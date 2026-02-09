Геннадий Овечко: работа с соотечественниками за рубежом остается одним из приоритетов российской внешней политики

Директор департамента МИД РФ рассказал о работе с российскими диаспорами и о проблемах, которые возникают в жизни соотечественников за рубежом

Фото: МИД РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. В преддверии профессионального праздника директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Геннадий Овечко в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, как строится работа с российскими диаспорами и с каким проблемами сталкиваются проживающие за границей соотечественники, а также когда ожидается следующий Всемирный конгресс соотечественников.

- Как сегодня строится работа с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом? Какие основные задачи стоят перед МИД России на данном направлении?

- Работа с соотечественниками остается одним из приоритетов российской внешней политики. Она ведется при определяющей роли ст. 69 Конституции Российской Федерации и положений Федерального закона № 99-ФЗ от 24 мая 1999 г. "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". Действующая нормативно-правовая база позволяет развивать взаимодействие с диаспорой по всему миру в целях ее консолидации на патриотических началах и упрочения связей с Россией.

Существующая система взаимодействия с соотечественниками является по многим своим характеристикам беспрецедентной, учитывая ее структуру и масштабы деятельности. Выстраиваем эту работу через разноформатные мероприятия, живой диалог с активом русскоязычного сообщества. Необходимый инструментарий для этого у нас имеется. Это, прежде всего, госпрограмма "Внешнеполитическая деятельность" и программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Широкий отклик в среде соотечественников вызвали утвержденные президентом Российской Федерации Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом и Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вся наша деятельность носит прозрачный и сугубо культурно-гуманитарный характер, ведется в тесном взаимодействии с конструктивно настроенными общественными объединениями.

- Есть ли в жизни наших соотечественников и диаспор за рубежом общие для всех проблемные вопросы, не зависящие от страны и региона их проживания, в решении которых участвуют наши дипломаты?

- Безусловно, имеется общая проблематика вне зависимости от региона проживания. Российская внешняя политика через институт дипломатии уделяет этому системное внимание. Речь идет не просто о помощи в частных случаях, а о реализации целостной государственной политики, направленной на обеспечение интересов россиян. Остановлюсь на нескольких ключевых, универсальных для всех стран вопросов.

Имеется постоянный запрос на сохранение национально-культурной и языковой идентичности. Вне зависимости от того, в какой точке мира живут соотечественники, перед ними стоит общая задача - передать детям язык, знание истории и культуры нашей Родины, даже если они родились за границей.

Далее - защита прав и интересов. Во многих странах сограждане в силу разнообразных причин сталкиваются с необходимостью преодолевать бюрократические и правовые барьеры: от признания документов об образовании и пенсионного обеспечения до сохранения имущественных прав. Российские консульские загранучреждения оказывают им прямую юридическую и административную поддержку, выступая гарантом правовой связи с Россией. Хорошим подспорьем являются диаспоральные центры правовой помощи и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (соучредители - МИД России и Россотрудничество).

Ведем борьбу с дискриминацией в больных русофобией обществах. Российские дипломаты, как в двухстороннем формате, так и в международных организациях, последовательно отстаивают принцип недопустимости дискриминации по языковому, национальному или культурному признаку, защищают интересы российских соотечественников.

Кроме того, растет заинтересованность в развитии образовательных и гуманитарных связей. Это важнейший инструмент долгосрочной политики. МИД России содействует программам квотного образования в российских вузах, способствует академической мобильности, создавая мостик для молодежи диаспоры и поддерживая интеллектуальное сообщество соотечественников.

Крайне важный аспект - доступ к правдивой информации, обеспечение россиян информационной связью с Родиной. В условиях не всегда доброжелательного, а в ряде стран враждебного медиапространства, наши посольства и взаимодействующие с ними организации соотечественников становятся в русском зарубежье надежным источником объективной информации о России, предоставляют людям возможность адекватной оценки событий.

Отдельно отмечу, что МИД России, загранучреждения, Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова ведут постоянный мониторинг положения общин во всех странах мира. Это позволяет выделить как общие для диаспоры вопросы, так и специфику проблем, характерных для отдельно взятых государств, а после - оперативно адаптировать работу применительно к новым вызовам. Результаты мониторинга регулярно докладываются в правительство Российской Федерации.

- Возглавляемый вами Департамент осуществляет практическую координацию реализации "Комплексного плана основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024-2026 годы". Как вы оцениваете ход его выполнения? Прорабатывается ли уже сейчас содержание нового документа?

- Есть такой план. Он весьма успешен. В его рамках проводятся всемирные, региональные и страновые форумы, профильные женские и молодежные конференции, мероприятия, приуроченные к российским государственным и народным праздникам, памятным датам отечественной истории и культуры.

Ежегодно при содействии МИД России русскоязычными объединениями проводятся тысячи культурно-гуманитарных акций, отвечающих задачам консолидации диаспоры и укоренения традиционных духовно-нравственных ценностей. В 2025 г. в числе наиболее значимых - пять региональных форумов и 77 страновых конференций, в итоговых документах которых высказана поддержка России.

Особое внимание уделяем женскому и молодежному сегментам движения соотечественников. Так, в 2025 г. активисты участвовали в IV Евразийской встрече российских соотечественниц, XV Петербургском Форуме молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье", а также в молодежных региональных конференциях. Наращивалось взаимодействие с Русской православной церковью, в том числе в формате круглого стола "РПЦ и соотечественники: опыт соработничества в странах Африки и Ближнего Востока". Мощной объединяющей силой остается историческая память. В соответствии с Комплексным планом в московском Музее Победы 29-30 октября 2025 г. проведена Всемирная тематическая конференция "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду".

Что касается разработки Комплексного плана на 2027-2029 гг., то в настоящее время заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными организациями прорабатывается его субстантивное наполнение. Документ планируется утвердить в ходе очередного заседания Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в этом году.

- Началась ли подготовка к IX Всемирному конгрессу соотечественников, проживающих за рубежом? Когда и где он может пройти?

- Конечно, подготовка идет, конкретная площадка прорабатывается - имеем в виду провести Всемирный конгресс в Москве осенью 2027 г. В период между конгрессами работа не останавливается ни на день - мы постоянно взаимодействуем со Всемирным координационным советом российских соотечественников, являющимся главным исполнительным органом конгресса. В ходе регулярных встреч и контактов обсуждаются все актуальные вопросы жизни зарубежной диаспоры.