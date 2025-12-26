Гендиректор Бахрушинского музея Трубинова: музей остаётся лидером культурной дипломатии России

Кристина Трубинова рассказала, какие проекты реализуются музеем в стране и за рубежом

Кристина Трубинова Фото: Пресс-служба

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей в 2025 году организовал обширную программу, приуроченную к 100-летию балерины Майи Плисецкой. О том, какие проекты были реализованы к юбилейной дате, а также о международной деятельности, планах на 2026 году, создании музейно-театрального квартал "Бахрушинский" и об открытии новых филиалов в интервью "Интерфаксу" рассказала генеральный директор музея Кристина Трубинова.

- В 2025 году отметили столетие Майи Плисецкой. Бахрушинский музей организовал обширную юбилейную программу. Поделитесь итогами?

- Для нас юбилей Майи Михайловны Плисецкой – событие особой значимости. Бахрушинский музей сегодня является крупнейшим хранителем наследия Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. На протяжении многих лет нас связывала искренняя дружба: Майя Михайловна передавала личные вещи в фонды БТМ и часто проводила встречи в особняке Алексея Бахрушина. А в 2022 году Родион Константинович сделал бесценный дар: передал музею квартиру, в которой они прожили многие годы. Вместе с ней в коллекцию музея вошло 10 тысяч единиц хранения — костюмы, афиши, фотографии, уникальные мемориальные материалы. Всё это позволяет нам говорить о феномене Плисецкой максимально целостно. Именно поэтому в 2025 году Бахрушинский музей стал лидером юбилейной программы к 100-летию Майи Михайловны. Мы инициировали и реализовали более 14 масштабных проектов. Выставки прошли сразу в трёх частях света: в Европе, Азии и Южной Америке. Такой географией мы гордимся.

Флагманским проектом стала выставка "Плисецкая. Полюс магии" — модульная экспозиция. Этот формат мы уже успешно опробовали годом ранее на проекте "Пушкин и театр", и он доказал свою эффективность. Модульность позволяет показывать выставку в разных городах без потери качества и смысловой насыщенности. "Пoлюс магии" увидели жители Казани, Рязани и Тулы. Экспозиция включает шесть разделов и 300 экспонатов. Впервые в одном пространстве были представлены работы Пьера Кардена, литографии Марка Шагала и сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе. Для зрителей это стало настоящим открытием.

Мы также расширяли формат юбилейной программы через партнерство. С Гознаком мы выпустили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой. В ее дизайне использованы шесть уникальных фотографий из собрания музея. Один экземпляр мы передали в музей Гознака, один — в музей Большого театра, один сохранили в собственных фондах. Удивительно, но совсем недавно банкнота оказалась в Норвегии — полярники на Шпицбергене передали банкноту норвежским коллегам на мероприятии, посвященном памяти великой балерины.

- На днях в Тульской области открылся музей семьи Щедрина, супруга Плисецкой. Бахрушинский выступил ключевым партнером. Расскажите подробней о проекте!

- С Тулой нас давно связывают дружеские и партнёрские отношения. В ближайшее время здесь откроется филиал Бахрушинского театрального музея, интерактивное пространство "Мир театральных профессий", а также наш флагманский проект — Детский центр. Приглашение стать ключевым партнером и консультантом при создании Дома-музея Щедриных мы приняли с особой радостью. Мы помогли сформировать научную концепцию экспозиции и ее предметное наполнение. В постоянную экспозицию музея Бахрушинский передал около 200 экспонатов. Отдельным подарком к открытию стала наша выставка "Музей семьи Щедриных". Мы предоставили подлинные предметы, среди них: костюм-тройка Родиона Константиновича, его перьевая ручка от фирмы Montblanc, а также удостоверения, награды, редкие рукописи. Кроме того, мы привезли веер Майи Плисецкой для партии Китри в балете "Дон Кихот" и ее балетные туфли. Для нас было особенно важно, что все эти уникальные артефакты будут представлены на родине отца и деда Щедрина.

- Мероприятия юбилея вышли и за пределы РФ. Как приняли выставку о Плисецкой в Пекине?

- Да, юбилейная программа действительно вышла далеко за рамки российских площадок. Проект "Плисецкая. Полюс магии", например, был с грандиозным успехом представлен в Пекине. Только видеозапись с трансляции открытия посмотрели более 260 тысяч человек. Проект был реализован в партнерстве с Россотрудничеством в Пекине, и уже сейчас мы договорились о показе выставки ещё в двух городах Китая в 2026 году.

Параллельно развивался второй международный проект – "Майя Плисецкая. Арена жизни". Он уже прошел в Париже и Люксембурге, сейчас экспонируется в Брюсселе. Суммарно выставку посетили более 11 тысяч человек.

- Бахрушинский в целом лидирует среди российских музеев по масштабу зарубежной деятельности. Какие проекты музей реализовал в этом году?

- Бахрушинский музей остаётся лидером культурной дипломатии России. Только за последние пару лет мы реализовали около сорока зарубежных проектов, которые посетили более 140 тысяч человек. В этом году к 80-летию Великой Победы мы провели серию выставок "Театр на фронте: берег надежды" сразу в нескольких европейских столицах — Брюсселе, Люксембурге, Вене, Софии. Мы также впервые показали нашу выставку в Беларуси и Казахстане.

В Люксембурге, Бельгии и Болгарии мы представили творчество Александра Головина. В Париже ее посетил его потомок — Юрик Головин, директор театра "ГОЛОВИН" в Авиньоне. Он предложил представить проект в стенах театра. Мы стали первым отечественным музеем, принявшем участие во всемирно известном Авиньонском театральном фестивале. Только за 20 дней нашу выставку посетило более 9 тысяч человек.

Осенью в Париже с успехом прошла выставка "Премьеры русского авангарда", включённая в программу Дней европейского культурного наследия Министерства культуры Франции. А уже в декабре в Президентском дворце Гватемалы мы открыли выставку "Золотой век русского балета" при участии посла РФ и министра культуры и спорта Республики Гватемала.

В 2026 году мы расширим наше присутствие за рубежом. — Сейчас активно прорабатываем проекты в Центральной Америке и Азии, в том числе на Кубе, в Таиланде и Индонезии. Это становится возможным благодаря нашему партнёрству с Россотрудничеством. Мы действительно выстраиваем длинные международные маршруты, и часто после одного показа получаем запросы из других стран. Это либо исторически сложившиеся связи, либо территории с устойчивым интересом к русскому театру и балету. И по отклику видно, что русская театральная культура за границей чувствует себя увереннее, чем принято думать: значительную часть аудитории за рубежом составляют местные жители.

- Музей сейчас проходит этап масштабного обновления – создается музейно-театральный квартал "Бахрушинский". Что на сегодняшний день уже сделано? Чего стоит ждать после открытия?

- Мы находимся в фазе беспрецедентного роста. Музей одновременно ведёт работы по обновлению более десяти объектов и активно расширяет команду. Нас уже350 человек. Это сложный, но вдохновляющий этап. Мы бережно переносим традиции, заложенные еще основателем музея, в современные пространства. Создание музейно-театрального квартала вышло на финишную прямую. Идёт активный переезд коллекций в новое фондохранилище, тестируются площадки. Уже прошёл ряд мероприятий в двухъярусной галерее Центра театральной истории. Детский центр, Театральная лаборатория и Визит-центр находятся в высокой степени готовности.

Одним из ключевых вызовов остаётся то, что здания квартала не получали должного ухода более ста лет. Их реставрация требует ювелирной работы. Нагрузка колоссальная, но шаг за шагом мы создаём современное культурное городское пространство.

- В этом году вы открыли первый филиал после обновления – творческую мастерскую Боровского. Насколько популярной уже стала эта площадка?

- Мастерская Давида Боровского — это действительно первый объект нашей обновлённой музейно-театральной экосистемы, который уже открыл двери для публики. Давид Боровский — художник-мыслитель, человек, которого неслучайно называли "философом сцены". Он умел превращать пространство в полноценного участника театрального действия. На этих принципах мы выстраивали и архитектуру мастерской, и логику экспозиции, и программу мероприятий.

Общая площадь мастерской стала больше в 2,5 раза, а экспозиционная — в 2,7 раза. Здесь появились выставочный зал, библиотека, открытая коворкинг-зона и макетная мастерская для занятий молодых сценографов. Мы хотели, чтобы это пространство было не только "про созерцание", но и про живой опыт. Каждый посетитель здесь может попробовать себя в роли театрального художника — создать эскиз, собрать макет. Мастерская Давида Боровского — это творческая лаборатория нового типа, где наряду с предметами из собрания музея будут представлены работы современных художников, сценографов и режиссёров. На площадке уже активно проходят мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии и лекции по сценографии. Отдельно отмечу, что при поддержке Минкультуры РФ посещение мастерской бесплатно для студентов профильных вузов. Для нас это принципиально — так мы можем поддерживать талантливых молодых специалистов со всей страны.

- Вы сообщили, что в следующем году откроется еще два филиала. Когда запланировано открытие, и что смогут увидеть первые посетители квартиры Мейерхольда и дома Островского?

- Без преувеличения это действительно одни из самых ожидаемых музейных открытий следующего года. В мае 2026 года мы вновь откроем музей-квартиру Всеволода Мейерхольда, а осенью 2026 года — дом-музей Александра Островского.

Музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке — это пространство, способное погрузить посетителя в атмосферу его творческой лаборатории. Мы хотели показать процесс мышления художника, его поиск, его риск. Мы предлагаем по-новому взглянуть на Мейерхольда как на одного из реформаторов театра XX века и рассказать о его смелых художественных решениях вплоть до 1917 года. Среди ключевых экспонатов — фрак мастера, занавес к легендарному "Маскараду", воссозданный по эскизам Александра Головина, а также личные вещи Зинаиды Райх, хозяйки квартиры.

Дом-музей Александра Островского на Большой Ордынке устроен немного иначе — это многофункциональный музейный комплекс. Здесь мы соединяем мемориальные интерьеры, экспозиционные пространства и образовательные зоны. Можно будет буквально пройти путь драматурга: увидеть мир его детства, понять, в какой среде он формировался, и проследить сценическую судьбу его пьес. Детская комната, кабинет отца, Красная гостиная будут наполнены личными вещами писателя из фондов Бахрушинского музея. Пространство дополнит "Пирожковая" в духе купеческой чайной и ландшафтная экспозиция — отсылка к "садовым" сценам из пьес Островского. Всё это помогает погрузиться в культурный контекст Замоскворечья той эпохи и почувствовать его как живую среду.