Гендиректор "М.Видео": конкуренция с маркетплейсами похожа на бой боксеров, где у одного связаны руки

Феликс Либ рассказал, что компания делает для повышения эффективности в текущих условиях

Гендиректор "М.Видео": конкуренция с маркетплейсами похожа на бой боксеров, где у одного связаны руки Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "М.Видео" Феликс Либ присоединился к компании в начале этого года - в период ее серьезной трансформации и непростых рыночных условий.

Под руководством Либа компания получила 30 млрд рублей от акционеров на развитие новой стратегии и запустила процесс закрытой допэмиссии, который позволит официально оформить докапитализацию. Стратегия, которая будет направлена на повышение эффективности и новое позиционирование компании, ожидается уже в III квартале.

О некоторых ее положениях, о том, как ритейлер чувствует себя на фоне охлажденного потребительского спроса и какие у компании планы по возвращению к прибыли, Либ рассказал в интервью "Интерфаксу".

- Вы стали гендиректором "М.Видео" 21 февраля. Хотя срок еще небольшой, за это время вы успели объявить о начале реализации новой стратегии, начали обновлять кадровый состав, при вас же было объявлено о докапитализации и об изменении формата допэмиссии. Как бы вы оценили ваши первые месяцы работы в "М.Видео"?

- Прошло уже более ста дней с момента моего прихода в компанию. Сто дней в наше время - это значительный срок, можно подводить первые итоги. Сейчас и наша компания, и весь рынок бытовой техники и электроники находятся в крайне непростом положении. С начала текущего года вся отрасль ощущает снижение продаж на фоне продолжающегося охлаждения потребительского спроса, которое стало следствием рекордно высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В результате произошло снижение объемов потребительского кредитования, рост числа депозитов и переход населения от потребления к накоплению. В первом квартале снижение рынка составило около 10%, в апреле мы видим порядка 15% потерь в нашем сегменте.

В текущих условиях нашей компании нужна трансформация, поиск принципиально новых решений и развитие имеющихся конкурентных преимуществ на рынке, что должно позволить эту ситуацию преодолеть и выйти из непростого периода с устойчивой бизнес-моделью. Как и в любой компании, в период сложного положения на рынке мы усилили фокус на операционной эффективности, повышаем наш клиентский сервис, расширяем ассортимент СТМ и эксклюзивных линеек брендов, развиваем финтех-продукты и экосистему One Retail, которая представляет собой связь между нашими онлайн- и офлайн-каналами продаж. И самое главное - финализируем работу над стратегией на ближайшие три года, которая, на наш взгляд, будет способна помочь компании выйти на другой уровень. Это серьезный, всеобъемлющий документ, мы планируем в третьем квартале этого года его представить.

- У вас есть опыт работы с компаниями, которые находятся в затруднительном положении: до прихода в "М.Видео" вы занимались стабилизацией ситуации в Natura Siberica. Интересно, насколько проще или, наоборот, сложнее вам пришлось в "М.Видео"?

- Да, действительно, у меня есть опыт антикризисной работы в разных компаниях. Однако каждая ситуация уникальна. Перефразируя нашего великого классика: "Все кризисные ситуации - кризисные по-разному, а все счастливые - счастливы плюс-минус одинаково". В "М.Видео", конечно, совсем другие вызовы, чем были в компаниях, где я раньше успел поработать. Предстоит сделать многое в сложное время для того, чтобы трансформировать работу компании.

- Вы сказали, что на рынке наблюдаются потери в I квартале и в апреле на 10-15%. Сейчас вы идете с рынком вровень с точки зрения снижения доходов? Динамика по GMV у вас отрицательная в I квартале?

- Будучи крупным игроком в отрасли, занимающим существенную долю, естественно, мы движемся близко с рынком, поскольку сами отчасти и формируем его. Поэтому наши цифры плюс-минус совпадают с общерыночными.

При этом 2024 год мы прошли с ростом GMV на 5%. Это достойный, на наш взгляд, результат. Уже со второй половины 2024 года была сложная ситуация на макроэкономическом уровне, ставка достигла рекордного за последние годы значения в 21%. Если первую половину года мы прошли с двузначным ростом GMV, то со второго полугодия мы начали терять позиции, но в итоге удалось выйти на рост GMV сопоставимо со всей отраслью, что, еще раз подчеркну, в непростой ситуации на рынке воспринимаем как крайне позитивный результат.

- Чем было нивелировано в 2024 году охлаждение спроса? Значение по трафику, как я понимаю, было отрицательным. Вырос ли средний чек?

- Да, трафик в прошлом году был минусовой у всего ритейла. Это снижение мы частично компенсировали ростом наших онлайн-каналов. Безусловно, в силу естественных причин средний чек подрастает, поэтому это определенным образом также нивелирует снизившийся трафик. Мы увеличили средний чек достаточно существенно - на 13%: если в 2023 году он был около 12 тыс. рублей, то в 2024 году - 14 тысяч рублей, а в некоторые недели мы доходили и до 16 тыс. рублей. Но в любом случае падение трафика в том виде, в котором мы это наблюдаем на рынке, невозможно компенсировать в полной мере, поэтому мы стремимся сбалансировать нашу бизнес-модель различными способами. Мы улучшаем платформу One Retail, с помощью которой люди могут приобрести товар удобным для себя способом: в магазинах или онлайн-каналах.

Также мы работаем в направлении развития собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных линеек брендов. По итогам прошлого года доля уникального для рынка ассортимента, включая наши СТМ, бренды, линейки и товары, представленные только в "М.Видео-Эльдорадо", выросла до 21%. В 2023 году этот показатель был на уровне 15%. Сейчас самостоятельно под брендом "М.Видео Only" (включает СТМ и эксклюзивные бренды - ИФ) продается более 1,8 тыс. товаров.

- Очевидно, что высокая ключевая ставка продолжает влиять на результаты компании. Чистый долг на конец прошлого года составил 153,4 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,1х против 3,2х в 2023 году. Каким образом вы планируете работать над оптимизацией рабочего капитала и структуры кредитного портфеля? Договариваетесь ли вы с банками о рефинансировании долга?

- История с капиталом формируется таким образом. Если до 2022 года все зарубежные бренды имели официальные представительства на российском рынке, и все расчеты с ними мы производили в рублях внутри страны, с понятными отсрочками, которые были привязаны к оборачиваемости товара, то теперь 25% ассортимента нам приходится закупать с помощью механизма параллельного импорта. Он предполагает необходимость использовать специальные финансовые инструменты для обеспечения платежей, либо предоплачивать закупаемый товар, поскольку количество участников в цепочке поставок серьезно возросло. Прибегая к использованию таких финансовых инструментов, мы вынуждены платить за их использование по тем ставкам, которые существуют.

Прежде всего я говорю о факторинге. Такая модель предполагает, что маржинальность тех или иных продаж серьезно страдает из-за того, что сопутствующие расходы по обеспечению платежей существенно возросли. То есть из маржи в пользу банков отдается серьезная часть денег, и это естественным образом влияет на финансовые результаты компании, включая EBITDA. В результате соотношение чистый долг/EBITDA в прошлом году выросло.

При этом с начала этого года наш долг вообще не прирос, мы стабильны с этой точки зрения. Долговая нагрузка сохраняется на значительном уровне, но мы сейчас активно работаем над снижением стоимости обслуживания долга и балансировкой нашего долгового портфеля. С февраля мы провели ряд успешных переговоров с банками, что позволило пересмотреть график платежей и размеры процентных ставок по уже выданным займам. Банки с оптимизмом восприняли информацию о новой трехлетней стратегии компании, докапитализации от акционеров в объеме 30 млрд рублей и обновлении команды топ-менеджмента.

Мы продолжаем обсуждать с ними изменение отдельных графиков, пересмотр процентных ставок и новые кредитные линии. С каждым из наших банков-кредиторов у нас хороший контакт, практически не бывает проблем с итоговым урегулированием тех или иных ситуаций.

Мы максимально работаем над эффективностью. По итогам первых четырех месяцев этого года мы не только не нарастили, но даже снизили расходы на несколько процентов, несмотря на инфляцию.

- Тем не менее чистый убыток компании по итогам 2024 года кратно возрос. Какие шаги вы планируете предпринять для снижения убытка и возврата к прибыли?

- Чистый убыток компании, в первую очередь, связан с последствиями жесткой ДКП, о которых я уже говорил, и существенным ростом процентных расходов, включая проценты по аренде. При этом мы надеемся на дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики, что, конечно, должно позитивно сказаться на наших финансовых результатах как за счет снижения стоимости финансирования, так и за счет роста выручки, который будет связан с повышением потребительского спроса на товары нашей сети.

Во-первых, во втором полугодии 2025 года при условии дальнейшего снижения ставки спрос начнет постепенно восстанавливаться, и люди снова перейдут от накопления к потреблению, что будет особенно заметно в нашем сегменте товаров бытовой техники и электроники. Мы частично закладываем этот сценарий в прогноз, но сохраняем фокус на операционной устойчивости в любых макроэкономических условиях.

Во-вторых, со снижением ставок по банковским займам вырастут кредитные продажи. Мы являемся лидером на рынке POS-кредитования и стремимся наращивать нашу долю. А это в свою очередь позволяет повышать и средний чек. В-третьих, снижение ставки даст экономию на обслуживании долга - примерно около 1 млрд рублей в годовом выражении при снижении ключевой ставки на 1 п. п. Также экономию мы получим и от снижения себестоимости факторинга.

Повторюсь, что самый главный эффект, на который мы рассчитываем, - это рост продаж в связи с отложенным спросом.

- Как вы думаете, когда компания может вернуться к прибыли?

- С действующим высоким уровнем ключевой ставки вернуться к прибыли будет непросто, т.к. в хорошие времена EBITDA бизнеса в нашем сегменте приносит примерно 6-8%, чего не хватит для покрытия процентных расходов по заимствованиям. В текущих же реалиях давление на маржу также оказывает факторинг, используемый для закупок, и промокампании, необходимые для привлечения клиентов на высококонкурентном рынке. Наша работа над повышением внутренней эффективности помогает улучшать результаты, но не достаточна для компенсации стоимости финансирования. Поэтому первостепенно для нас - дальнейшее снижение стоимости финансирования.

- Другое обстоятельство, которое на вас влияет, - механизм работы параллельного импорта. Вместе с тем сейчас на рынке в целом идет большая дискуссия насчет потенциального возвращения брендов: кто-то выступает резко против, кто-то, напротив, был бы этому рад. Ведь вам, получается, было бы легче, если бы бренды вернулись? Как вы к этому относитесь?

- Для нашей компании принципиально важно, чтобы потребитель имел доступ к максимально широкому ассортименту качественной техники. Вместе с тем наш подход основан на балансе интересов: мы открыты к возвращению официально ушедших с российского рынка брендов, если это будет происходить прозрачно, в правовом поле и не в ущерб уже сформированным за последние годы партнерствам.

Разница между прямыми отношениями с производителями и параллельным импортом огромная. Прямые отношения - это качественная работа. В них у нас есть оборачиваемость: есть производитель, мы даем площадку, производитель использует ее для продажи своих товаров, предоставляет отсрочки под тот примерный срок, за который товар оборачивается. Получается, что это выгодно и производителю, и продавцу: все работают эффективно, все имеют справедливую маржинальность бизнеса. Так "М.Видео-Эльдорадо" работала со всеми поставщиками до февраля 2022 года. И свыше 50% выручки нашей компании приходилось на три бренда - Samsung, LG и Apple, которые официально покинули страну. Чтобы сохранить широту ассортимента, мы были вынуждены запустить собственные импортные операции и благодаря этому смогли обеспечить представленность товаров всех ведущих зарубежных брендов, к которым привыкли россияне.

Последние три года в рамках работы механизма параллельного импорта фактически зарабатывает либо дистрибьютор, либо банк, а не производитель или сеть. Покупаешь ли ты товар по предоплате или в отсрочку, с факторингом или другим способом - всю прибыль получают именно посредники сделки.

В то же время на рынке нашей страны активно развивают работу бренды качественных товаров из России, Китая, Турции, Белоруссии и других дружественных стран. И самое главное, что россияне уже адаптировались к новинкам. Доля неевропейских брендов в ряде товарных категорий "М.Видео-Эльдорадо" выросла до 68% в 2024 году. Это связано с ростом востребованности китайских брендов, как Hisense, Xiaomi, Huawei и многих других, турецких, а также российских брендов, как, например, "Яндекс" или Sber, которые успешно завоевывают свою долю и привлекают внимание потребителей.

Таким образом, и механизм параллельного импорта, и развитие новых брендов позволили не просто компенсировать выпавший ассортимент, но и выйти на исторически рекордный объем - более 200 тыс. уникальных наименований товаров по итогам 2024 года.

И если история с параллельным импортом превратится в не параллельный, а прямой, то тем брендам, которые захотят вернуться в нашу страну, я думаю, что им придется очень непросто конкурировать с игроками, которые нарастили свои обороты за последние три года. Никто так просто полку этим компаниям не отдаст. Им будет очень непросто вернуть свою долю.

Подчеркну, что возвращение иностранных брендов рассматривается нами исключительно через призму интересов потребителей и с учетом уже сложившихся эффективных партнерств. Мы готовы поддержать возвращение брендов, которые продемонстрируют серьезность намерений, готовность следовать российскому законодательству и учитывать интересы российского рынка и его потребителей.

- Недавно "М.Видео" объявило о докапитализации компании на 30 млрд руб. Есть ли среди участников новые инвесторы, которые войдут в состав акционеров в результате допэмиссии, или это только текущие акционеры?

- Юридически это составляет очень сложный, многоэтапный процесс, особенно в публичном акционерном обществе. Наши акционеры завершили дофинансирование в объеме 30 млрд руб., о запуске которого мы объявляли в марте этого года. Денежные средства в полном объеме поступили на счета компании.

Итоговая часть процесса докапитализации - допэмиссия акций компании по закрытой подписке. Решение о ее проведении было принято на годовом общем собрании акционеров 17 июня. В результате допэмиссии мы ожидаем, что поступление денежных средств в компанию, которое произошло в рамках дофинансирования, будет соответственно отражено в распределении долей владения между акционерами.

Мы сейчас идем по пути финального оформления докапитализации именно в том виде, как оно должно быть проведено в соответствии с законодательством. Как окончательно будет выглядеть наш акционерный состав, будет известно после завершения процесса допэмиссии. Мы ожидаем, что это произойдет в III квартале.

- А почему было принято решение об изменении формата допэмиссии с открытого размещения на закрытый?

- Когда в прошлом году начинался процесс согласования открытой допэмиссии, рынок был совсем другим, но затем ситуация на бирже сильно изменилась, и было принято решение ее не выпускать. И сейчас, в ситуации, когда депозитный навес над экономикой превышает 60 трлн руб., рассчитывать, что на фондовом рынке при открытой подписке мы сможем собрать значимую сумму средств в рамках допэмиссии, конечно, не приходится. Для этого должны произойти фундаментальные изменения и на финансовом рынке, и на рынке корпоративном, и на биржевом - много что должно поменяться.

С другой стороны, опять же в силу объективных причин докапитализация была нужна компании. Поэтому мы не отказались от самой идеи ее проведения, но поменяли формат.

Выпуск акций по закрытой подписке, с одной стороны, позволит инвесторам, предоставившим средства для реализации новой стратегии, получить акции компании, а текущим акционерам, в том числе миноритарным, - использовать свое преимущественное право, получив возможность купить дополнительные акции компании для своего портфеля.

- Планируете ли вы заложить определенное количество размещаемых акций в рамках допэмиссии для своих миноритариев? Есть ли у вас какие-либо ожидания или прогнозы относительно того, сколько миноритариев может поучаствовать в закрытой допэмиссии?

- Определенную часть акций в рамках закрытой подписки получат акционеры, которые участвовали в дофинансировании компании. Все другие акционеры, в том числе миноритарные, могут воспользоваться своим преимущественным правом. Мы рассчитываем, что наши миноритарии примут активное участие в допэмиссии и поддержат компанию в реализации новой трехлетней стратегии.

- Как было анонсировано, дофинансирование будет направлено на реализацию новой стратегии на три года. Вы уже упоминали о некоторых ее параметрах, но хотелось бы на них чуть подробнее остановиться. Например, в одном из положений есть увеличение доли СТМ. Есть ли у вас какое-то целевое значение по увеличению этого показателя?

- Как я уже сказал, за последнее время мы значительно усилили направление собственных торговых марок (СТМ). В 2024 году ассортимент СТМ вырос на 40% в продажах и расширился несколькими новыми категориями: климатическая техника, кофемашины, мониторы и другие.

Дальнейшее увеличение доли СТМ и эксклюзивных линеек брендов действительно есть в основных параметрах нашей стратегии. Последнее время огромное количество качественных производств возникло в России, Белоруссии, Китае, и мы, конечно же, будем расширять ассортимент "М.Видео Only".

Я думаю, что, если бы наша доля СТМ и эксклюзивных торговых марок к 2027 году приблизилась к 30%, это уже было бы совершенно правильно с точки зрения ассортиментной политики компании.

- Также вы говорили, что "М.Видео" сосредоточится на открытии магазинов компактного формата и закрытии убыточных точек. Есть ли у компании прогноз по открытию и закрытию на 2025 год, а также на 2025-2027 годы?

- В прошлом году мы открыли 100 магазинов, большинство из которых - компактного формата. В этом году мы также открываем новые компактные торговые точки в регионах, а в марте запустили первый магазин в новой концепции. Мы стараемся действовать сбалансированно: если какие проекты требуют закрытия, мы их, естественно, закрываем, смотрим на новые проекты, не только компактного формата. В конце прошлого и начале текущего для повышения маржинальности бизнеса мы закрыли десятки неэффективных магазинов, в первую очередь "Эльдорадо", которые находились рядом с точками "М.Видео".

Также многие магазины требует обновления, ведь мы хотим, чтобы сеть была современной. Это, конечно, сопряжено с дополнительными расходами, но в любом случае люди должны получать тот уровень сервиса и тот уровень качества, которые соответствуют магазинам третьего тысячелетия. Более детальные планы по подходу к развитию розничной сети мы представим в рамках новой трехлетней стратегии в III квартале этого года.

Конечно, можно много рассуждать о том, насколько розница - перспективная история, есть ли у нее будущее с точки зрения современных реалий и мировых трендов. Но сейчас большую часть нашей выручки делает именно сеть, и мы ею дорожим.

- На создание и развитие новых форматов вы смотрите? Например, формат дискаунтеров, который популярен в продуктовой рознице.

- Это как раз то, что мы представим на суд нашему совету директоров и нашим акционерам в рамках трехлетней стратегии. И этот вопрос, на мой взгляд, будет одним из ключевых в документе. Нам в целом нужно ответить на вопросы: что из себя представляет "М.Видео" в этом году и на ближайшие три-пять лет, как мы планируем развивать нашу бизнес-модель, каким образом мы будем развивать наш ассортимент, чем отличается позиционирование "М.Видео" от "Эльдорадо", что нужно, а что - нет, чтобы наши клиенты и наши партнеры не путались, не задавались вопросом, кто мы: "М.Видео", "Эльдорадо" или "М.Видео-Эльдорадо". Везде должна быть определенная логика.

Так сложилось, что эти бренды когда-то были конкурентами, а сейчас объединены. И тогда это решение казалось самым правильным. Посмотрим, как мы поступим сейчас. Перемены нужны, и если есть несколько форматов и названий магазинов, то они должны друг от друга отличаться. Дисконтные форматы, о которых вы говорите, они в поле нашего внимания исходя из работы над стратегией компании.

- Еще, как я понимаю, у вас в планах выход на рынки СНГ, а недавно вы заключили договор о стратегическом партнерстве с компанией-производителем белорусской техники, в рамках которого заработают бренд-зоны его марок в нескольких магазинах сети. Может ли такое сближение говорить о том, что одной из такой стран, где заработает "М.Видео", будет Белоруссия? Может, какие-то еще страны?

- Мы смотрим на рынки других стран, прежде всего СНГ. Там люди знают наш бренд, ценят наш сервис и доверяют качеству нашего ассортимента. Это может быть вполне перспективно с точки зрения клиента.

С точки зрения товара сотрудничество с производителями из дружественных стран может иметь определенный потенциал. То соглашение, которое вы упомянули, со всеми фактически белорусскими производителями бытовой техники - "Горизонт", "Атлант", "Гефест", "Витязь" и другие - как раз говорит об этом. Белоруссия еще с советских времен славилась качественной бытовой техникой, а то, что достигли белорусские производители в последние годы, подтверждает их высокую технологичность и конкурентоспособность. Огромная работа проделана с точки зрения качества продукции, высоких стандартов работы с сетями и партнерами. Мы и до этого были довольны сотрудничеством с этими производителями, а сейчас предложили вывести взаимодействие на новый уровень и выступить проводником белорусских брендов бытовой техники и электроники на российском рынке. Сначала сделаем такие брендированные зоны в двух магазинах и надеемся, что отклик у потребителей будет высоким. Если пилот будет успешным, мы приступим к масштабированию этой инициативы, так как видим в этом большой потенциал.

На наших близлежащих соседей мы также смотрим и с точки зрения возможного производства СТМ, если где-то мы сможем найти такую взаимовыгодную возможность для себя.

- Разворачивание сети в СНГ ожидается в этом году или позже?

- Это большая проработка. Один магазин может открываться и полтора-два месяца, а может и шесть-семь месяцев в зависимости от ситуации в той или иной локации. Думаю, что речь идет, если говорим о серьезной работе, все-таки о 2026 годе.

- Каким образом вы планируете развивать свое онлайн-направление? Планируете ли вы и дальше развивать свой собственный маркетплейс, если вы собираетесь начать более глубокое партнерство с ведущими маркетплейсами?

- Я вас порадую: наш маркетплейс есть и динамично развивается. В 2024 году продажи 3P (сторонними продавцами - ИФ) товаров выросли на 20%, до 19,3 млрд рублей. Понятно, это не Ozon или Wildberries, но в доле 566 млрд рублей GMV в целом по компании, 20 млрд рублей - это фактически 3,5% от всего оборота. С учетом того, что "М.Видео" всегда считалось классической ритейловой компанией - это серьезный результат. И это мы говорим только о маркетплейсе, доля онлайн-продаж у нас существенно выше - около четверти от всей выручки. Мы активно развиваем наше онлайн-направление, понимаем, куда идет рынок.

Сейчас мы живем в эпоху маркетплейсов. Мы, безусловно, действуем в неравных условиях, которые похожи на бой боксеров, где у одного завязаны руки. Они продают собственные товары и создают для них приоритет в поисковой выдаче, фактически используют самозанятых на складах и в логистике, хотя это недопустимо, используют непрозрачный механизм соинвеста. В основном ассортимент маркетплейсов - это товары сторонних продавцов, за которые площадки ответственности не несут.

Одновременно с этим мы сами выступаем селлерами на всех ключевых маркетплейсах, и наши продажи на них растут ровно так же, как растут и сами маркетплейсы. В этой части мы тоже отмечаем достаточный прогресс и также будем развивать это направление. Но все же основной упор будем делать на развитие собственных онлайн-каналов. Например, показывать клиенту, что у нас, в отличие от маркетплейса, он всегда приобретет оригинальный, "белый" товар (а для технологически сложных дорогих товаров - это очень важно), он всегда получит на него необходимые гарантии качества и сертификацию, сможет воспользоваться сервисами по доставке, установке, настройке или нашими финансовыми продуктами.

Маркетплейсы для нас, безусловно, конкуренты, это невозможно отрицать, но в то же время они и партнеры. Мы надеемся, что принятие закона о платформенной экономике позволит установить равные правила игры на рынке. И таким образом нам хотя бы одну руку из-за спины развяжут, и мы сможем составить им достойную конкуренцию в нашем сегменте. Также мы ждем введения программы "Честный знак" на товары электроники и бытовой техники. Также мы рассчитываем, что всегда сможем предложить клиентам то, что им будет удобно получать именно у нас. Наша цель - не просто увеличить онлайн-долю, а повысить возвратность клиента, сделать клиентский путь более предсказуемым и персонализированным, а омниканальную модель - основой для устойчивой выручки в долгосрочной перспективе.