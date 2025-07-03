Глава Минтруда: закрытие потребности в кадрах за счет внутренних ресурсов для нас абсолютный приоритет

Антон Котяков рассказал, как в министерстве оценивают соотношение рабочих и выходных дней в стране

Глава Минтруда: закрытие потребности в кадрах за счет внутренних ресурсов для нас абсолютный приоритет Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью "Интерфаксу" рассказал о работе с дефицитом рабочих кадров и ориентации на внутренние резервы, почему не планируется менять структуру рабочих и нерабочих дней и на какие специальности стоит обратить внимание современным выпускникам.

- На ПМЭФ-2025 одной из центральных тем стал рынок труда и кадровое обеспечение, в том числе обсуждались и вопросы привлечения иностранной рабочей силы. По данным Росстата, в 2024 году потребность российских компаний в кадрах достигла 2,2 млн человек. В то же время квота на привлечение предприятиями иностранных работников в РФ на этот год лишь около 235 тыс. Почему между дефицитом и квотой разница такая большая?

- Нельзя прямым счетом переводить кадровую потребность в потенциальный объем квот или потребность в мигрантах.

Работа над покрытием нехватки рабочей силы носит комплексный характер. Но для нас абсолютным приоритетом является закрытие потребности за счет внутренних трудовых ресурсов. И уже во вторую очередь – можно говорить о привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа. При этом нам необходимо в принципе изменить подходы к привлечению иностранной рабочей силы. И такая работа ведется.

- О каких изменениях может идти речь? Можете рассказать, каких инициатив ожидать в ближайшее время?

- Речь об организованном наборе, то есть о повышении адресности привлечения (иностранной рабочей силы – ИФ). Необходимо отдавать приоритет не абстрактным работникам, а сотрудникам, которые приезжают под конкретное рабочее место. В этой сфере, даже при большой кадровой потребности, нельзя ставить на второй план и пренебрегать безопасностью и контролем. Сейчас мы разрабатываем совместно с Минцифры и другими коллегами новый порядок. Здесь нам на помощь должны прийти информационные технологии. Часть законодательных инициатив уже принята Госдумой, часть мы в ближайшее время примем на правительстве и внесем в парламент. Я сейчас говорю о самом законопроекте об организованном наборе.

- Стоит ли ожидать и на сколько увеличения квот на иностранных работников в этом году?

- Квота определяется на год соответствующим актом правительства. Внутри этих 235 тысяч, определенных квотой, был заложен некоторый резерв, который позволяет внутри года перераспределять квоту между регионами и предприятиями. Необходимости увеличения квот в текущем году пока не видим.

- Таким образом, основной акцент в усилиях по покрытию дефицита рабочей силы делается на внутренние, а не внешние источники?

- Абсолютно. Сегодня есть необходимость в максимально эффективном использовании наших внутренних трудовых ресурсов. И самой перспективной возрастной когортой мы определили молодежь, так как уровень занятости среди ребят до 29 лет имеет потенциал к активному росту.

Поэтому мы работаем с образовательными учреждениями по формированию структуры контрольных цифр приема, соответствующей запросу работодателей, а также работам с вузами и СПО по поддержке и навигированию ребят уже на этапе их обучения на конкретные рабочие места.

- Периодически возникает обсуждение, не слишком ли много в России нерабочих дней, учитывая довольно низкую производительность труда. Возможно, нам стоит не делать 31 декабря выходным, как просят некоторые, а наоборот, сократить число нерабочих, в том числе новогодних дней?

- У нас действительно есть потенциал роста производительности труда в отдельных отраслях. В прогнозе кадровой потребности, который мы определили до 2030 года, мы учитывали и те целевые показатели производительности, которые сегодня содержатся в отраслевых стратегических документах. Но даже с учетом тех планов по росту производительности труда, которые заложены в прогноз, все равно сохраняется серьезный потенциал для роботизации.

С учетом структуры занятости и тех задач, которые перед нами ставит глава государства по обеспечению технологического суверенитета, текущей ситуации в экономике нам нужно больше внимания обратить именно на рост производительности труда.

Что касается нерабочих дней. Мы сегодня живём в четко определенных параметрах, перечень праздников и выходных определен Трудовым кодексом. 31 декабря сейчас праздником как таковым не является, но с учетом того, что у нас в рамках действующего законодательства есть возможность переносить отдельные дни внутри года, мы традиционно стараемся, чтобы 31 декабря был выходным. Чтобы люди могли подготовится к встрече нового года, а для многих это в первую очередь значит собрать традиционный теплый семейный стол.

- То есть количество рабочих дней с производительностью труда нам не помогут. А что может помочь?

- Давайте договоримся, что мы определяем как единицу измерения производительности. Если это время на производство одной единицы готовой продукции, то количество рабочих дней на временные затраты одного изделия не влияет.

На мой взгляд, у нас сегодня достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней. Люди привыкли к традиционным новогодним праздникам, достаточно большому количеству выходных дней на майские праздники. Под это многие выстраивают свои графики личные, семейные, отдых, поездки. И я сегодня не чувствую запроса со стороны общества о том, что нужно кардинальным образом пересмотреть структуру праздничных выходных дней.

У нас есть другие резервы роста производительности, нежели чем просто увеличение количества рабочего времени.

- Каков, по данным Минтруда, уровень трудоустройства участников СВО, какова доля среди них безработных? Отличаются ли условия их трудоустройства от региона к региону, где им легче и труднее всего найти работу?

- Ситуация разная между субъектами РФ даже в силу того, что у нас количество ребят, которые вернулись из зоны СВО, отличается от субъекта к субъекту, а также в самих регионах разная ситуация на рынке труда. В целом по стране уровень трудоустройства среди вернувшихся участников СВО с 2022 года, по данным Соцфонда, составляет почти 60%. Остальные ребята, которые сегодня еще не трудоустроены, либо ещё проходят лечение, реабилитацию, либо это те, кто принял решение восстановиться, отдохнуть, либо находящиеся в поиске.

Мы пересмотрели многие программы содействия занятости и в качестве приоритета выделили участников СВО. Они у нас являются и приоритетной группой для организации бесплатного переобучения и повышения квалификации. Если участник СВО идет на предприятие, то мы компенсируем работодателю часть затрат на фонд оплаты труда. В случае если участник СВО имеет инвалидность и необходима адаптация его рабочего места, то мы компенсируем работодателю до 200 тыс. руб. на оснащение.

Также мы подготовили изменения в нормативно-правовую базу для предоставления ветеранам социального контракта для открытия своего дела. Сегодня социальный контракт предоставляется для всех иных категорий граждан при условии, что человек является нуждающимся. По участникам СВО таких критериев не будет. То есть если ребята имеют желание отрыть свое собственное дело, то в рамках социального контракта нужно будет только разработать бизнес-план, после чего получить соответствующие финансовые ресурсы.

- Недавно вышел рейтинг вузов по уровню трудоустройства. Насколько, по вашему мнению, выпускникам стоит ориентироваться на эти данные? Будет ли рейтинг развиваться дальше, могут ли появится дополнительные переменные, которые планируется учитывать при его составлении?

- Рейтинг сформирован по двум, мне кажется, простым, понятным и объективным критериям: факт трудоустройства как таковой и заработная плата. На мой взгляд, рейтинг достаточно простой и понятный для восприятия. Мы его дезагрегировали по направлениям подготовки с тем, чтобы у нас в одной группе не конкурировали, условно, нефтяники с библиотекарями.

Если вы уже определились, кем хотите стать, то в соответствующем разделе, условно возьмем педагогов, вы сможете понять, в каком регионе, в каком вузе готовят педагогов, которые имеют сегодня самый высокий показатель трудоустройства и оплаты труда. Мне кажется, что это интересная информация. И она максимально объективна, потому что построена на фактических реальных данных. Никакие корректирующие коэффициенты, никакие поправки, избыточные критерии мы в этот рейтинг не вводили специально для того, чтобы он носил максимально объективный характер.

Мы точно для себя видим задачей введение туда системы мониторинга не только за фактом трудоустройства, а за фактом трудоустройства по специальности. Думаю, в ближайшие два года факт трудоустройства по специальности мы сможем реализовать по профессиям среднего профессионального образования. По высшему всё несколько сложнее, мы над этим будем работать.

- Какие профессии, на ваш взгляд, являются самими перспективными? Нет ли риска, что через несколько лет в стране будет переизбыток технических и инженерных кадров, о недостатке которых заявляется сегодня?

- По нашему прогнозу, действительно, среди наиболее востребованных направлений подготовки превалируют технические специальности – инженеров и рабочих.

Мы сегодня видим в структуре спроса высокие показатели заинтересованности в кадрах по уровню среднего профессионального образования – это сварщики, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением – ИФ), наладчики, токари, слесари, - то есть это рабочие специальности.

По специалистам с высшим образованием – высока потребность в инженерах, причем по самым различным направлениям подготовки. В технологичной экономике о переизбытке таких кадров точно говорить не приходится.

Что касается возможного переизбытка кадров в принципе. Мы перешли на среднесрочный горизонт планирования рынка труда, и прогноз по потребностям рынка труда в кадрах будем обновлять ежегодно, что даст нам возможность его корректировки в случае если будут происходить изменения на рынке. Эти изменения в прогнозе найдут свое отражение и в изменении контрольных цифр приема как высших учебных заведений, так и учебных заседаний системы профессионального образования. Как раз гибкий формат прогноза, горизонт в семь лет и участие большого количества предприятий в прогнозировании позволит такого рода перекосов не допустить, а достаточно быстро, оперативно реагировать на изменения на рынке труда.