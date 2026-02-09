Посол РФ в Сеуле: основу российско-южнокорейских отношений удалось сохранить

Георгий Зиновьев рассказал о нынешнем уровне отношений между Москвой и Сеулом

Георгий Зиновьев Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев рассказал в интервью "Интерфаксу", приуроченном к отмечаемому 10 февраля дню дипломатического работника, о масштабах практического сотрудничества между Москвой и Сеулом, дал оценку перспективам расширения безвизового режима между странами и поделился своими впечатлениями от работы в Южной Корее.

- Георгий Вениаминович, все чаще звучат из Сеула заявления о готовности наладить отношения с Москвой в различных сферах.

В частности, наши страны всегда активно сотрудничали в области культуры, проводились перекрестные годы, обмены и пр. Насколько Россия и Южная Корея далеки сейчас от возобновления подобных контактов?

- Как известно, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года Республика Корея присоединилась к санкционной политике стран "коллективного Запада", направленной на удушение российской экономики с целью нанесения нам "стратегического поражения". При предыдущей консервативной администрации президента Юн Сок Ёля (2022-2024 гг.) последовательно расширялись меры экспортного контроля при поставках в Россию товаров, технологий и материалов. Сеул прекратил прямое авиасообщение с Россией, заморозил большинство механизмов межправительственного взаимодействия. Соответственно, Республика Корея была включена в список государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Понятно, что пока нам не до перекрестных годов.

Вместе с тем, не все так мрачно. Сеул воздержался от поставок вооружений и военной техники киевскому режиму, что позволило сохранить основу российско-южнокорейских отношений. В отличие от большинства других недружественных государств, здесь нет русофобии. Наоборот, несмотря на пропаганду западных СМИ, сохраняется уважительное, заинтересованное отношение к России и любовь к русской культуре. Продолжаются культурно-гуманитарные контакты по негосударственной линии, туристические обмены, которым мешает отсутствие прямого авиасообщения, но способствует безвизовый режим. Практическое сотрудничество заметно сжалось, но его масштабы не так малы.

После досрочных президентских выборов в июне 2025 года пришедшие к власти новые политические силы в принципиальном плане пока не изменили политику на российском направлении. Вместе с тем, отмечаем отход от враждебной риторики в адрес Российской Федерации, которой увлекались их предшественники.



- Как в свете нынешних отношений России и РК вы оцениваете нынешнюю динамику туристических обменов? Возникают ли какие-то трудности у российских туристов на месте и как оперативно удается их решать?

- Как я уже отмечал, сохраняет силу российско-южнокорейское межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований от 2014 года, которое позволяет гражданам двух стран совершать краткосрочные поездки. По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2025 году Россию посетили 12,5 тыс. южнокорейских граждан с целью туризма. Это, конечно, очень мало, но все же на 17 % больше, чем годом ранее. Вместе с тем, Республика Корея по данным Ассоциации туроператоров России входит в десятку наиболее популярных направлений - в прошлом году здесь побывали более 127 тыс. россиян. Это приблизительно половина от максимальных объемов турпотока в прежние годы, но в нынешних условиях весьма неплохой показатель. В отсутствие прямых авиарейсов имеются стыковочные маршруты через воздушные хабы в Китае и странах Центральной Азии.

В рамках национального законодательства южнокорейские миграционные власти проводят выборочные проверки приезжающих в страну иностранных граждан, в том числе россиян. В связи с этим бывают, конечно, досадные случаи, когда добропорядочным российским гражданам отказывают во въезде по тем или иным причинам. Данные случаи, хотя и вызывают общественный резонанс, не носят системный характер. В целом, мы не имеем оснований полагать, что Сеул злоупотребляет своим правом отказать во въезде гражданам России. На сайте Консульского департамента МИД России можно найти советы соотечественникам, планирующим поездку в РК.



- Сейчас между нашими странами действует режим ограниченного по срокам безвиза. Можно ли говорить в перспективе о дальнейшем смягчении визовых требований?

- Полагаем, что действующий безвизовый режим пребывания граждан двух стран на территории России и РК сроком до 60 дней подряд, но не более 90 дней в течение полугода вполне достаточным. В настоящее время планов расширять сроки пребывания стороны не имеют.



- Какие культурные мероприятия при участии посольства запланированы на текущий год?

- Как я уже отмечал, в культурно-гуманитарной сфере у нас с РК сохраняются контакты и обмены по негосударственной линии.

Так, например, в мае прошлого года здесь с размахом прошло празднование 80-летия Великой Победы, включая проведение в центре Сеула шествия "Бессмертного полка". По случаю юбилея окончания Второй мировой войны в августе-сентябре 2025 года в РК был проведен комплекс мероприятий, посвященных роли СССР в разгроме милитаристской Японии и освобождении Корейского полуострова. В течение года состоялся ряд культурных и научных мероприятий, посвященных 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и РК. Развивались обмены между академическими сообществами, высшими и средними учебными заведениями, а также молодежью двух стран. Здесь прошел ряд концертов российских исполнителей.

Вместе с тем мы помним печальные примеры, когда в апреле 2024 года под давлением аккредитованных здесь западных дипломатов, прежде всего посольства Украины, в РК были сорваны выступления звезды мирового балета Светланы Захаровой с балетной программой "Моданс", а также гала-концерты артистов балета Большого театра. Этот пример политизации культурных обменов вызвал широкое недовольство в южнокорейском обществе, о чем мне говорили многие собеседники. К счастью, дальнейшие потуги сорвать те или иные выступления российских мастеров культуры успехом не увенчались.

В текущем году я рассчитываю на проведение многих ярких мероприятий в этой сфере, однако пока воздержусь от их анонсирования, чтобы упомянутые мной деятели из недружественных дипмиссий в Сеуле не приходили раньше времени в состояние, как говорится, "высокого идейного возбуждения".



- Вы – китаист, работали некоторое время в Китае. Расскажите, в чем для вас ключевые различия в работе в КНР и Южной Корее?

- Действительно, в Китае я учился и работал в общей сложности почти 20 лет, и нынешнее место работы – это мой первый опыт длительной заграничной командировки за пределы Китая. В целом, мне интересно и комфортно находиться в странах, где едят палочками и пишут (или писали раньше) иероглифами, и взаимодействовать с гражданами этих стран. Я с удовольствием ищу и обнаруживаю в Республике Корея как проявления китайской культуры, адаптированные под местные реалии, так и богатую и разнообразную собственную культурную традицию. То же можно сказать о корейском языке.

Ключевое различие моего опыта, пожалуй, заключается в том очевидном факте, что здесь я работаю в качестве руководителя дипмиссии, что предполагает широкий круг задач и соответствующую меру ответственности, но это обстоятельство – субъективное, и к стране пребывания отношения не имеет.