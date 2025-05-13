Первый зампред Сбера: розничный кредитный портфель адаптируется к реалиям рынка, нижние уровни уже прошел

Кирилл Царёв рассказал, что доля депозитов физлиц в валюте в Сбербанке сократилась до 4-5%

Кирилл Царев Фото: Пресс-служба Сбербанка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ужесточение денежно-кредитных условий вместе с закручиванием макропруденциальных "гаек" привело к тому, что розничное кредитование уже полгода демонстрирует околонулевую динамику. Участники рынка пока не видят оснований для перелома тренда. Лидер сектора - Сбербанк - тоже пока сохраняет осторожные прогнозы. О том, как будет складываться ситуации в ипотеке, потребительском и автокредитовании, о рисках ухудшения качества розничного портфеля, о судьбе "Драйв клик банка", развитии B2C-сервисов, цифровом рубле и конкуренции с маркетплейсами в интервью "Интерфаксу" рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

- Розничный портфель в марте вырос на 0,3% после неизменности в феврале и снижения на 0,5% в январе. Это разворот тренда? По вашему мнению, портфель в ближайшие месяцы будет демонстрировать примерно такую же слабоположительную динамику?

- Портфель адаптируется к новым реалиям рынка, ниже которого уже не будет сокращаться. Дальше он должен начать расти, но не сильно.

Что касается ипотеки, то ставки по рыночным программам хоть и немного, но начали опускаться. Конечно, основной объём выдач приходится на госпрограммы, они и будут драйвером небольшого роста. Если мы будем наблюдать постепенное снижение стоимости денег, а значит, снижение ставок по рыночной ипотеке, то увидим и какой-то прирост портфеля. Можно аккуратно предположить, что мы находимся на плато, потом возможно небольшое ускорение роста выдач ипотеки от текущих уровней, либо сохранение текущей динамики. По потребительским кредитам такого сказать нельзя.

- Они снижаются...

- Они продолжают снижаться, и наверное, пока будут снижаться. Если бы в ипотеке не было льготных программ, она точно так же снижалась бы. На динамику потребкредитования влияют высокие процентные ставки и замедление потребительского спроса, а также жесткое регулирование со стороны ЦБ, которое сильно ограничивает возможности банков по отбору клиентов и влияет негативно как на динамку, так и на качество портфеля. Мы выдаём меньше кредитов, портфель амортизируется и ещё какое-то время будет снижаться. Точка стабилизации по потребкредитам, в отличие от ипотеки, будет на более низких процентных ставках.

Наш прогноз по общему розничному портфелю - он останется примерно на этом же уровне. Теоретически он может вырасти за счёт ипотеки, потребкредиты - вниз, автокредиты - flat или вниз (скорее последнее), кредитные карты - стабильны, возможно, чуть вверх.

- Прогноз по росту розничного портфеля на 2025 год менее 5% сохраняется?

- Да, пока нет поводов его пересматривать. Как я уже сказал, мы ждём снижения портфеля потребкредитов. По прогнозам, ипотека в 2025 году вырастет на 3-6% плюс-минус. Стоит отметить, что госпрограммы становятся всё более адресными. И это правильный и позитивный сигнал. Я думаю, что рынок, связанный с ипотекой, относительно стабилен. Правда, иногда возникает тема разрыва цен между первичным и вторичным жильём. Но мы это не подтверждаем, потому что считаем, что существенного разрыва в стоимости нет. Важно понимать, что подразумевается под вторичкой. Если брать объект возрастом 2-5 лет в том же районе такого же качества и с тем же набором сервисов, то разница в стоимости с новым жильём составит 12-15%, не более. Если брать усреднённо всю вторичку, с учётом старых домов, то разница может доходить до 20%, не выше.

- Прогноз по росту депозитов физлиц на текущий год в 17-19% тоже остаётся? Как обстоят дела с девалютизацией портфеля?

- Да, прогноз сохраняется. У нас за три года окончательно произошла девалютизация, пассивов в валюте почти нет. В 2021 году доля пассивов была в районе 18%, сейчас она 4-5%. Мы живём в своём рублёвом пространстве: карточки российские, собственные платёжные системы - с этой точки зрения у нас полное импортозамещение.

- Банки стали снижать ставки по депозитам и кредитам, не дожидаясь изменения ключевой ставки. Когда, по вашему мнению, ситуация со спредами по банковским ставкам нормализуется?

- В ноябре-декабре ставки по депозитам ушли выше ключевой ставки, по кредитам, соответственно - ещё выше. Сейчас мы видим тренд на снижение, ситуация нормализовалась, ставки снижаются по депозитам и почти синхронно - по кредитам. Если ситуация будет развиваться так, как идёт сейчас, я думаю, что банки и дальше будут снижать ставки. Если ЦБ будет принимать какие-то решения, это тоже, безусловно, окажет влияние на рынок. Мы видим тренд на возвращение спредов к стандартным уровням. Тенденция позитивная. Скорость будет зависеть от ситуации в экономике в целом.

- Сбер видит возможность для снижения ставок по вкладам в ближайшее время?

- Сложно делать прогнозы. Мы только что снизили ставки, посмотрим, как себя поведут клиенты и рынок. Если мы не увидим, куда эти деньги по этим ставкам размещать, то будем думать об их дальнейшем снижении. Если же увидим, куда их размещать, то не будет смысла ставки снижать.

- Видите ли вы риски для розничного портфеля в этом году? Какие? Ухудшение качества портфеля?

- Если ухудшение и будет, то незначительное. На фоне снижения потребительского портфеля мы можем увидеть увеличение cost of risk. Портфель становится меньше, а все старые плохие кредиты, которые вы собрали, остаются. Сказать, что на рынке должны быть сложности, мы не можем. Доходы населения всё равно растут. Существенных изменений мы не ждём, но могут быть локальные вещи: какие-то компании могут проводить оптимизацию, кто-то может потерять работу, а кто-то, наоборот, найти. Это всё будет в рамках погрешности. Мы получим определённый прирост доли проблемных ссуд из-за изменения структуры портфеля за счёт погашения, но не более того.

- Видите ли риски в ужесточении регулирования, в частности, во введении макропруденциальных лимитов по ипотеке и автокредитам?

- Видим.

- Вы ранее критиковали идею введения лимитов по ипотеке...

- И продолжаем это делать. Макропруденциальные требования к ипотеке растут, это влияет на стоимость капитала, который мы аллоцируем на эти сделки. Получается, что с учётом первоначального взноса и показателя долговой нагрузки (ПДН) для наиболее незащищённых слоёв населения становится менее доступна ипотека даже по госпрограммам. Самое безрисковое - первоначальный взнос 50%. Вопрос: у кого есть этот первоначальный взнос в 50% на ипотеку с госпрограммой? По мере того как вы идёте к первоначальному взносу в 20%, у вас увеличиваются риск-веса, нужно больше капитала - по сути, вы должны поставить более высокую ставку для клиента. В результате получается, что первоначальный взнос 20% мы должны котировать дороже для клиента с точки зрения макропруденциальных резервов. Если у клиента ещё и ПДН не 50%+, а 80%+, то условия ещё хуже. Мы понимаем, что у молодых семей с ПДН будет не лучше, а хуже. И фактически делаем не позитивную селекцию с точки зрения клиентов и условий.

- ЦБ объявил о введении макропруденциальных лимитов по ипотеке и одновременном снижении надбавок по ним с 1 июля. Вас такой вариант устроит?

- Мы должны понимать, что любое внедрение дополнительных ограничений и дополнительная нарезка "по клеточкам" будут приводить к тому, что вы всё равно начнёте работать в условиях ограничений, а значит, будете выдавать меньше кредитов. Мы не можем выдать больше кредитов с ПДН 80%+, поэтому будем вынуждены этим клиентам отказывать. Придёт ли от этого больше клиентов с ПНД 50% - нет. Это друг с другом не связано. И мы не можем до конца спрогнозировать, как это отразится. Будем наблюдать.

- Группа приняла решение о переводе кредитов дочернего "Драйв клик банка" на баланс Сбера. "Драйв клик банк" в своей отчётности не исключил ликвидации в дальнейшем. Чем продиктованы эти шаги?

- В своё время у нас этот банк был совместный с BNP Paribas, потом мы его консолидировали. Встаёт вопрос: насколько эффективно реализовывать ту или иную бизнес-модель?

- "Драйв клик банк" - один из лидеров в автокредитовании...

- Прекрасно, Сбер - тоже лидер по многим позициям. У нас есть мобильное приложение "Сбербанк онлайн", у него ежедневная аудитория - 44 млн человек, 85 млн MAU (уникальных пользователей в месяц - ИФ). Наша задача - ориентироваться на спрос, на то, что нужно клиентам. Когда человек выбирает какие-то кредитные продукты, хочется, чтобы для него они все были в одном месте. Мы сначала выводили "Драйв клик банк" как партнёра, но если все кредитные продукты в одном месте, то возможно, более рационально начать предлагать эти продукты с баланса самого Сбера, а не с баланса "Драйв клик банка". Сейчас в плане эффективности и оптимизации затрат логично выглядит развитие этого продукта непосредственно на Сбере. При этом наши амбиции прежние - мы хотим быть лидерами в автокредитовании. В прошлом году мы выдали рекордные 500 млрд рублей по автокредитам и хотим продолжать это делать. Самое главное - хотим развивать комплексный кредитный продукт. Если вам нужна квартира - пожалуйста, машина - пожалуйста, деньги до зарплаты - пожалуйста, потребительский кредит - пожалуйста. Все сервисы, собранные вокруг вас. У нас есть понятие "кредитный потенциал", где основная задача - показать вам все возможности, которые у вас есть. Поэтому логично, что все они должны быть собраны вместе.

- Вы определились, что "Драйв клик банк" точно будет ликвидирован? Вы ведёте сейчас переговоры о его продаже?

- Никаких переговоров мы не ведём. У нас нет конкретно принятого решения - ликвидация или нет. У нас есть решение, что фокус на развитие автокредитов будет с баланса Сбера. И это уже реализуется.

- Вы хотите все кредиты с баланса "Драйв клик банка" перевести?

- Потихоньку. Все новые кредиты выдаём с баланса Сбера. Потом примем решение, либо они останутся доамортизироваться, либо мы их заберём.

- Что ещё подразумевает трансформации автомобильного направления? Какие "дочки" этот процесс затронет? Собирается ли группа как-то менять деятельность "СберЛизинга", или всё так же и останется?

- По "СберЛизингу" ничего не меняется. Вторая часть трансформации - создание сервисов, удобных для клиентов-автомобилистов. Сейчас в "Сбербанк онлайн" есть сервис заправки, в "Сбер авто" - сервисы по сделкам с автомобилями. Мы хотим вывести всю информацию, связанную с машиной, чтобы предлагать комплексные услуги по аналогии с "Домклик". Он начинался как сервис по выдаче ипотеки, а сегодня в нём свыше 30% операций вообще не связаны с ипотекой. "Домклик" стал мини-экосистемой, связанной с домом. Постепенно мы туда добавляем новые сервисы, например, клининг (по некоторым районам), ремонт, e-comm (какие-то товары для дома вы можете там приобрести). По многим объектам сейчас можно увидеть рыночную стоимость. Дополнительно в "Сбербанк онлайн" сделаем опцию, чтобы в разделе "всего средств" отражалась стоимость вашей квартиры. Такое же мы делаем с автомобилем.

- Раз уж мы заговорили про сервисы - ранее банк анонсировал запуск оплаты по QR-коду в Турции. Был ли запущен сервис? И планирует ли Сбер в ближайшее время запускать оплату по QR-коду в новых странах?

- Тема очень чувствительная. Мы над ней всё время работаем, чтобы в разных уголках мира у наших клиентов была возможность платить. Когда мы подключаем какие-то сервисы, стараемся об этом не говорить громко, доводим информацию до наших клиентов более адресно. Поговорка "деньги любят тишину" подходит к этому кейсу идеально.

- Недавно ЦБ сдвинул сроки полномасштабного внедрения цифрового рубля из-за неготовности некоторых банков. Расскажите, на каком этапе сейчас находится Сбер?

- Мы в пилоте вместе с регулятором тестируем. Самое важное, чтобы всё работало, поэтому регулятор с этой стороны правильно всё делает. Ключевое здесь - правильно доработанный продукт, спешка точно не нужна.

- Тестируете пока на сотрудниках? Или на розничных клиентах тоже?

- На сотрудниках. На очень ограниченной выборке, это маленькая группа, как песочница. Протестируем и дальше будем готовы к расширению пилота по согласованию с ЦБ.

- Вы сами пробовали проводить операции с цифровым рублём?

- Подключусь позднее.

- Не попали в фокус-группу?

- Моё участие запланировано на следующий этап. Согласно требованиям ЦБ, участники должны регулярно выполнять определённый набор операций, поэтому в текущей фазе тестирования задействована выделенная команда.

- Сейчас предполагается, что не только ЦБ, но и банки тоже должны будут соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства (115-ФЗ) на платформе цифрового рубля. В связи с этими доработками много будет расходов?

- Будет точно дороже, чем без этого, но мы так не оценивали. Понятно, что это не только доработки, но и дополнительное администрирование. По сути, потенциально это увеличит расходы на поддержание цифрового рубля, которые не очень понятно, через что возмещать. Это в списке открытых вопросов функционирования бизнес-модели цифрового рубля.

- Министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что внедрение цифрового рубля - это одна из ключевых задач Казначейства РФ, поскольку использование этого инструмента может помочь в осуществлении целевого характера исполнения бюджета и прослеживаемости каждого рубля. Будет ли у банков возможность в этой части заработать?

- Счета будут открываться в Центральном банке, мы - только отображаем его в нашем мобильном приложении. В этой модели, если она одноуровневая, всё происходит в ЦБ. Банк в мобильном приложении должен дать доступ, визуализировать ваш кошелёк в ЦБ. Причём все банки должны визуализировать одинаково один и тот же кошелёк, только каждый в своём приложении. Дальше, если вы переводите деньги, всё происходит прямо в Центральном банке, банк же просто отражает, как зеркало, что произошло.

То, что говорит Антон Германович (Силуанов - ИФ), - про прозрачность использования денег и целевое их использование. Это снижает коррупционные риски, риски вывода денег и прочее. Вместе с тем возникает вопрос: в какой момент они могут или не могут превращаться в обычные деньги? То есть, когда предприятие получило их, оно выплачивает зарплату цифровыми рублями или выплачивает их обычными деньгами? Должно быть правило. В контрактном финансировании такие механизмы сейчас есть, существует некое целевое расходование средств. Наверное, главный плюс всего этого в "цифре", что всё можно сформировать в виде работающих правил. Нам всё ещё предстоит увидеть и обсудить. В настоящее время мы совместно с ЦБ и системно значимыми кредитными организациями активно работаем над этим. Наша общая задача - найти оптимальный баланс между соблюдением регуляторных требований и экономической эффективностью решения.

- Минфин и ЦБ планируют осенью провести пилот по выплате социальных пособий и расходов на капитальное строительство в цифровых рублях. Будет ли Сбер принимать участие?

- Сбербанк продолжает работу в рамках утвержденного плана пилотного проекта ЦБ, фокусируясь на отработке текущих требований к операциям с цифровым рублем. Вопрос участия в эксперименте с бюджетными платежами будет рассмотрен дополнительно, если поступит соответствующее предложение от регулятора.

- Недавно глава ВТБ Андрей Костин заявил, что развитие маркетплейсами своих финтех-сервисов не несёт угрозы для банковского рынка, так как проекты находятся в стадии развития, но регулирование для них вводить нужно. Как Сбер относится к конкуренции с банками, которые принадлежат крупным технологическим компаниям и маркетплейсам?

- Финтехи - это развитие конкуренции на платёжном и банковском рынках. Наличие конкурентов держит нас в форме и помогает развивать продукты для наших клиентов. Главное, чтобы соблюдались определённые принципы и правила - прозрачность рынка, ценообразования и т.д.

Мы ко всем в этом плане относимся всегда внимательно. Потому что у каждого игрока есть возможность привнести что-то новое и сделать какой-то disrupt рынка. И это хорошо. Мы тоже стремимся так делать. Сервис биометрии, например, мы считаем крупнейшей в мире инсталляцией.

- Не считаете ли вы, что у "дочек" маркетплейсов есть конкурентное преимущество на рынке электронных платежей? И что здесь необходимо какое-то регулирование и контроль со стороны ЦБ?

- Важно, чтобы по маркетплейсам соблюдались всё те же законодательные нормы, которые есть везде. Закреплено, что вне зависимости от способа и формы оплаты цена для гражданина должна быть одинаковой.

Кешбэки никто не отменял, их можно начислять, но цена при этом изначально должна быть одинаковой. Когда мы говорим о прозрачной и честной конкуренции, это значит, что клиенту понятно, что у него одинаковая цена при осуществлении оплаты разными способами. А если в законе написано одно, а в каких-то случаях возможно (я сейчас никого ни в чем не обвиняю) другое формирование образа, то такое надо привести в соответствие. И это, на мой взгляд, ключевое.

Всё-таки ваша жизнь и кошелёк не связаны только с маркетплейсами. Маркетплейсы займут свою определённую нишу, это нормально, в этом есть развитие, но они не заберут всё. По мере того, как они начинают расти, они, как банки, становятся крупнее, а когда становятся крупнее, у них возникают ПОД/ФТ (обязательства в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соблюдения "антиотмывочного" законодательства - ИФ), дропперы и т.д. Этим тоже надо заниматься, и в это нужно инвестировать.

Нормально, когда на рынке появляются игроки, которые пытаются "задисраптить" его. В результате выиграет потребитель, это хорошо. Россия - одна из самых развитых стран в мире с точки зрения банковского финтеха. Я считаю, что это сделает нашу страну ещё более конкурентоспособной и более развитой.