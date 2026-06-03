Глава ГК "ЭкоНива": рано или поздно будем думать об IPO, поэтому нам нужна репутация на рынке

Штефан Дюрр рассказал о планах на год и инвестиционной программе, а также о перспективах IPO

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива" за более чем 30-летний опыт работы сформировалась в крупный агрохолдинг. Группа является не только единственным производителем молока в РФ, который перешагнул миллионный рубеж в надоях, но и занимается его переработкой, развивает селекцию и семеноводство, выращивает различные сельхозкультуры.

О планах на текущий год по производству молока и инвестиционной программе, о том, что помогает развивать производство в непростых финансово-экономических условиях и будет ли холдинг проводить IPO, рассказал "Интерфаксу" основатель и президент группы Штефан Дюрр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- "ЭкоНива" последние годы последовательно наращивает производство сырого молока. Каков прогноз на 2026 год? Какие факторы считаете главными в достижении этого показателя?

- В прошлом году мы произвели 1,45 млн тонн сырого молока в физическом весе и 1,6 млн тонн - в стандартном. Мы все еще остаемся единственным производителем в России, перешагнувшим рубеж в 1 млн тонн молока в год.

Что касается этого года, то думаю, что в стандартном весе у нас будет 1,7 млн тонн. То есть плюс 100 тыс. тонн в стандарте. Мы всегда пересчитываем наше молоко в стандартный вес, потому что у нас по сравнению со средним по рынку высокие показатели по жиру и белку.

- Что позволяет компании рассчитывать на такие темпы роста?

- Для роста у нас есть все необходимое: продуктивное племенное поголовье высокопродуктивных молочных пород, питательные корма собственного производства, опытные специалисты по племенной работе, ветеринарии, зоотехнии и кормлению.

Основа нашего роста - повышение продуктивности. Каждый год мы прибавляем примерно по 6-7%.

Кроме того, раньше мы строили фермы на 2,8 тыс. дойных коров, потому что у "Карусели" (доильная установка - ИФ) 72 места. Теперь на этих же "Каруселях" мы научились доить до 3,8 тыс. коров. Поэтому решено было на десяти фермах добавить по тысяче голов. Это самый дешевый, экономный вариант расширения: больше коров на комплексе с той же самой инфраструктурой. Часть уже запустили, остальные заработают в ближайшее время.

Таким образом, до конца года это даст нам плюс 10 тыс. голов. Вместе с увеличением продуктивности такие меры позволят нам увеличить производственные показатели по итогам года.

- Планируется ли ввод новых ферм в этом году?

- Да, мы активно достраиваем те фермы, которые начали строить несколько лет назад. Это животноводческий комплекс "Старое Резяпкино" на 3,55 тыс. коров в Самарской области и ЖК "Курочкино" на 6 тыс. коров в Алтайском крае. Планируем ввести их в эксплуатацию ближе к концу года. Собственно, после достройки этих двух ферм и расширений, о которых я сказал выше, в 2026 году мы добавим порядка 100 тыс. тонн молока в стандартном весе.

А если все будет хорошо и дальше, то в 2027 году мы, наверное, сможем произвести 2 млн тонн сырого молока в стандартном весе.

- Сколько планируете вложить в этом году в развитие направлений, связанных с производством и переработкой молока?

- Мы инвестируем порядка 4 млрд рублей в расширение комплексов в Воронежской, Калужской и Рязанской областях, а также в Башкирии. Поголовье каждого из них увеличиваем на 1 тыс. коров.

Инвестиции в строящиеся комплексы в Самарской области и Алтайском крае - еще порядка 10 млрд рублей суммарно.

Кроме того, в расширение и модернизацию мощностей по переработке молока хотели бы вложить около 3 млрд рублей.

Инвестплан на этот год больше, чем в прошлом. Тогда мы запустили комбикормовый цех в Новосибирской области стоимостью 429 млн рублей, ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс "Пеневичи" в Калужской области, в который вложили 4,4 млрд рублей, и расширили мощности творожного цеха на молочном заводе в Воронежской области. Общие инвестиции в этот проект с начала его реализации составили 841 млн рублей.

- На что конкретно хотите направить средства в переработке?

- Здесь инвестиции планируем точечные, чтобы закрывать узкие места и повышать производительность и эффективность. Где-то надо просто добавить холодильник, где-то установить небольшую линию. Здесь сто миллионов, там двести миллионов...

Из значимых проектов - организация сушки молока. Сейчас мы его сушим на заводах-партнерах. Здесь немало проблем, в том числе в логистике, а порой и в качестве. Процесс планируем организовать на Аннинском молочном заводе в Воронежской области.

- Когда планируете запуск этого производства?

- Пока сказать сложно, при благоприятной конъюнктуре, возможно, сделаем это в следующем году. Производство будет рассчитано на сушку порядка 300 тонн сырого молока в сутки и выпуск 24-25 тонн сухого обезжиренного молока, предназначенного в первую очередь на экспорт.

- В последнее время многие агрохолдинги на фоне проблем с финансированием фокусируются на критически важных проектах с быстрой окупаемостью, а долгосрочные откладывают до лучших времен. В практике "ЭкоНивы" есть отложенные проекты?

- Конечно, мы бы хотели строить новые фермы, производить больше молока и развивать переработку. Но на данный момент некоторые планы мы вынуждены поставить на паузу. Прежде всего, потому что сейчас очень низкие цены на сырое молоко, а процентные ставки очень высокие. К тому же субсидии уменьшены, из-за чего возможность инвестирования сужается.

Для нашей отрасли важны длинные и недорогие деньги, поскольку молочное животноводство самая капиталоемкая подотрасль в АПК с очень большими сроками окупаемости проектов - свыше 10 лет без господдержки. С эффективной ставкой по льготным кредитам в 5-6% можно развиваться, даже с 7-8% можно, но не больше. Для нашей отрасли каждый процентный пункт критичен.

Нам уже один раз сделали пересчет процентной ставки по ранее выданным льготным кредитам. В результате у бизнеса возникает больше опасений и сомнений, льготные кредиты уже страшно брать, а вдруг опять пересчитают?

Коммерческие кредиты сейчас в среднем предоставляются под 4-5 процентных пунктов к ключевой ставке. В сельском хозяйстве нет такой рентабельности, чтобы можно было платить такие проценты.

- Вы считали, как выросла финансовая нагрузка на компанию за последнее время?

- В прошлом году по сравнению в 2024 годом процентная нагрузка выросла более чем в 1,6 раза.

- В марте этого года группа дебютировала на финансовом рынке. С чем был связан этот шаг? Планируете в условиях высокой ставки использовать другие механизмы привлечения средств? Несколько лет назад сообщалось о планах по IPO, они остаются в силе?

- Выпуская облигации, мы хотели диверсифицировать источники финансирования. Кроме того, облигации - это такая вещь, которая помогает инвесткомпаниям, фондам нас лучше узнать. Это первый шаг к публичности.

Рынок начинает нас узнавать с хорошей стороны: мы получили рейтинг А+ от рейтингового агентства АКРА, что позволило попасть нашим бумагам во второй котировальный список биржи. Сегодня облигации обращаются с премией к цене размещения. Нам нужна эта репутация, потому что рано или поздно будем думать об IPO. В 2018-2019 годах мы планировали размещение, но не получилось.

Для такой компании, как наша, быть публичными - это, наверное, только плюс. Можно чувствовать, как рынок тебя оценивает, можно найти дополнительные инвестиции. Так что, наверное, будем выходить на IPO. Время ли сейчас? Нет, точно не сейчас.

- Как в целом сейчас оцениваете господдержку молочной отрасли РФ?

- В условиях дефицита бюджета мы с пониманием относимся к сокращению некоторых мер господдержки, таких как, к примеру, субсидии на поддержку производства молока для крупных агрохолдингов.

В то же время очень важно сохранить поддержку крупных инвестиционных проектов, без которых невозможно достичь целевых показателей по самообеспеченности молоком и готовыми молочными продуктами.

Вообще, я не сторонник больших субсидий. Я сторонник рынка, который в определенных моментах надо немножко регулировать, но аккуратно.

Всем памятна история с высокими ценами на сливочное масло, когда был разрешен ввоз иранского и индийского масла. Зачем? В России масла было достаточно. В результате цену сильно уронили, потому что рынок очень чувствительный. Люди же есть больше масла не стали, склады затоварились. Единственные, кто на этом хорошо заработал, - трейдеры.

- В прошлом году молочная отрасль РФ нарастила производство молока, за что поплатилась снижением цен. Как найти баланс на рынке? Видите ли оживление спроса на молоко и молочную продукцию?

- Да, волатильность - одна из ключевых проблем молочной отрасли. К балансу можно прийти с помощью долгосрочных контрактов между производителями сырого молока, переработчиками и торговыми сетями. Когда сформирован устойчивый спрос, легче планировать производство сырья. Возможно, в будущем именно такой подход поможет нам избежать колебания цен на сырое молоко.

- Какова сейчас ценовая ситуация на рынке сырого молока?

- То, что сейчас цены не падают, уже очень хорошо. Хотя обычно ближе к лету, как правило, цена немного падает, сейчас нет. Даже, наверное, месяц к месяцу плюс 50 копеек на литр получается. С учетом наших объемов производства это хорошие деньги.

Как будет складываться ситуация дальше, сложно сказать. С рынка уходят те, кто считает, что молочное животноводство в нынешних условиях нерентабельно и лучше избавиться от коров. Также много хозяйств, для которых производство молока - непрофильный бизнес. Тем более что и с персоналом сейчас не просто, очередь "в доярки" не стоит.

Я недавно был в Китае и поразился тому, как в течение десяти лет у них изменилась молочная отрасль. Там уже порядка 80% молочных ферм в руках 20-30 крупных вертикально интегрированных холдингов. То есть там идет процесс, который в свое время вывел наше свиноводство в число передовых аграрных отраслей в мире. И если десять лет назад надои молока там были меньше, чем у нас, то сейчас они нас в этом уже значительно обогнали. Правда, себестоимость там выше нашей, потому что почти все корма импортные.

- Как в связи с этим выглядят ваши планы по экспорту молочной продукции в Китай? Какая продукция сейчас наиболее востребована на китайском рынке?

- Китай является перспективным рынком в первую очередь за счет большого количества потребителей. Одним из трендов является европеизация населения, то есть распространение западной культуры, бытовых привычек и продуктов питания. Поэтому молоко и молочные продукты тоже набирают популярность.

В стране достаточно хорошо продается молоко, растет интерес к сырам. Потенциал поставок видим в том, что у них среднее потребление молочной продукции составляет 40 кг в год, в то время как в России - свыше 250 кг.

- Сколько продукции поставила "ЭкоНива" в Китай в 2025 году и какой ориентир на 2026 год? Какие это виды продукции? Планируется ли расширять ассортимент?

- Поставляем в основном ультрапастеризованное молоко различной жирности классической линейки и линейки Professional Line, а также ультрапастеризованные сливки жирностью 10%.

Конечно, ассортимент будем расширять, в первую очередь за счет полутвердых и премиальных твердых сыров, а также сливочного масла. Сейчас ждем соответствующих разрешений.

Сыр вообще очень перспективный экспортный продукт. Планируем отправлять за рубеж много, потому что внутренний рынок перенасыщен. Как раз Китай, Юго-Восточная Азия - очень перспективные направления.

Сейчас мы завершаем строительство сыродельного завода в Маслянинском районе Новосибирской области. Здесь будет производиться свыше 35 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год. Это даст кратный прирост нашему текущему производству в 2,3 тыс. тонн в год в Воронежской области. Так что планируем сибирский сыр экспортировать в Китай.

Здесь же будет производиться и сухая деминерализованная сыворотка с максимальной степенью очистки до 90% - так называемая "Деми-90". Это основной ингредиент для производства сухих детских смесей, в том числе заменителей грудного молока, большое количество которого Россия до сих пор импортирует. Кроме того, у этого продукта, как и у сыров, высокий экспортный потенциал благодаря близости производства к основным мировым потребителям - Китаю и странам Юго-Восточной Азии. Белковые ингредиенты всегда были высокомаржинальным продуктом.

В прошлом году мы поставили в Китай более 600 тонн молочной продукции. В этом году надеемся выйти на 800 тонн при условии расширения ассортимента поставок. Наша ближайшая амбициозная цель - преодолеть планку в 1 тыс. тонн по году.

- Планируете ли открывать в Китае новые подразделения и расширять сеть фирменной торговли?

- В прошлом году заработал фирменный магазин "ЭкоНивы" в Сиане - ключевом для нас регионе провинции Шэньси. Однако пока это, скорее, имиджевый проект. Основные каналы сбыла нашей молочной продукции здесь - торговые сети в Северо-Восточном Китае, провинциях Шэньси, Хэнань, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и других регионах.

Идет реализация и через онлайн-платформы электронной коммерции в большинстве регионов Китая. Пока этих каналов достаточно, открывать новые фирменные магазины или подразделения в КНР не планируем.

- Что в целом представляет собой экспортная программа группы? Какова доля экспорта в выручке?

- Готовую молочную продукцию, кроме Китая, поставляем в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Южную Осетию. В некоторых ближайших странах на полках магазинов можно также увидеть наши сыры и продукцию категории фреш - йогуртно-десертную группу, сметану, творог.

Сухое обезжиренное молоко поставляется в такие страны, как Грузия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир. Рынки таких стран как Саудовская Аравия, Вьетнам, Египет изучаются для поставок.

Продукция растениеводства отгружается в Турцию, ОАЭ, Пакистан, Индию. Экспортируем мы и нишевые товарные культуры, в частности красную и зеленую чечевицу.

Что касается цифр, то доля экспорта в выручке группы пока незначительна.

- "ЭкоНива" одной из первых среди агрохолдингов начала развивать собственную торговую сеть. Что сейчас она собой представляет и планируете ли открывать магазины в ближайшее время?

- Сеть магазинов "ЭкоНива" насчитывает около 100 торговых точек. Однако мы не смотрим на нее как на коммерческую сеть.

У нашей фирменной розницы есть три основные задачи. Первое - это контакт с покупателем. Все-таки в крупных сетях сложно разговаривать с покупателем, а в собственном магазине можно получить детальный и искренний отзыв. Второе - это место для презентации новых продуктов. Здесь мы можем оперативно узнать мнение покупателей о наших новинках. Третье - формирование лояльности у сотрудников, поскольку наши магазины находятся именно в районах и городах нашего присутствия.

- Каковы взаимоотношения с маркетплейсами?

- Продукция под брендом "ЭкоНива" представлена на всех основных онлайн-площадках, а также в интернет-магазинах торговых сетей. Сегодня этот канал продаж такой же обязательный для крупных производителей, как и традиционные магазины.

При этом электронная коммерция остается все еще новым направлением для производителей молочной продукции, которое требует повышенного внимания, инвестиций и проработки деталей, поскольку вся коммуникация с покупателем выстраивается обезличенно.

В 2025 году более 15% всех розничных продаж готовой молочной продукции под брендом "ЭкоНива" пришлось на онлайн-каналы, включая маркетплейсы и сервисы доставок.

- Есть ли в планах компании M&A-сделки?

- В этом году завершили сделку по приобретению ряда активов агрохолдинга "Детскосельский" в Ленинградской области. Теперь под управлением "ЭкоНивы" в регионе три животноводческих комплекса и порядка 9,2 тыс. га сельхозземель.

- А еще предложения поступают?

- Да, предложений много. Не все выдерживают сегодняшнюю финансовую нагрузку и ищут покупателя. Но у нас в принципе и так земельный банк большой. Если что-то и будем рассматривать, то исключительно точечно, непосредственно внутри наших земель или на границе, чтобы обеспечить максимальную компактность. И, конечно, если цена будет адекватной.

- Как развивается селекционно-семеноводческое направление? Сколько сортов семян и каких растений уже создали селекционеры "ЭкоНивы"? Аграрии скольких стран используют их?

- Собственную селекционную программу мы реализуем с 2015 года. В результате в Государственный реестр селекционных достижений внесено десять сортов озимой пшеницы, пять сортов сои, один сорт чечевицы и два сорта нута собственной селекции. Четыре сорта сои - ЭН Авиор, ЭН Акцент, ЭН Аргента и ЭН Аргумент - также внесены в Госреестр Казахстана. Семена сортов собственной селекции поставляем прежде всего в ближнее зарубежье, в страны со схожими с Россией агроклиматическими условиями.

В целом по экспорту семян сотрудничаем с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией, а также с Монголией и Эфиопией.

- Какова выручка этого направления?

- В прошлом году оборот этого подразделения составил пару миллиардов рублей при общей выручке в 103 млрд рублей. Все-таки наша основа - производство сырого молока и его переработка, здесь суммарная выручка в прошлом году составила почти 78 млрд рублей.

- Есть ли планы по диверсификации бизнеса?

- Мы уже второй производитель говядины в живом весе после "Мираторга". Ежегодно более 40 тыс. голов приходится на выбраковку и продажу бычков, которые в молочном животноводстве не нужны. Это очень много в масштабах рынка говядины. Сейчас продаем "живок" другим компаниям. Хотя, возможно, лучше было бы перерабатывать самим. Но это только идея, планов заниматься этим всерьез пока точно нет.