Президент Х5: мы главные в еде и не хотим распылять наш ресурс на другие форматы

Екатерина Лобачева рассказала о соотношении сил на рынке и планах развития магазинов в закрытых городах и сетей "Пятерочка" и "Чижик"

Президент Х5: мы главные в еде и не хотим распылять наш ресурс на другие форматы Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа X5 с наступлением 2025 года начала новый этап своей корпоративной жизни - как исключительно российская компания. В этом статусе компания уже рекомендовала первые дивиденды и озвучила свои стратегические задачи в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В интервью "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2025 президент компании Екатерина Лобачева рассказала о том, как компания работает над решением этих задач, как себя ощущает на рынке в текущих реалиях и на каком этапе находится согласование по выплате компенсации бывшему холдингу группы.

- Расскажите, какие у вас планы на ПМЭФ в этом году? Какие соглашения вы планируете подписать?

- Во-первых, мы хотим похвастаться, что в этом году на ПМЭФе у нас представлено кафе Select - это наш новый формат кафе внутри "Перекрестков", и у нас есть планы по его дальнейшему развитию. Также у нас представлен стенд Х5 про здоровое питание - в зоне, где находятся различные медицинские проекты и стенд Минздрава. На стенде мы рассказываем о том, как важно здоровое питание в нашей жизни и какие продукты есть на полках торговых сетей Х5, например "Зеленая линия", чем она отличается от других торговых марок, как она поддерживает чистые, здоровые составы.

Что касается соглашений, мы подписываем достаточно много соглашений о стратегических партнерствах как с губернаторами, так и с различными компаниями. Вчера мы подписали (соглашение - ИФ) с корпорацией "Роскосмос", только что утром - с "РусАЛом", "АБ ИнБев Эфес", "Арнестом" по поводу производства первой в России перерабатываемой алюминиевой упаковки для продуктов питания с очень низким карбоновым следом.

- С "Роскосмосом" соглашение направлено на развитие сети?

- Да, с "Роскосмосом" мы подписали соглашение о развитии наших магазинов в закрытых городах. Это социально важная история, потому что это не очень густонаселенные города и там экономически сложно открывать большие магазины. Но мы договорились об открытии в определенном формате, чтобы у жителей этих городов был доступ к качественным и здоровым продуктам питания.

- Именно на территории России?

- Да.

- Я бывала на Байконуре, там степь да степь кругом. Там не планируете?

- Пока нет, далековато.

- С Курской областью, как я понимаю, вы планируете что-то подписать? Довольно сложный регион в последнее время.

- С ней мы завтра будем подписывать. Мы с Курской областью достаточно много взаимодействуем. Мы оказывали гуманитарную помощь в районах Курской области и в целом будем принимать активное участие в ее восстановлении. Подробности все будут после подписания соглашений.

- Если говорить о финансовой стороне, в марте вы в ходе "Дня инвестора" представили прогноз на 2025 год, который предполагает рост выручки группы на 20%, маржу по EBITDA не менее 6%. Сейчас сохраняете ли вы озвученные прогнозы?

- Да, мы прогнозы все сохраняем, этот год для нас достаточно тяжелый с точки зрения соблюдения всех финансовых ковенант, но мы работаем над нашей эффективностью, и все прогнозы сохранены.

- Недавно ЦБ РФ немного понизил ставку, поэтому не могу не спросить, ожидаете ли вы какого-то позитивного влияния на ваш бизнес из-за этого? В случае дальнейшего смягчения ДКП может ли быть пересмотрен ваш прогноз в сторону увеличения?

- На самом деле, тенденция на снижение ставки - очень позитивный сигнал для рынка, но пока она в абсолютных значениях значительно не меняется. И такое снижение на наш бизнес не окажет существенного влияния. Опять-таки требуется определенный период для того, чтобы адаптироваться к изменениям, поэтому в этом году мы свой прогноз не пересматривали и оставляем заявленные значения.

- Ранее говорилось о том, что вы планируете открыть не менее 2000 магазинов в этом году. Сохраняете ли вы эти планы или, может быть, уже больше планируете открывать?

- В начале года мы определили для себя план не менее 2000 магазинов на этот год. Но это не значит, что мы не можем открыть больше. Если будет такая возможность, мы, конечно, будем стараться открывать больше.

- На открытии магазинов какого формата вы в первую очередь сконцентрируетесь?

- Мы концентрируемся на развитии сетей "Пятерочка" и "Чижик", наших развивающихся форматов. "Чижик" - молодой формат, и у него большие планы по расширению, к 2028 году мы хотим открыть 5000 "Чижиков" в нашей стране. "Пятерочка" активно развивается на Дальнем Востоке и в сибирских регионах, у нее в планах более 1500 магазинов в этом году.

- Вы большую ставку делаете на формат жестких дискаунтеров, в котором работает "Чижик", ранее говорили, что планируете в этом году выйти на положительную EBITDA. В настоящий момент вы занимаете 2-е место в этом сегменте, и известно, что вы стремитесь к лидерству. Как вы развиваете сеть, чтобы этого достичь?

- "Чижик" - это уникальный формат для рынка, я могу очень долго и с любовью про него рассказывать. Более 60% продуктов на полках "Чижика" - это наши собственные бренды, рецептура которых разработана нашими же специалистами. "Чижик" - это очень качественные продукты по очень рациональным ценам. Мы говорим о том, что "Чижик" - это магазин для умных. У "Чижика" даже слоган "Покупай по-умному", который значит, что ты не переплачиваешь за качественный продукт только потому, что в него вложены какие-то дополнительные затраты. За счет того, что у магазина небольшая площадь и в нем представлено не более 2-3 SKU в потребности, у него достаточно эффективный операционный кост - и мы имеем возможность переложить всю эту эффективность в цену без ущерба качеству. У "Чижика" очень интересный ин-аут, то есть зона, где товар выкладывается на определенный период. Там много интересных новинок, которые привлекают покупателей. В целом "Чижик" - новый, развивающийся яркий формат, поэтому мы, конечно, делаем на него большую ставку.

- Согласно последним исследованиям, лидером в сегменте "жестких" дискаунтеров на рынке остается "Светофор". Насколько вам сложно с ним конкурировать?

- Я хочу открыть вам секрет, что мы на самом деле, скорее всего, уже заняли первое место, потому что по объемам продаж продуктов питания по итогам I квартала мы уже обогнали "Светофор". Мы на 99% уверены, что по данным Infoline (аналитическое агентство - ИФ) по итогам второго квартала мы будем уже абсолютным лидером.

Признаться, мы бы не хотели, чтобы нас сравнивали со "Светофором" в плане формата. Это магазин совсем другого типа - это действительно жесткий дискаунтер, который не сопоставим с "Чижиком" по качеству предоставляемой продукции.

- Что касается открытия ваших "умных" магазинов, как "Чижик", и не только. Какой объем CAPEX у вас заложен на этот год?

- У нас достаточно стабильный объем CAPEX, мы измеряем его в процентах от совокупного оборота. Мы очень жестко держим такую величину, как не более 5%, которая может варьироваться в зависимости от каких-то новых инвестиционных проектов, от потребности в обновлении технологической базы или внедрения технологических новинок. У нас на этот год достаточно много планов по технологизации и внедрению искусственного интеллекта в различные наши модели для замены рутинных операций. Будет какое-то увеличение CAPEX на 2025-26 год, но все в рамках не более 5%.

- Планируете ли вы в ближайшие годы открывать новые форматы? По вашему мнению, все форматы представлены на российском рынке или есть еще куда развиваться?

- Ритейл не стоит на месте, формат определяется рынком самостоятельно. Мы представлены сейчас в наиболее востребованных форматах: супермаркеты, магазины у дома, магазины для покупок по-умному, "Чижик", как мы его называем. И во всех мы лидеры.

Еще мы развиваем франшизу "Около". Это маленькие магазинчики, которые имеют возможность присоединяться к нашей системе и получать от нас определенные продукты в b2b-сегменте. Мы наблюдаем за тем, как будет трансформироваться рынок ритейла, думаем о том, каким будет магазин будущего. Я думаю, что в течение ближайших пяти лет мы увидим что-то новое на нашем рынке, в том числе и от нас.

- Вам было бы интересно пойти в такие направления, в которых конкуренты ваши развиваются? Например, "Лента" пошла в дрогери, "Магнит" купил "Азбуку вкуса" и открыл магазин, где в основном будет готовая еда.

- В готовую еду мы давно пошли, мы лидеры в этом сегменте второй год. Готовая еда - это основной потребительский тренд, который определяет как раз тот магазин будущего, о котором я говорила. У нас растет совершенно другое поколение, которое не очень любит готовить и будет предпочитать упакованную, качественную, вкусную готовую еду.

Что касается дрогери или магазинов косметики и других сопутствующих товаров, то мы несколько раз этот вопрос обсуждали внутри и приняли для себя решение, что мы главные в еде и не хотим распылять наш ресурс и фокус на другие форматы.

- Видите ли вы перспективы в премиальном сегменте?

- Во-первых, понятие "премиальный сегмент" сейчас сильно относительное. Если по экономическим параметрам сравнивать, то логично сопоставлять премиальные сети с форматом супермаркета, потому что премиальные сегменты - это магазин с набором услуг, с набором очень свежей продукции - мясная, молочная продукция, овощи-фрукты. Все это представлено и в нашем "Перекрестке" в достаточном ассортименте и формате.

- Как сейчас обстоит ситуация с выплатой компенсации вашему бывшему нидерландскому холдингу?

- Мы нацелены на выплату компенсации. Процесс не очень простой, длительный, но мы надеемся, что до конца года мы все завершим.

- Было ли уже получено разрешение от подкомиссии по иностранным инвестициям?

- В процессе.

- X5 практически ежегодно проводит M&A-сделки. Стоит ли ожидать от компании новые приобретения в 2025 году?

- Х5 действительно всегда ищет любые возможности для роста, если они применимы к нашим форматам и дают синергию с нашим бизнесом. Если будет что-то подходящее для нас, то, конечно, да. Но пока конкретных планов нет.

- Наверное, сейчас этому не способствует макроэкономическая ситуация и высокая ставка?

- Судя по рынку, ставка на M&A сделки в рамках ритейла не влияет. Вы только что рассказывали про премиальный формат, который купил "Магнит". У "Ленты" много приобретений за последние годы. Поэтому я думаю, что в ритейле консолидация рынка будет продолжаться.

- X5 по дивполитике стремится выплачивать дивиденды дважды в год - по итогам 9 месяцев и по итогам года. Понятно, что еще рано говорить о промежуточных дивидендах, но на фоне повального отказа от выплаты дивидендов за 2024 год среди различных компаний (рекомендация X5 оказалась, скорее, исключением), нельзя не спросить: сохраняете ли вы приверженность дивполитике и, соответственно, выплатам?

- Мы очень бережно относимся ко всем нашим стейкхолдерам: как к нашим покупателям, так и к нашим инвесторам. Мы будем строго следовать нашей дивидендной политике, если позволят наши финансовые результаты.

- Как Х5, как один из крупнейших продуктовых ритейлеров, относится к законопроекту о платформенной экономике? Известно, что ритейлеры от лица АКОРТ предлагают различные инициативы по доработке законопроекта, например, по ограничению скидок для маркетплейсов. Какая у вас позиция на этот счет?

- Мы, конечно, как отрасль торговли очень трепетно относимся ко всем инициативам по регулированию и дерегулированию торговли в нашем секторе. Маркетплейсы - это тоже область торговли, поэтому наша ассоциация компаний розничной торговли активно принимает участие в обсуждении, в разработке положения законопроекта платформенной экономики. В целом платформенная экономика и платформенная модель - новая для российского рынка, поэтому требует определенных регуляторных шагов в эту сторону.

Что касается скидок, то мировая практика показывает, что такие скидки позволяют очень быстро наращивать долю рынка, а затем, к сожалению, происходит обратный эффект, и уже наращенная доля рынка дает возможность поддержания высоких цен без альтернативного выбора для потребителя.

Но самым главным для нас вопросом остается качество товаров, потому что мы как адепты качества заботимся на всех этапах клиентского пути о качестве того товара, который будет у нас на полке. Если маркетплейсы хотят начать работать на рынке еды, то, конечно, мы будем всеми силами стремиться к тому, чтобы все нормы и правила по соблюдению качества товара для наших покупателей были соблюдены.

- Вы сейчас ощущаете какое-то серьезное давление, конкуренцию со стороны маркетплейсов?

- По поводу объемов продаж на продуктовом рынке мы остаемся номер один во всех сегментах, включая онлайн-доставку. Мы второй квартал подряд занимаем лидирующие позиции в онлайн-доставке продуктов питания. Доля маркетплейсов в этом секторе не велика. Вообще торговля продуктами питания требует немного другой логистической инфраструктуры, немного другой модели доставочных решений, поэтому пока, конечно, такой конкуренции не ощущаем, но мы же смотрим вперед, мы понимаем, что мы будем по сути симбиозом платформенных решений и решений по офлайн-магазинам через какое-то время, поэтому мы, конечно, хотим, чтобы все было направлено на качество и права наших потребителей.

- Сохраняется ли у X5 проблема дефицита кадров?

- Проблема дефицита кадров есть, у нас по-прежнему нулевая безработица, мы по-прежнему с большим трудом находим нужное количество персонала. Однако мы делаем все возможное, чтобы технологическими решениями замещать рост численности, и ставим для себя очень амбициозную цель - к 2028 году с учетом роста бизнеса остаться в той же численности персонала, как сейчас.

- Вы ведь планируете автоматизировать на 30% рабочий процесс?

- Вот это как раз оно и есть. Если посмотреть на амбиции нашего роста, то в целом 30% рутинных процессов нам нужно будет оптимизировать. Мы это называем ростом производительности труда, потому что в любом случае люди есть и будут. Но человек с учетом и с помощью технологий, и с помощью моделей, и с помощью искусственного интеллекта, с помощью различных механизмов должен повышать свою эффективность, свою производительность. По сути мы хотим, чтобы у нас была возможность масштабироваться без наращивания людского ресурса, что, кстати, и есть одной из особенностей платформенной экономики. Мы развиваем все необходимые технологии, чтобы в этих критериях оставаться.

- А в какие сроки вы планируете реализовать эти планы по автоматизации 30%? Сколько вы планируете инвестировать в этот процесс?

- Мы сейчас говорим для себя, что к 2028 году мы не прирастем в персонале, но это не значит, что мы остановимся и ничего больше делать не будем. Технология - это такая штука, с которой нельзя останавливаться, будет появляться что-то новое, будут появляться какие-то новые разработки. И конечно, один раз встав на путь технологического развития, тоже, скорее всего, не сможешь остановиться. Что касается капзатрат, то, как я ранее сказала, в любом случае будем оставаться в наших коридорах, потому что ритейл достаточно низкий маржинальный бизнес, мы на протяжении многих лет сохраняем определенный коридор и по EBITDA, и по чистой прибыли. И, конечно, для нас важно оставаться в коридорах по CAPEX.

- В начале года была учреждена ассоциация готовой еды, куда вошли ключевые игроки рынка, включая вас. Одной из задач было предложить варианты по регулированию этого рынка, которые, в частности, могли бы помочь избежать повторения ситуации с "Кухней на районе". На каком этапе сейчас находится подготовка таких предложений, и удается ли всем участникам ассоциации прийти к общему знаменателю по вопросу регулирования?

- У участников ассоциации одна цель - мы должны обеспечить качественный продукт упакованной готовой еды на российском рынке. Сегмент очень растет, и мы видим, что качество поставщиков готовой еды на рынке в большинстве случаев не соответствует тем нормам и требованиям по качеству, которые мы для них предъявляем, поэтому мы понимаем, что нужно повышать уровень регулирования данного продукта, потому что он новый для рынка. И сейчас, конечно, работа в самом начале, но мы надеемся, что через определенное время мы уже увидим ее плоды

- Нет каких-то сроков, в которые планируется подготовить эти предложения?

- Предложения подготовлены, у нас уже появились методические рекомендации от Роспотребнадзора. Сейчас мы работаем над следующим шагом, но тут не самоцель выпустить какой-то нормативный документ. Целью является обеспечить поднятие стандартов для рынка, чтобы рынок понял, и чтобы покупатель понял, какому стандарту качеству должен соответствовать этот продукт, как он упакован и так далее.

- Без нормативных документов, мне кажется, не все будут соблюдать рекомендации.

- Есть масса способов влияния на это. Речь идет и о вовлечении покупателей в знание о том, каким должен быть продукт и на что обращать внимание. Это может быть и увеличение уровня знаний самих поставщиков, и академия качества для поставщиков, и внедрение таких бескомпромиссных технологичных процессов, которые поддерживают качество внутри торговых сетей. Я думаю, все это очень важно, и будет большим плюсом по нормативному регулированию.