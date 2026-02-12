Сергей Шойгу: НАТО фактически создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

Секретарь Совбеза РФ заявил о планах усилить потенциал ОДКБ в сфере кризисного реагирования

Фото: пресс-служба аппарата Совбеза РФ/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Елене Рукавовой о приоритетах ОДКБ в 2026 году, обстановке на западных и южных рубежах организации, основных вызовах и ключевых направлениях взаимодействия.

- Сергей Кужугетович, с начала года Россия стала председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности. Расскажите о запланированных направлениях деятельности.

- В ходе ноябрьской сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил основное направление нашего председательства: "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность". Это, собственно, и есть квинтэссенция наших приоритетов.

Мы сосредоточимся на дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, формировании благоприятных условий для их безопасного и стабильного развития. Для этого важно углубление внешнеполитической координации, совместное продвижение коллективных интересов на международной арене, выработка единых подходов по глобальным и региональным вопросам, укрепление роли ОДКБ в процессе формирования архитектуры евразийской безопасности.

Особое значение мы придаем совершенствованию деятельности органов ОДКБ, усилению ее информационно-аналитического обеспечения, углублению межпарламентского сотрудничества.

Важным направлением остается расширение потенциала ОДКБ в реагировании на кризисные ситуации в зоне ответственности Организации.

- Какие направления будут приоритетными в этом году?

- Среди наших приоритетов – укрепление координации усилий по противодействию угрозам биологической безопасности, международного терроризма и экстремизма, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью, активизация сотрудничества в сфере международной информационной безопасности.

В 2026 году продолжим проведение специальных операций, в частности "Канал" – по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, "Нелегал" – по борьбе с незаконной миграцией, "Наемник" – по противодействию терроризму и экстремизму, "ПРОКСИ" – по обеспечению информационной безопасности. Кроме того, уделим особое внимание развитию взаимодействия ОДКБ с СНГ и ШОС с акцентом на противодействие терроризму, экстремизму и наркоугрозам в регионе. В общем, год предстоит насыщенный, работа уже началась.

- Как на данный момент вы оцениваете ситуацию в сфере безопасности в зоне ответственности ОДКБ?

- Обстановка напряженная, прогноз развития – пессимистичный. Предпосылок к кардинальному улучшению пока не просматривается.

Ситуацию на западных границах Организации вполне можно охарактеризовать как угрожающую. Европейские страны вступили на путь милитаризации, даже несмотря на сложное положение в их экономике. Наращивается военное присутствие НАТО, растет число провокаций в воздушном пространстве и на море, на учениях отрабатываются атаки на территорию стран – членов ОДКБ - Россию и Белоруссию. Так, в Прибалтике и Польше только за период с 30 января по 6 февраля текущего года прошло девять учений, в ходе которых, в том числе, проводились стрельбы из РСЗО HIMARS. Можно констатировать, что альянс фактически создает у российских и белорусских рубежей плацдарм для военной агрессии против наших стран.

Ключевые инструменты обеспечения стратегической стабильности сломаны, и это произошло не по нашей вине. Это результат намеренных и системных действий западных стран.

- В каких еще регионах обстановка вызывает обеспокоенность?

- Сохраняются проблемы и на южных рубежах. Это, прежде всего, напряженная обстановка на таджикско-афганской границе, где регулярно фиксируются попытки ее незаконного пересечения, зачастую заканчивающиеся вооруженными столкновениями с таджикскими пограничниками, а также угроза дестабилизации ситуации в Иране.

С другой стороны, обнадеживает то, что в мире продолжает формироваться многополярный порядок. Соответственно, повышается роль региональных объединений, таких как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС. Медленно, но верно выстраивается общая архитектура евразийской безопасности - пока, правда, без западной части материка, где суверенитет большинства государств, скажем так, ограничен.

- Какие действия необходимы для снижения опасности этих угроз?

- Отвечу на этот вопрос словами прославленного советского военачальника Михаила Фрунзе – мы должны быть сильны, чтобы с нами считались. Поэтому в рамках нашего председательства мы, в частности, будем активно работать над развитием сил и средств системы коллективной безопасности.

- Как вы относитесь к скептицизму, который некоторые СМИ высказывают в адрес действий ОДКБ? Например, в отношении поддержки союзников по организации. Справедливы ли они?

- Нет, это ошибка. Ошибка, обусловленная, можно сказать, недостаточной информированностью.

ОДКБ - это сугубо оборонительный союз, который действует в зоне своей ответственности в четком соответствии с Уставом. Механизм коллективного реагирования запускается только после официального обращения к союзникам одного из государств-членов, подвергшегося агрессии.

Что касается России, то к партнерам по Организации мы за помощью не обращались. В то же время запрос Казахстана к ОДКБ в связи с попытками раскачать внутриполитическую ситуацию в январе 2022 г. был незамедлительно рассмотрен Советом коллективной безопасности, и в соответствии со статьей 4 Устава в страну были введены коллективные силы ОДКБ, что позволило оперативно стабилизировать обстановку. Таким образом, ОДКБ строго выполняет предусмотренные ее Уставом задачи.

Хотелось бы отметить, что после указанных событий был проведен тщательный анализ системы кризисного реагирования Организации, по результатам которого были значительно сокращены сроки принятия соответствующих решений советом коллективной безопасности ОДКБ.

- Какие на ваш взгляд проблемы в сфере безопасности ОДКБ требуют внимания в первую очередь?

- Делить угрозы на категории по степени опасности – неблагодарная работа. Особенно с учетом того, что возможности государств в обеспечении безопасности не безграничны. Важно вовремя выявить угрозу, оценить потенциальные последствия, оперативно принять точные меры, необходимые для ее предотвращения и нейтрализации.

Неслучайно одним из наших приоритетов является развитие аналитического направления в работе секретариата ОДКБ. Без точного анализа и прогнозирования выработка комплексных и эффективных решений в области безопасности, скажем так, затруднена.

- Если говорить об информационной безопасности, как ОДКБ будет способствовать борьбе с киберугрозами?

- Как я уже говорил, для нас и партнеров по Организации информационная безопасность - приоритет. В июне 2025 г. в Киргизии состоялась I Международная конференция ОДКБ по кибербезопасности, рассмотрены и отработаны практические сценарии противодействия и профилактики преступлений, совершаемых с использованием современных технологий. Ожидаем, что все принятые в ходе конференции решения будут способствовать формированию общей политики, направленной на обеспечение информационной безопасности в государствах – членах ОДКБ.

В прошлом году комитетом секретарей безопасности также был утвержден состав Рабочей группы по вопросам информационной безопасности. В этом году ждем первых результатов ее работы.

На уровне профильных ведомств государств – членов Организаций продолжатся интенсивные контакты в рамках операции постоянного действия "ПРОКСИ".

- Какие меры принимаются в рамках ОДКБ по противодействию возможным угрозам с территории Афганистана?

- Наша задача - не допустить распространения террористической и наркоугрозы. Большое значение в этой связи имеет выполнение Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, утвержденной Советом коллективной безопасности в ноябре 2024 г. в Астане. В настоящее время идет практическая реализация ее первого этапа.

Помимо этого, в текущем году запланировано проведение совместной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, посвященной проблемам обеспечения безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Уверен, что это будет способствовать дальнейшей координации совместных усилий по поддержанию стабильности в регионе.

- Что вы отметили бы по итогам работы ОДКБ в 2025 году?

- Работа киргизского председательства получила высокую оценку глав государств-членов в ходе ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в 2025 году. Со своей стороны отмечу продление действия Стратегии коллективной безопасности ОДКБ и утверждение Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2026 – 2030 годы, а также решение об усовершенствовании структуры Секретариата Организации.

Непременно стоит упомянуть успешную реализацию Плана мероприятий ОДКБ по празднованию 80-летия Победы. В каждой из наших стран ведется своя мемориальная работа, индивидуально и коллективно. Секретариат ОДКБ принял в ней активное участие и выпустил прекрасную энциклопедию, посвященную истории Великой Отечественной войны.

Помимо этого, по инициативе аппарата Совета безопасности Российской Федерации совместно с нашими партнерами и научным сообществом стран ОДКБ и СНГ подготовлена и издана серия документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945", посвященная вкладу союзных республик СССР в общую Победу над фашизмом.

- Что вы хотели бы пожелать союзникам России по ОДКБ?

- Активного развития, преодоления всех трудностей в нынешней непростой ситуации в мире. Уверен, совместными усилиями мы справимся с решением общих для наших стран задач. Такой опыт у нас есть.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать успехов новому генеральному секретарю ОДКБ Таалатбеку Шамуддиновичу Масадыкову, с которым мы недавно встречались, а также поблагодарить за безупречную работу на посту генерального секретаря Организации Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова.