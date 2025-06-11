Глава СК "Ренессанс Жизнь": бизнес страхования жизни переживает переломный момент

Олег Киселев рассказал о ситуации на рынке и о перспективах долевого и накопительного страхования жизни

Глава СК "Ренессанс Жизнь": бизнес страхования жизни переживает переломный момент Фото: пресс-служба СК "Ренессанс Жизнь"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок страхования жизни проходит фазу реформирования на фоне общей турбулентности и определяющего давления макроэкономических факторов. В поддержку регулятором заявлены параметры льгот для страхователей, реализуется сценарий разворота потребителей финансовых услуг к долгосрочным накоплениям. При каких условиях это возможно, как будут работать анонсированные налоговые льготы для страхователей, о перспективах долевого страхования жизни и планах компании рассказал в интервью "Интерфаксу" Олег Киселев, генеральный директор компании "Ренессанс Жизнь", входящей в ПАО "Группа Ренессанс Страхование".

- Долгожданное долевое страхование жизни (ДСЖ) выходит на рынок неспешно, ожидаемые с середины прошлого года налоговые льготы для приобретателей долгосрочных полисов страхования жизни запаздывают, высокие банковские ставки приковывают интерес клиентов к депозитам, завершают путь урожайные программы инвестиционного страхования (ИСЖ) под регуляторным давлением, падают объемы страхования жизни заемщиков. В результате аналитики ожидают снижения премий в сегменте к концу 2025 года. Однако сами участники рынка как будто весьма оптимистично настроены. Почему?

- Бизнес страхования жизни действительно переживает переломный момент, он начинает выстраиваться на иных основаниях и совсем скоро станет традиционным в самом широком смысле этого слова для большинства населения нашей страны. Российские страховщики жизни ждали этого 20 лет, и, конечно, мы воодушевлены переменами. Мне доводилось работать в разных странах, где очень высокие налоги для физлиц (аналог НДФЛ) и действует прогрессивная шкала налогообложения, но одновременно есть высокие налоговые льготы для тех, кто инвестирует в долгосрочные программы страхования жизни. Больше половины национальных страховых сборов на развитых рынках обеспечено договорами страхования жизни - именно они дают длинные деньги для экономики страны.

Сейчас на фоне привлекательных ставок размещения многие вкладываются в годовые депозиты банков, там действительно привлекательные условия. Банки за год должны успеть эти деньги инвестировать, чтобы заработать и через год выполнить свои обязательства перед клиентами. Их выбор неизбежно падает на финансовые инструменты с короткой дюрацией. Как такие инструменты могут послужить экономике страны? Завод за год не построишь, инфраструктурные проекты не выстроишь, так как для таких целей нужны длинные деньги.

Ранее проблема длинных денег так остро не стояла - у страны был доступ к сравнительно недорогим международным финансовым ресурсам, иностранные инвестиции прекратились, но нет худа без добра. Я полностью разделяю классический тезис о том, что самый лучший инвестор в экономику - это население страны. Он начинает реализовываться в РФ масштабно, поскольку создаются для этого условия, вводятся льготы, у инвестора в перспективе появится интерес к долгосрочным вложениям. При этом сроки полисов страхования жизни, по которым заявлены предусмотренные льготы, начинаются от 5 лет и поэтапно будут доведены до 10 лет, согласно планам правительства. Мое личное мнение - не надо останавливаться, следует идти дальше и увеличивать горизонты, давать налоговые преференции для инвестирования средств населения по инструментам с большими сроками.

- Анонсированные Минфином и одобренные правительством поправки на тему льгот для долгосрочных сбережений депутаты Госдумы обещают рассмотреть летом этого года, какого эффекта от них вы ожидаете?

- Уже понятно, что это будет суперсистема. Для целой группы долгосрочных инструментов расширяются налоговые льготы на входе: к таким долгосрочным инструментам, как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), программа долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), присоединяются полисы долевого (ДСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) сроком от 5 лет и выше. По всем этим инструментам на входе будет предоставляться налоговый вычет до 400 тыс. рублей в год на человека. Да, 400 тыс. рублей - не очень много, поскольку средний годовой взнос по полисам НСЖ сегодня составляет 500-600 тыс. рублей, но все равно это очень хорошо. Во всяком случае по сравнению с действующим до сих пор налоговым вычетом на договоры страхования жизни на сумму до 150 тыс. рублей в год.

- А если я вношу по полису взносы регулярно, каждый год могу оформлять такой вычет?

- Да, но надо каждый год вносить деньги по долгосрочному полису, тогда, к примеру, за три года (после обновления нормы) это уже будет вычет с суммы 1,2 млн рублей. К тому же планируется освобождение от налогообложения инвестиционного дохода по долгосрочным договорам страхования жизни на выходе - в размере до 30 млн рублей на один договор или в год. С этой суммы инвестиционного дохода не будет взиматься налог - прекрасная тема. И всего таких договоров страхования жизни у человека одновременно может быть до трех.

- Вы сказали, что прогрессивная шкала налогообложения может служить триггером инвестирования в долгосрочные продукты, как это работает?

- Сейчас происходят правильные вещи. Конечно, с одной стороны, я как частное лицо может и не очень доволен тем, что в стране введена повышенная ставка НДФЛ, но как эксперт в страховании жизни понимаю, что введение налоговой прогрессивной шкалы в сочетании с налоговыми льготами по долгосрочным инструментам накоплений запустит бизнес в новом формате. У человека будет выбор: хочешь короткий депозит, пожалуйста, - заплати налог. По долгосрочной программе страхования жизни он заплатит явно меньше суммы налога, и вот этот неуплаченный налог, человек будет считать как реально сохраненные деньги. Совокупность предложенных регуляторами изменений совершенно точно дает повод для оптимизма.

С одной стороны, государство вроде дает потребителям преференцию в виде налоговых льгот, но с другой стороны - стимулирует добровольно отдать их обратно это в экономику страны через страховую компанию, через пенсионный фонд. А их уже государство регулирует, определяя порядок размещения резервов.

- С 1 января 2026 года вступает в силу запрет на продажу полисов инвестиционного страхования жизни, способы реализации которых банками-агентами вызывали в свое время много нареканий. Но именно в такие программы инвестировали клиенты, способные обеспечить большие взносы и накопления. Для них заявленных льгот достаточно?

- Все предложенные меры хороши, но они пока недостаточны, чтобы удержать в долгосрочных инструментах категорию страхователей с высокими доходами и большими чеками по взносам. Интересы и предпочтения таких людей пока учтены не в полной мере. Начнется эпоха снижения ставок, что будут делать инвесторы, которые перекладывают сегодня деньги в депозиты? Они будут скупать акции. НПФы, страховщики, в особенности страховщики жизни, со своими резервами предопределены к консервативному поведению в политике инвестирования, они - консерваторы на рынке ценных бумаг, что определяется регулированием и нормативными актами ЦБ РФ. Мы не можем при всем желании страховые резервы в больших объемах вложить в акции, для этого установлены лимиты. Долгосрочные инвестиции клиентов нам позволяют вкладываться в долгосрочные ценные бумаги. Думаю, большую часть свободных средств клиенты с высокими доходами пока предпочтут все же размещать в короткие инструменты - в криптовалюту и тому подобное.

Понимаете, компания по страхованию жизни больше похожа на инвестбанк, это вовсе не то же самое, что страховая компания по страхованию "не-жизни" (автострахование, ДМС, страхование имущества). Клиент мне деньги принес, я взял, проинвестировал, вернул. Большая часть выплат - это не рисковые страховые выплаты в связи со смертью или получением клиентом инвалидности (что, безусловно, для отдельного человека крайне важно как защита на крайний случай), большая часть выплат компанией производится по риску "дожитие" (завершение действия полиса), в связи с достижением какого-то определенного договором рубежа. Именно поэтому мы больше похожи на инвестбанк, у нас огромный инвестиционный департамент, под управлением нашей компании сейчас около 180 млрд рублей активов, а общий портфель группы составляет почти 250 млрд рублей.

- О возможности для страховщиков жизни в перспективе присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) сообщили в Минфине. Вам это нужно?

- В программе ПДС есть огромное преимущество в виде софинансирования со стороны государства. У ПДС также есть налоговые льготы, плюс еще 10 лет ежегодно государство дает человеку 36 тыс. рублей максимально на софинансирование программы. Единственное, что следует учесть, ПДС - это инструмент для среднего класса. Там есть градация, привязанная к заработку человека. Получается, что такой вариант выгоднее тому, кто зарабатывает до 150 тыс. рублей в месяц. Если доход выше, то софинансирование со стороны государства будет не 1 к 1, а ниже: 4 рубля заплатит человек и 1 рубль - государство. Что тоже неплохо. Поэтому в принципе для любого уровня дохода клиентов разных сегментов появляются свои типы накопительных продуктов.

Кроме того, большой интерес вызывают заявленные правительством по поручению президента планы разработки семейных накопительных программ. Там сразу на входе в программу на семью дают возможность налогового вычета с суммы 1 млн рублей, предполагаются иные преференции. Как это может работать на практике? Тема только начала обсуждаться.

- Программы накоплений на 10 и более лет... Как частным лицам решиться вкладывать деньги на такие сроки в условиях, когда бизнес порой свои стратегии строит не дольше чем на год?

- Есть золотое правило, первое правило, которому меня, как агента по страхованию жизни обучали: человек не должен инвестировать в полис страхования жизни последние сбережения. Инвестиция в полис страхования жизни должна быть не более 10% от годового дохода. Иначе необдуманное, импульсивное решение чревато ударом впоследствии - ситуацией, когда клиент не сможет систематически и долго накапливать средства по полису.

- Что, по вашему мнению, обеспечило взлет показателя сборов на рынке страхования жизни в 2024 году?

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ - Прошлый год был рекордным для страховщиков жизни с ростом премий более 200% - до 2,1 трлн рублей. Впервые в общей структуре национальных премий страховщики жизни собрали премий больше, чем страховщики не жизни. Объемы премий в нашем сегменте все время накапливаются за счет последующих взносов клиентов по ранее заключенным договорам. На это же работают предусмотренные в договорах штрафные санкции за досрочный выход из полиса, они "заякоряют" клиентов, - мера классическая, правильная, применяется во всем мире.

И есть один момент в истории прошлого года, последствия которого скажутся в этом году. Мы наблюдали, что со второго полугодия 2024 года на рынок страхования жизни вышли представители клиентского сегмента с высокими доходами. Они покупали короткие полисы, но мы ожидаем что эта тенденция будет меняться.

- Правильно ли понимать, что по завершении таких коротких договоров большая часть клиентов не продляла их?

- У меня нет такой информации, поскольку в "Ренессанс жизнь" доля таких коротких полисов была ничтожно мала. Но мое личное предположение именно про рынок, что многие не продлились и переложились обратно в депозиты. Но это временный отток. После расширения налоговых льгот деньги будут возвращаться, но уже совсем на других условиях - в долгие инструменты.

- Аналитики агентства НКР прогнозируют снижение сборов по страхованию жизни в целом в 2025 году примерно на 8% к уровню прошлого года, вы разделяете такую оценку?

- Первый квартал рынок страхования жизни прошел успешно. По данным ЦБ, общие премии в нашем сегменте увеличились в 2,2 раза в I квартале 2025 года к I кварталу 2024 года, по полисам ИСЖ рост премий за период - в 3,9 раза, по полисам НСЖ сборы увеличились на 85%. Вместе с тем страховщики жизни, у которых была большая "подушка" из коротких полисов с началом действия в основном со II полугодия 2024 года, могут почувствовать серьезные изменения. Третий и четвертый кварталы проявят тренды в общих результатах рынка страхования жизни. Я думаю, что в целом в 2025 году сегмент все же будет расти по премиям, хотя не так бурно, как в прошлом году, на 20% и оптимистично на 40%. Рост бизнеса даже 20% - вообще-то это круто по международным меркам.

При хорошем развитии событий "Ренессанс жизнь" надеется на рост премий в 2025 году около 44%. При реализации сценария умеренного развития бизнеса прирост сборов компании может составить 15-20%.

В целом я верю в классический накопительный продукт с регулярной формой оплаты с большой защитой от серьезных рисков (уход из жизни, инвалидность). Допустим, по нему клиент сегодня заплатил 100 тыс. рублей и застрахован на 10 лет на 10 млн рублей. Если с ним что-то произойдет в скором времени, то выходит, что он заплатил один только взнос, а к выплате будет вся сумма 10 млн рублей. Здесь "зашита" большая рисковая страховая зашита для клиента.

- Скажется на результатах страховщиков жизни в 2025 году фактор задержки запуска полисов нового типа - долевого страхования жизни (ДСЖ)?

- Мое мнение такое: нынешний год - это не год ДСЖ. Спрос клиентов на такие программы появится только при условии установления устойчивого тренда снижения ставок на рынке, к этому рынок готовится. Наши продукты по страхованию жизни разделяются на 2 больших класса - один накопительный, другой инвестиционный. Сегодня практически все типы продуктов на рынке страхования жизни с гарантированной доходностью, как бы они не назывались. По одним программам предусмотрена регулярная форма оплаты, по другим - единовременный взнос, но все они с гарантированной доходностью. ДСЖ - это больше инвестиционный продукт, не обязательно с гарантиями.

- Гарантированная доходность - то, чего не может быть в ДСЖ, так?

- ДСЖ - полис с инвестиционной составляющей, по нему нет гарантированного дохода. Можно с ДСЖ как хорошо заработать, так и частично потерять. Продажи ДСЖ не "полетят" прямо сейчас. Зачем сейчас нужен какой-то негарантированный доход, какие-то инвестиции, когда на рынке высокие ставки? Ноль рисков, вложился - и все! Ведь даже вместо покупки новых товаров потребления люди несут деньги на депозиты.

Так что, скорее всего, 2025 год будет годом НСЖ. Так продолжится до тех пор, пока снижение уровня ключевой ставки не достигнет момента, обеспечивающего психологический перелом, когда людям захочется посмотреть не только на инструменты с гарантированной доходностью, но и на какие-то иные инвестпродукты.

Я думаю, что в этом году мы будем ДСЖ тестировать, смотреть - кто, где, сколько полисов ДСЖ продал, а следующий год такие продажи станут нормой. Я не удивлюсь, если в перспективе структура премий распределится примерно так, как это было когда-то между ИСЖ и НСЖ.

- Как считаете, в ДСЖ доходность будет выше, чем по депозиту? Хотя бы теоретически.

- Теоретически это возможно, как, впрочем, и наоборот. Единственное, что нужно выбирать - сбалансированную стратегию инвестирования. Для готовых к риску есть возможность выбрать агрессивную стратегию, будут создаваться и особые профили таких полисов. Я уверен, что появятся "ДСЖ-квадратные метры". Например, инвестор понимает, что строится дом, а денег на квартиру нет, даже на однокомнатную, но поучаствовать в росте цены на нее хочется. Тогда он приобретает долю в этой новостройке, полис в ДСЖ с этой составляющей, он верит в такую стратегию. Или строится какой-то спорткомплекс - человек хочет туда вложиться, потому что это потом проект будет приносить дивиденды. А может появиться ДСЖ с профилем, ориентированным на цифровые активы, почему нет? О том, как выбрать стратегию и какие риски на пути, можно получить консультацию, дойдя до офиса своего банка.

- Есть преимущества у полиса ДСЖ, не связанные с доходностью?

- ДСЖ - клиентский актив, поскольку ПИФ, куда инвестированы его средства, собственность клиента. По полисам ИСЖ, продажа которых нормативно запрещена с 1 января 2026 года, пока договор страхования длится, страховая компания активом распоряжается. Так что ДСЖ, действительно, более понятный и прозрачный продукт. Плюс, не забываем, в полисе ДСЖ есть рисковая составляющая защиты жизни и здоровья. Это очень яркое преимущество вне доходности.

- Значит, основными партнерами-агентами по продаже ДСЖ традиционно остаются банки?

- Да, но уверен будут востребован ДСЖ и в других каналах у тех страховщиков, у которых они есть.

- Ваша компания одной из первых получила лицензию ЦБ управляющей компании (УК) ограниченного действия для операций с ДСЖ. Вы рассчитываете как-то особенно "упаковывать" ПИФы? А с другими УК компания "Ренессанс жизнь" будет работать по линии ДСЖ?

- Все зависит от того, где клиент услышал о программе ДСЖ. Если это происходит в уважаемом банке, клиенту удивительно будет видеть управляющую компанию не из этой группы в качестве партнера по ДСЖ. Из почти 100 млрд рублей премий, полученных нашей компанией за прошлый год, 70% обеспечили банки-партнеры. Все они имеют свою собственную управляющую компанию в группе и часто не одну.

- Ну и зачем тогда вообще лицензию УК страховщику жизни получать, если не важно, через кого работать?

- А вот остальные 30% продаж - это наша лаборатория, так называемая "песочница", где можно реализовать собственные искания. Для самого сегмента УК увеличение числа игроков - благо, особенно, когда рынок становится больше. Споры, которые велись до принятия решения о праве страховщиков жизни на получение лицензий УК от регулятора, стихли. Мы не обделяем действующих игроков, не заходим на поле управляющей компании.

Я бы еще отметил, что в плане ДСЖ продуктов мы видим себя стратегически как маркетплейс ПИФов, как своих, так и от других УК. То есть, мы не конкуренты, а партнеры. Более того, мы открыты для сотрудничества с любыми игроками, которые обладают экспертизой и имеют хорошую репутацию. Например, совсем скоро мы запускаем совершенно новый для рынка ДСЖ продукт вместе с партнерами, с которыми до этого момента традиционные УК не работали.

- В прошлом году группой были совершены 2 покупки на рынке страхования жизни, что они дают бизнесу группы?

- Начнем с бывшей "Райффайзен Лайф". Этот актив мы приобрели по итогам победы в тендере, в котором очень сильно "бились" с уважаемыми нашими конкурентами. У компании был большой портфель договоров, около 40 тыс. клиентов физлиц с длинными полисами страхования жизни - качественный, хороший портфель. Мы смогли выиграть этот тендер на покупку компании. По договоренности в течение месяца после него компания сменила название на "Р.Лайф", само согласование сделки шло около года, она была завершена осенью 2024 года. Предположительно летом этого года мы полностью присоединим страховую компанию "Р.Лайф" к себе, ее клиенты будут переведены в наши операционные системы. Наши клиентские стандарты нисколько не уступают стандартам приобретенного страховщика, а даже и превосходят их.

Вторая сделка - переход страхового портфеля "ВСК Линия жизни" прошла очень оперативно. Портфель также очень хороший, 36 тыс. клиентов физлиц, что важно для нас как для розничной компании.

Параллельно в прошлом году мы готовились и создали собственный НПФ "Ренессанс накопления". Так получилось, что к концу прошлого года все проекты реализовались почти одновременно.

Частично эффект от сделок проявится в годовых дивидендах за прошлый год, в большей степени найдет отражение в дивидендной политике уже в этом году.

Суммарные подписанные страховые премии за 2024 год группы "Ренессанс страхование" выросли на 37,5% к уровню 2023 года и достигли 169,8 млрд рублей, прирост в том числе обеспечен премиями по страхованию жизни.

Мы публичная компания с 2021 года, торгуемся на бирже, входим в престижный Индекс МосБиржи крупнейших эмитентов страны. Число инвесторов ПАО "Группа Ренессанс страхование" за год выросло на 56%, до 81 тысячи человек, мы думаем о том, чтобы их радовать своими результатами.