - и торговые сети, и региональные магазины "у дома", и ярмарочная торговля и т.д. Эту норму зафиксировать удалось: без согласия продавца делать существенные скидки, которые меняют или ломают рынок, будет нельзя.

Остается еще ряд проблемных вопросов, которые надо будет в ходе подготовки законопроекта доурегулировать, но в целом, безопасность товара, включение норм в закон "О торговле" и ценовая политика позволят нам, убрав с рынка недобросовестное поведение, оставить привлекательность онлайн-торговли как таковой.

- И представители традиционной розницы, и торговые центры неоднократно указывали на дисбаланс условий работы офлайн и онлайн торговли, в том смысле, что маркетплейсы находятся в привилегированном положении. Подготовленный законопроект позволяет достичь баланса в условиях работы офлайн и онлайн сегментов?

- Нормы, которые мы включили в законопроекты со стороны Минпромторга, как раз позволяются создать такой баланс. В частности, они не оставляют для маркетплейсов возможности не вкладываться в обеспечение безопасности и качества товара.

Есть еще сложные вопросы - это и привлечение самозанятых, и юридические отношения внутри структуры маркетплейсов. Но это будет прорабатываться в процессе правоприменения. Пока надо начать с чего-то, что позволит этот баланс создавать.

- Возвращаясь к офлайн-рознице - вы видите предпосылки к дальнейшей консолидации отрасли? Были сообщения о том, что некоторые из иностранных игроков, сохранивших присутствие в России, могут уйти с рынка, например, Auchan. Вам что-то известно о таких планах?

- Что касается иностранных инвесторов - вы знаете, из ритейл-бизнеса иностранные инвесторы как-то не торопятся выходить. Потому что чувствуют развитие рынка, потому что модели, которые они реализовывают, позволяют им быть успешными. Есть собственники, которые сохраняют формат крупных гипермаркетов, потому что они выстроили очень удачную стратегию своего развития, показатели бизнеса растут. Поэтому коллеги никакого намерения покидать российский рынок не выражают. Никаких посылов (об уходе из РФ - ИФ) нет.

Действительно, было много публикаций про Auchan, про их уход с рынка. Но тем не менее, подчеркну, что иностранные инвесторы, которые думают о бизнесе, а не каких-то выдуманных политических мотивах, они нормально работают.

Существенных изменений в структуре рынка мы не видим. Более того, что касается увеличения доли игроков, мы сохраняем и поддерживаем стратегию сегментирования рынка.

Сейчас рынок более-менее стабилизировался, мы не видим рисков или планов по укрупнению каких-то компаний. Более того, интересно, что сейчас новую силу получили магазины регионального, иногда даже муниципального масштаба. Это монобрендовые магазины тех или иных предприятий, хлебокомбинатов, мясокомбинатов и т.д., это небольшие сети, которые позволяют фермерам продвигать свой товар. Будем активно еще работать над ярмарочной деятельностью. Это такой традиционно русский формат, люди привыкли в праздники, в выходные приходить что-то купить, выпить чашку чая, скушать пряник и посмотреть на народно-художественные промыслы. Вот эту работу мы тоже будем проводить.

- Дискуссия, которая велась в течение года, о том, что может быть увеличена до 35% с 25% предельная доля присутствия ритейла на региональном рынке, уже закрыта?

- Любую дискуссию мы готовы продолжать. Но таких решений сейчас нет, и пока принимать не собираемся.

- В прошедшем году активно пополнялся перечень экономически значимых организаций, что позволяло вывести иностранные холдинговые компании из структуры владения. Были среди этих компаний и подведомственные Минпромторгу, в том числе, предприятия торговли. Ожидаются ли новые пополнения перечня ЭЗО из их числа?

- Мой ответ будет простой: в курируемой мной сфере - нет.

- В конце 2024 года традиционно для этого времени года обострилась дискуссия о ценах на продукты. Интерес вызывали сливочное масло, хлеб, картофель, ряд других товарных позиций. В прошлые годы в таких случаях возникала тема регуляторных соглашений. На этот раз в них нет необходимости? Ритейлерам и производителям удается самостоятельно справляться с ситуацией?

- Прежде всего, государство ни в коем случае не стоит в стороне от этих процессов, мы в ежедневном режиме совместно с Минсельхозом не просто мониторим ситуацию, но предлагаем сетям и другим розничным структурам, а также сельхоз- и иным товаропроизводителям возможные решения. Но все они связаны не столько с регуляторикой, сколько с добровольными действиями ответственных участников рынка. Что это такое?

Это увеличение количества товаров первой цены. По всей продуктовой корзине социально значимых товаров такая работа уже проведена. Я сам на примере хлеба убедился: когда был ажиотаж по хлебу, зашел в первый попавшийся магазин у дома и увидел, что я могу купить хлеб за 17 рублей и могу купить за 82 рубля. Это уже мое право, какой купить, но доступность дешевого продукта есть.

Это добровольное снижение наценок - как средних, так и в части товаров первой цены. Сейчас на ряд товаров даже установлены отрицательные наценки. Для этого заключаются добровольные соглашения, и мы вместе с ФАС обращали внимание сетей на то, что можно и нужно такой инструмент использовать, что в тех регионах, где такие соглашения более распространены, динамика цен не такая высокая. Сейчас соглашения уже заключены во многих регионах.

Это в отдельных случаях регуляторные решения, как произошло, по объективным причинам, со сливочным маслом. Мы выступаем прежде всего за меры в области таможенно-тарифного регулирования: можно чуть ограничить, если требуется, экспорт, снизить пошлину на импорт, чтобы насытить рынок. Такого рода регулирование - это общемировая практика, и оно наиболее эффективно. А жесткие ограничения цен или запреты на экспорт только ломают рынок и делают его для бизнеса не интересным.

Сейчас Минпромторг на постоянной основе ведет мониторинг ситуации с поставками основных видов продовольственных товаров в российские магазины и ценообразования на них. Рисков непоставки в необходимом объеме каких-либо значимых товаров на текущий момент нет.