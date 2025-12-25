Директор "Царского Села": путешествие из Петербурга в Москву и обратно для предметов из нашей коллекции - привычное дело

Ольга Таратынова рассказала об итогах года, будущих выставках и планах по восстановлению "Китайского театра" в Александровском парке

Фото: Пресс-служба

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - О том, какие выставочные проекты запланированы на следующий год, поступают ли запросы в адрес музея о проведении выставок за рубежом и из каких стран, а также сколько туристов посетило музей и какие выставки стали самыми популярными, в интервью "Интерфаксу" рассказала директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

- Сколько человек посетили музей в 2025 году и изменилось ли количество посетителей по сравнению с прошлыми годами?

- Мы по-прежнему остаемся одним из самых посещаемых музеев страны. Всего в 2024 году мы приняли более 3,7 млн человек. Нынешний год пока не завершился, поэтому назову цифру с 1 января по 22 декабря: 3 млн 762 тысячи. Это немного больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Так как мы – бывшая летняя императорская резиденция и пригородный музей, то пик приходится на теплый период. Всего в нынешний высокий сезон, с середины апреля по конец октября, у нас побывали более 2,9 млн человек.

Самые востребованные объекты по-прежнему – Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец. Впервые в этот список вошел исторический комплекс "Императорская ферма", который после завершения реставрационных работ развивается как креативное пространство. Первый большой проект – "Арт-ферма Царского Села" – в числе ярких событий включал экспозицию "Crypto/Ферма" и выставку работ современных художников. Самым посещаемым павильоном Екатерининского парка стала "Нижняя ванна" – впервые в этот высокий сезон посетители знакомились с ее экспозицией бесплатно, так как музей расширил перечень бесплатных объектов показа в Екатерининском парке.

- Сколько туристов посетило музей? Сколько из них иностранных и из каких стран?

- По-прежнему подавляющее большинство наших посетителей – россияне, они приезжают со всех уголков страны. В высокий сезон в музее побывали почти 248 тысяч иностранцев, топ-5 составляют жители Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Болгарии.

- Какие выставки стали самыми посещаемыми и самыми популярными у посетителей?

- Самой посещаемой и важной стала для нас выставка "Спасавшие красоту", посвященная 80-летию Победы. В целом она – о победе красоты и созидания над ужасами военных разрушений. Экспозиция в Камероновой галерее рассказывала об эвакуации музейных коллекций, судьбе музейных сотрудников и царскоселов. О подвиге отечественных реставраторов, которые практически из руин воссоздали дворцово-парковый ансамбль. В ней было много личного – воспоминания участников обороны города Пушкина; архивные свидетельства об оккупации города; вещи, работы и инструменты первых послевоенных реставраторов музея. Почти за четыре месяца выставку увидели более 122 тысяч человек.

Выставка "Казаки на службе царю и Отечеству" собрала раритеты 13 музеев из разных регионов России. За три месяца на ней побывали более 7,5 тысяч посетителей.

Наши самые успешные выставки после того, как они завершают работу, мы отправляем в путешествие по России. "Поэт и царь" – совместный проект нашего музея и Всероссийского музея А. С. Пушкина к юбилею поэта – в 2025 году побывал в Новосибирске, Тюмени и Салехарде. Всего в этих трех городах выставку посетили более 13 тысяч человек. В Салехарде она пробудет до 8 марта 2026-го, а затем отправится в Псков и Тулу.

- Какие выставочные проекты запланированы на следующий год?

- Главным событием станет "Северное солнце" – эту выставку мы готовим вместе с Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем. Она откроется для посетителей 18 февраля. Когда мы побывали в Каргополе, были потрясены – какие шедевры золотошвейного мастерства хранятся в музейных фондах. Так родилась идея привезти лучшие образцы в Царское Село и рассказать о золотошвейном искусстве русского Севера и трансформации ремесел: от северных крестьянских промыслов до императорских швейных мастерских. Каргопольский музей представит предметы народного костюма, а мы – придворные платья, украшенные золотным шитьем и вышивкой жемчугом. Уверена, что выставка будет очень красивой, над дизайном работает известный художник Юрий Сучков. Покажем все это великолепие в залах Золотой анфилады Екатерининского дворца. Затем "Северное солнце" примут музеи в Нижнем Новгороде и Архангельске.

- Ждать ли в этом году зарубежных выставок в стенах музея?

- Пока зарубежные выставки у нас не планируются.

- Поступают ли запросы в адрес музея о проведении выставок за рубежом и из каких стран?

- Сейчас ведем переговоры с китайскими коллегами о реализации двух выставочных проектов, в том числе мультимедийных. Есть предложения и от белорусских музеев.

- В ноябре в ГИМ открылась выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село", на которой представлены шедевры из собрания музея-заповедника. Насколько востребованным стал такой проект?

- Великолепная получилась выставка, отзывы – восторженные. Благодарны Историческому музею за идею и прекрасную организацию всего процесса. Мы привезли в Москву 526 предметов. Многие из них впервые показываем в Москве, некоторые даже впервые покинули стены музея. Знаю, что увидеть царскосельские шедевры приходят в среднем более полутора тысяч человек в день. Мы получаем письма с просьбой выпустить каталог выставки, над этим сейчас работают наши хранители.

- Поступают ли запросы из других музеев Москвы о проведении выставок?

- Я бы даже сказала – чаще, чем из других городов. Путешествие из Петербурга в Москву и обратно для предметов из нашей коллекции – привычное дело. Например, в 2025-м, не считая выставки в ГИМе, 211 царскосельских предметов стали участниками выставок в семи московских музеях. Их принимали Музей архитектуры имени А. В. Щусева,Музей импрессионизма, "Царицыно", Музей военной истории Российского военно-исторического общества. Мы выступили соорганизаторами выставки "Августейшие. Куклы" в Пушкинском музее.

- Музей-заповедник "Царское Село" и "Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется восстановление "Китайского театра" в Александровском парке. Когда планируется начать работы и сколько они продлятся?

- Соглашение мы подписали во время XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Оно предусматривает начало работ по восстановлению и приспособлению к современному использованию Китайского театра. Этот павильон Александровского парка XVIII века сгорел в сентябре 1941-го и более восьмидесяти лет находился в руинированном состоянии. Благодаря поддержке Министерства культуры мы спасли его от окончательного разрушения – три года назад завершили первоочередные противоаварийные реставрационные работы. Восстановление Китайского театра – давняя мечта нескольких поколений музейщиков и петербуржцев. О каких-то конкретных сроках и этапах в данный момент говорить преждевременно.