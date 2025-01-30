ФСИН: Результат пробации - низкий уровень рецидива у бывших осужденных

Генерал-майор Елена Коробкова рассказала, как функционирует институт пробации в России

ФСИН: Результат пробации - низкий уровень рецидива у бывших осужденных Фото: Пресс-служба

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России второй год действует институт пробации, призванный помочь осужденным после отбывания наказания стать полноправными членами общества. Об особенностях этого механизма и его практического применения "Интерфаксу" рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России генерал-майор Елена Коробкова.

- Елена Алексеевна, каковы основные цели и задачи пробации?

- Пробация – это комплекс мер, принимаемый различными органами и организациями, в том числе учреждениями уголовно-исполнительной системы, по оказанию всесторонней помощи осужденным и лицам, освободившимся из исправительных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Пробация реализуется по трем направлениям: пенитенциарная – в отношении осужденных к лишению свободы или принудительным работам, исполнительная – в отношении осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и постпенитенциарная – в отношении лиц, освободившихся из исправительных учреждений и исправительных центров.

Помощь осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается в период их содержания в исправительных учреждениях, исправительных центрах, после освобождения из них, а также во время отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Начиная с 2024 года применяется пенитенциарная и исполнительная пробации, а с 2025 года – постпенитенциарная пробация.

Основными задачами пробации является возвращение оступившихся лиц в общество, оказание им помощи в различных жизненных сферах.

Это вопросы восстановления социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования, реализации права на социальное обслуживание, получения медицинской, психологической и юридической помощи в соответствии с законодательством.

- Какие органы и организации участвуют при реализации пробации?

- Учреждения уголовно-исполнительной системы, являясь субъектом пробации, в том числе выполняют функции по организации взаимодействия всех субъектов пробации и иных органов и организаций, участвующих

в процедурах пробации, при оказании помощи лицам, нуждающимся в оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

В число субъектов пробации включены федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, учреждения уголовно-исполнительной системы, органы службы занятости и организации социального обслуживания.

Кроме того, предусмотрена возможность привлечения к пробации органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих, в том числе религиозных, организаций, общественных объединений, негосударственных организаций социального обслуживания, на основании соглашений, заключенных с субъектами пробации.

На уровне субъектов заключено более 8 тысяч таких соглашений.

Создана и с начала этого года начала использоваться информационная система единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, содержащий информацию о видах, сроках, результатах реализации мероприятий пробации, лицах, в отношении которых применяется пробация, об их индивидуальных программах, индивидуальной нуждаемости, оказанных мерах социальной помощи, отказах от применения пробации, и ведется в целях учета сведений о лицах, в отношении которых применяется пробация.

Данная информационная система сопряжена с порталом госуслуг, что позволяет нуждающимся осужденным и освободившимся из исправительных учреждений и исправительных центров обратиться за помощью посредством приложения "Госуслуги".

- Осужденные могут обратиться с любым вопросом, возникающим в процессе их жизнедеятельности, или перечень видов оказываемой помощи ограничен? Бывают ли случаи, когда осужденным отказывают в оказании содействия?

- В первую очередь хочу отметить, что оказание помощи построено на принципах заявительного характера и индивидуального подхода к определению форм и видов помощи в зависимости от нуждаемости.

Перечень критериев нуждаемости лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определен, но не является исчерпывающим. Перечень включает в себя необходимость содействия в получении иной помощи.

Таким образом, граждане могут обратиться с неограниченным кругом вопросов, требующих оказания содействия в их решении.

Это, к примеру, оказание содействия в трудоустройстве, восстановлении утраченных документов и одновременно консультирование по социальным и правовым вопросам.

Однако хотелось бы отметить, что принятие решения об оказании содействия либо об отказе в его оказании осуществляется только после проведения оценки индивидуальной нуждаемости лица, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Оценка проводится с целью подтверждения информации, указывающей на наличие или отсутствие нуждаемости у лица, обратившегося с заявлением об оказании содействия.

В случае подтверждения информации о наличии нуждаемости, принимается решение о целесообразности оказания содействия и разрабатывается индивидуальная программа, являющаяся комплексом мероприятий, направленным на разрешение сложившейся трудной жизненной ситуации.

В прошлом году больше половины обращений поступило в части оказания содействия в трудоустройстве, получении социальной помощи и консультирования по социальным и правовым вопросам. Треть – касались вопросов получения документов, остальные – в психологической и иной помощи.

- В течение какого периода может применяться пробация, сколько раз осужденный может воспользоваться данным правом?

- Срок исполнительной пробации определяется индивидуальной программой, но не может быть более срока отбывания наказания. Период применения постпенитенциарной пробации определяется также индивидуальной программой, но не может составлять более одного года со дня начала ее реализации.

В период применения пробации осужденный может обратиться за оказанием содействия в получении помощи неограниченное количество раз.

- С 2025 года начали свою работу центры пробации. Расскажите об их работе.

- Центры пробации представляют собой специализированные организации, создаваемые некоммерческими, в том числе религиозными, организациями и общественными объединениями для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация.

Обращаю внимание, что данные организации не входят в уголовно-исполнительную систему. Они создаются неравнодушными людьми, стремящимися оказать помощь нуждающимся, а наши учреждения, в свою очередь, с ними сотрудничают.

Лица, освобождающиеся из исправительных учреждений, являются одной из наиболее социально уязвимых категорий граждан, поскольку они длительное время находились в изоляции от общества, им сложно ориентироваться в новых жизненных условиях на свободе, зачастую утеряны навыки самостоятельного решения проблем. Некоторые не имели места жительства и до осуждения.

Центры пробации позволяют решать вопросы, связанные в первую очередь с возможностью временного проживания лиц, освобожденных из исправительных учреждений или исправительных центров, не имеющих место жительства. Им могут предоставлять отдельное койко-место с комплектом постельных принадлежностей, минимально необходимый комплекс социально-бытовых услуг, питания, осуществлять регистрацию гражданина по месту пребывания.

Также в зависимости от нуждаемости им могут оказывать содействие в трудоустройстве, получении документов, необходимых для реализации своих прав, медицинской помощи, образования, восстановлении либо укреплении семейных и социальных связей, получении психологической и иной помощи.

При оказании помощи бывшим осужденным центры могут взаимодействовать и с другими субъектами пробации, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, организациями социального обслуживания, медицинскими научными и образовательными учреждениями, общественными наблюдательными комиссиями.

Решение социально значимых вопросов лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, способствует восстановлению их социально-полезных функций.

Лицо, отбывшее наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшееся в трудной жизненной ситуации, может обратиться непосредственно после освобождения в центр пробации (при наличии индивидуальной программы) или после освобождения в течение шести месяцев обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию

для получения направления в центр пробации.

На сегодняшний день создано 36 центров пробации в 31 субъекте РФ, где уже сейчас лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, могут получить необходимую помощь.

В настоящее время работа по созданию таких центров проводится во всех регионах страны.

- Сколько граждан на сегодняшний день уже получили необходимую помощь в рамках пробации?

- Исполнительная пробация успешно развивалась в течение 2024 года и продолжает развиваться в текущем году.

Численность лиц, обратившихся с заявлениями о применении исполнительной пробации, постоянно растет.

В 2024 году с заявлением об оказании содействия в уголовно-исполнительные инспекции обратились более 28 тыс. осужденных, из них более 25 тыс. лиц получили необходимую помощь.

В настоящее время содействие в получении помощи в рамках исполнительной и постпенитенциарной пробации оказывается более 4 тыс. лиц.

Положительным результатом применения исполнительной пробации по итогам 2024 года является низкий уровень преступности среди данной категории лиц, который более чем в пять раз ниже по сравнению с остальными осужденными, отбывающими наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.