Топ-менеджер Петербургской биржи: топливный рынок отработал год в самых сложных условиях

Антон Карпов рассказал об итогах года и ближайших перспективах на рынке топлива

Антон Карпов Фото: Пресс-служба

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Топливный рынок России каждый год сталкивается с новыми вводными. Биржевая торговля нефтепродуктами, на которою приходится уже треть внутреннего рынка, мгновенно отражает острые ситуации в топливной сфере тем, что котировки начинают расти. И на этот индикатор сразу обращают внимание регуляторы и правительство.

В 2025 году нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с проблемой нарастающего внешнего воздействия в виде атак беспилотников. Участившиеся внеплановые ремонты НПЗ привели к сокращению предложения топлива на бирже, где стоимость бензинов постоянно повышалась и в конце лета достигла исторических рекордов. Чтобы остановить стремительный рост цен, Петербургская биржа в сентябре впервые ввела жесткие ограничения условий торгов нефтепродуктами.

О том, как топливный рынок прожил уходящий год, какие вызовы возникали перед биржевой торговлей и какими могут быть ближайшие перспективы в интервью "Интерфаксу" рассказал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

- Уходящий год можно назвать одним из самых сложных для топливного рынка за последнее время. Ключевым фактором стало внешнее воздействие на НПЗ и последующие внеплановые ремонты. Какие еще причины, по вашему мнению, сыграли свою роль?

- Топливный рынок сезонный: высокий спрос и потребление - поздней весной, летом и в начале осени, низкий - зимой. К моменту пикового потребления участники рынка стараются делать запасы, чтобы иметь возможность балансировать и не осложнять себе жизнь. Особых причин для усугубления ситуации внутри топливного рынка России в 2025 году не было.

Но, действительно, сильное негативное влияние оказал внешний фактор, он стал отличительной чертой сформировавшихся проблем на рынке, если сравнивать с предыдущими годами. Возникали сложности с наличием товара, отгрузками. И хочу отдать должное всем коллегам с топливного рынка - они сумели отработать год в самых сложных условиях.

Минэнерго своевременно реагировало на проблемы - тема с запретом экспорта нефтепродуктов поднималась и выполнялась в нужный момент. Нефтяники в течение года оперативно действовали по рекомендациям Минэнерго, поставляя товар в регионы, где обострялись проблемы с нефтепродуктами. Заводы изыскивали возможности быстро возвращать в работу мощности после внеплановых ремонтов.

Покупатели тоже входили в положение продавцов, соглашались переносить сроки поставки товара, с которым на разных заводах по обозначенным причинам возникали сложности, договаривались о взаимном прекращении обязательств без штрафных санкций. В целом возникло полное понимание и у продавцов, и у покупателей, что ситуация непростая, в тех или иных случаях надо идти друг другу навстречу.

- В предыдущие годы запрет на экспорт нефтепродуктов давал быстрый эффект, и внутренний рынок заполнялся топливом. В 2025 году такого не происходило. Как считаете, почему?

- В 2023-м и 2024-м была определенная производственная база, она не подвергалась столь значительным вмешательствам, как внеплановые остановки 2025 года. Запрет на вывоз нефтепродуктов из страны в 2023-м и 2024-м включал эффект перенаправления потоков с экспорта на внутренний рынок, подчеркну, при общем довольно ровном выпуске топлив. А в 2025 году решение о запрете экспорта принималось на фоне выпадающих объемов производства, которые неоткуда было брать. Поэтому быстрого избыточного предложения на внутреннем рынке не формировалось.

Но в целом запрет на экспорт продолжает оставаться одним из важных решений, поддерживающих внутренний рынок. Сейчас эта мера управления балансом, я бы так ее назвал. Есть топливный демпфер - экономический механизм, побуждающий компании поставлять товар на внутренний рынок. Когда экономического стимула не хватает, добавляется регуляторный - эмбарго на вывоз нефтепродуктов из страны.

Кстати, запрет на экспорт топлива третьим лицам, то есть непроизводителям - это очень правильный посыл. Он вполне может быть введен в обычную практику. Недопустимо, когда товар, приобретаемый на бирже с учетом демпферных выплат из бюджета РФ, уезжает за границу.

- Статистика продаж на Петербургской бирже за последние месяцы показывала снижение объемов. Каковы предварительные данные торгов нефтепродуктами по итогам года?

- В прошлом году объем продаж нефтепродуктов составил 37 миллионов тонн. В этом году ожидаем объем, сопоставимый с 2024 г.

Петербургская биржа является одним из основных каналов реализации топлива, через нее продается треть нефтепродуктов страны. В части бензинов биржа обеспечивает подавляющий объем поставок бензинов независимым участникам, в части дизельных топлив на площадке ими закупается большое количество промышленных предприятий.

Участники торгов нефтепродуктами общаются с представителями других отраслей, делятся навыками биржевых продаж, выясняется, что услугами товарных брокеров пользуются компании из лесной сферы, минеральных удобрений, угольщики. Эти связи становятся частью делового оборота.

- Полный переход Петербургской биржи на ОТП РЖД планировалось завершить в 2025 году, но этого не произошло. На какой стадии реализация проекта? И какие еще важные инструменты развивались на бирже в 2025 году?

- ОТП РЖД является ключевым инфраструктурным изменением Петербургской биржи в уходящем году. Да, мы планировали финализировать эту работу в 2025-м, но аналогов этой системы нет, учиться приходится непосредственно во время внедрения. В процессе реализации ОТП РЖД выявилось много шероховатостей, мы слышим замечания и предложения от участников рынка, исправляем недостатки, работаем над улучшениями. Никто никогда не связывал торговую инфраструктуру с инфраструктурой железной дороги, Петербургская биржа здесь оказалась первопроходцем.

Важно, что рынок увидел, как ОТП делает максимально прозрачным движение биржевого продукта: когда покупатель и продавец заключили сделку купли-продажи товара в личном кабинете ОТП, они отслеживают его передвижение по железной дороге, в электронном варианте получают всю документацию и т.д. В течение года институтом оператора товарных поставок стали пользоваться значительное количество новых участников. Сейчас мы находимся в финальной стадии внедрения ОТП РЖД.

В числе других важных инструментов, которые развивает биржа, - торговля на базисах "Транснефти", в том числе линейно-производственных диспетчерских станциях (ЛПДС). Она очень востребована рынком, объемы растут из года в год (за январь-ноябрь объем реализации составил 848,7 тыс. т, что на 52 % выше аналогичного периода 2024 г.).

Также расширяем мелкий опт, в частности, подключаем к нашей системе мелкооптовую торговлю на независимых нефтебазах. Ранее этот сегмент не попадал в поле зрения регуляторов и площадки. Сейчас, когда частные компании выходят с предложением на биржу, появляется явный интерес к ним со стороны покупателей. Такое направление может дать прозрачность прежде закрытому сегменту. По итогам 2025 года мелкооптовый сегмент на биржевых торгах показал рост примерно на 35% к прошлому году. И мы нацелены на дальнейшее увеличение роли мелкооптовых продаж, поскольку логистически они более просты, понятны и доступны конечным потребителям.

Отдельной задачей остается развитие срочного рынка нефтепродуктов. В прошлом году было принято решение включить в совместный приказ ФАС и Минэнерго разрешение, что если нефтяные компании хотят пользоваться инструментами срочного рынка, то 1% реализации поставочных фьючерсов будет засчитываться в счет норматива. Но НК пока не проявляют такой инициативы. Просто потому, что инструменты срочного рынка сильно отличаются от спотового, возникает тематика вариационной маржи и еще много чего. В сегодняшней политике риск-менеджмента нефтяникам все это сложно учитывать. Компании живут по принципу "производство - реализация - поставка". Инструмент, предполагающий практику риска, они воспринимают с осторожностью.

Мы пошли по другому пути и внедрили расчетные инструменты. Тут возникла необходимость интеграции с участниками финансового рынка, поднимались вопросы относительно старой торговой системы Петербургской биржи. С начала декабря биржа в партнерстве с VK ввела новую систему на срочном рынке нефтепродуктов, теперь мы можем вести предметный разговор с крупными финансовыми игроками. Попробуем двинуться в сторону такого инструмента, как расчетный фьючерс на бензин.

- На устаревшую торговую систему Петербургской биржи жалуются и представители топливного рынка. Чем ответите на их претензии?

- Действующая на Петербургской бирже торговая система создавалась подрядчиком в 2008 году на технологиях того времени исключительно под рынок нефтепродуктов, других рынков тогда не было. Постепенно на бирже стали появляться торги газом, лесом, углем, другими товарами. Это совершенно разные рынки, и их принципы исполнения договоров принципиально отличаются.

То, что торговую систему на Петербургской бирже надо обновлять, мы поняли давно, занимались разработкой последние несколько лет. Сейчас наступил момент ее операционного внедрения. Как я уже сказал, пилотный вариант новой системы запущен в начале декабря на срочном рынке, в конце 2026 года начнем постепенное внедрение в спотовом сегменте нефтепродуктов.

Снова вынужден отметить, что перед нами стоит нетривиальная задача - аналогичных наработок нет, система штучная, делается исключительно под Петербургскую биржу. Коллеги из VK отнеслись к задаче с большим энтузиазмом, для них это вызов. Провели несколько совещаний с участниками топливного рынка, обсуждаем с нефтяниками моменты интеграции, потому что им придется у себя внутри проделать работу в части IT-стыковки с нами.

Новая система не предполагает принципиальных изменений параметров биржевых торгов, но она обеспечит быстродействие терминалов, расширит их функциональность, позволит предлагать современные цифровые решения, интегрировать в терминал практически все клиентские сервисы. Если говорить о других рынках, то система будет учитывать их разнообразие, предполагается устроить ее по принципу кубиков - под выполнение конкретных задач по разным отраслям.

- Главным биржевым нововведением года на топливном рынке стало резкое ограничение в сентябре шага роста цены на бензины, а потом и на ДТ - с 0,05% до 0,01%. Эту меру сложно назвать рыночной, она заявлялась как краткосрочная, однако ее действие продолжалось до декабря. Станет ли теперь жесткое ограничение шага торгов на рост обычной практикой для биржи?

- Такого решения в моменте требовали обстоятельства. Когда внешние факторы продолжали воздействие на НПЗ, товара не хватало и цены на бирже постоянно росли, в таких условиях срочно была нужна мера охлаждения. Коллегиально Минэнерго, ФАС, Банк России и Петербургская биржа после консультаций с нефтяными компаниями и участниками рынка пошли на серьезное ограничение шага роста для бензинов.

В сентябре это было вынужденное действие, но оно сыграло существенную роль, рост цен на бензины замедлился. Затем то же самое произошло в дизельном сегменте. Ограничение шага торгов на рост продлилось несколько месяцев, потому что регуляторы проявляют осторожность. Так же, как в случае с запретом на экспорт нефтепродуктов. Чем отменять, а потом вдруг при обострении ситуации вновь вводить, логичнее сохранить и тем самым дать сигнал рынку об условиях его работы в ближайшее время.

Зима - традиционный период пониженного спроса на нефтепродукты, цены развернулись вниз, поэтому лимит на верхнюю границу шага биржевой цены для бензинов и дизтоплив снова вернулся к уровню 0,5%. По авиакеросину шаг роста цены сохранен в плюс 1%. Шаг снижения по всем видам топлива составляет минус 10%.

Изменение шага цены в принципе является обычной мерой для биржи. Просто в этот раз впервые вводились такие жесткие параметры как 0,01%. И да, по всей видимости, в критических ситуациях имеет смысл использовать такую практику. Все-таки это довольно техническая мера, быстро реализуемая на уровне инфраструктуры рынка - она может оперативно вводиться решением биржи. В отличие от постановления о запрете экспорта нефтепродуктов, на которое требуется одобрение правительства и публикация постановления.

- Еще одной острой проблемой, которую поднимали участники топливного рынка во второй половине 2025 года, стала так называемая "торговля воздухом" на бирже. Биржевая сделка заключена, но товар не поставляется, его доставка переносится несколько раз. Видит ли биржа варианты решения этой проблемы?

- Все участники торгов должны выполнять правила биржевой торговли, в которых обозначена двусторонняя ответственность за исполнение биржевого договора. И продавцы, и покупатели в случае неисполнения обязательств обязаны выполнять соответствующие условия, в частности, уплачивать неустойки. Этот вопрос у биржи находится на ежедневном контроле. Мы проводим мониторинг, все случаи нарушений видим.

Если говорить о продавцах, то нефтяным компаниям сложнее формировать такие платежи, поскольку у них нет гарантийного обеспечения под подобные операции. Так исторически сложилось, это один из характерных признаков биржевого рынка нефтепродуктов. Бывает, что обязательства накапливаются, но в итоге они все равно выплачиваются. Поэтому нет масштабной проблемы, когда компании не платят неустойки.

Усугубившаяся в этом году проблема с внеплановыми остановками, конечно же, сказалась на увеличении случаев, когда товар был продан, а поставляться не может в силу объективных причин. Но резкого всплеска жалоб на такие случаи мы не фиксируем, покупатели прекрасно понимают первопричины. Другое дело, что тогда у самого покупателя "зависают" деньги, как правило полученные в кредит, а товара все нет. Однако абсолютное большинство биржевых договоров заканчиваются поставкой.

- В этом году снова поднимался вопрос о манипуляциях с использованием роботов на биржевых торгах нефтепродуктами. Эту проблему никак не удается искоренить?

- Петербургская биржа постоянно совершенствует цифровую программу мониторинга торгов, которая позволяет быстро устанавливать нарушителей, применяющих так называемых роботов. Выявление нарушителя становится основанием для вынесения материалов на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты" и последующие меры реагирования, под которые никому не хочется подпасть. Участники торгов стремятся максимально соблюдать правила торгов и требования Кодекса этики. В последние годы все очень трепетно относятся к этим вопросам, число нарушений и нарушителей уменьшается.

Буквально недавно на заседании совета секции "Нефтепродукты" было решено запретить использование любого программного обеспечения, предназначенного для автоматизации взаимодействия пользователя с ПО, предоставляемым биржей, в том числе для подачи заявок. Нарушения такого запрета будут признаваться недобросовестным поведением, о чем будет прописано в соответствующих биржевых документах.

Другое дело, что и технологии не стоят на месте, поэтому биржа должна постоянно совершенствоваться. Мы сейчас анализируем разного рода методы, позволяющие улавливать случаи применения таких практик. Можно сказать, что эти методы выведут решение проблемы на новый уровень. Например, с разрешения участника торгов устанавливать на его компьютер официальную программу от Петербургской биржи, которая сможет подтверждать прозрачность осуществления покупки биржевого товара.

- Биржа должна была изучить идею введения отдельной торговой сессии по нефтепродуктам для "конечников". Каков предварительный анализ - насколько востребован такой механизм?

- Такая инициатива прорабатывается биржей совместно с Минэнерго, ФАС и Банком России. По результатам проработки необходимые изменения в Правила торгов, в соответствии с процедурой, будут вынесены на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты" и далее на утверждение совета директоров биржи.

- Петербургская биржа предложила создать на товарном рынке аналог НАУФОР. Как на эту идею откликнулся топливный рынок?

- Профессиональным участникам топливного рынка давно пора объединиться под эгидой единой саморегулируемой организации (СРО), которая помогла были им формировать общую позицию и представлять ее регуляторам, правительству. Так их проблемы и предложения наверняка будут услышаны. Хорошим примером тут является Некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке (НАУФОР). Для топливного рынка Петербургской биржей предлагается созвучное название Некоммерческая саморегулируемая организация на товарном рынке (НАУТОР).

Несмотря на свою развитость, топливный рынок никогда не имел такой представительской организации. Те, кто оказывают услуги на топливном рынке, есть - трейдеры и брокеры, а механизмов их регуляции нет. Насколько мы понимаем, Банк России пока не готов вводить лицензирование для представителей этого сегмента рынка нефтепродуктов. Значит, должна возникнуть какая-то форма регулирования или саморегулирования. ФАС России позитивно оценивает предложение о НАУТОР, ЦБ тоже поддерживает.

Профессиональные ассоциации топливного рынка высказываются положительно. У нас две таких ассоциации - Ассоциация участников товарно-сырьевого рынка (АУТСР) и Ассоциация товарных брокеров (АТБ). Они действуют параллельно, во внешнем поле контактируют минимально, видимо, на то есть свои причины. Кроме того, на рынке есть игроки, которые не входят в ассоциации. Но регулятор не может говорить с десятками участников. Профсообщество для такого диалога должно быть консолидировано каким-то образом. 22 декабря АУТСР и АТБ подписали меморандум о создании НАУТОР. Наверное, 2026 год уйдет на формирование новой СРО и выработку подходов к тому, как она может работать.

Для Петербургской биржи такое саморегулирование на топливном рынке станет хорошим шагом в совершенствовании биржевой инфраструктуры.