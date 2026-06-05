Кристина Кострома: технопарки Москвы привлекли по 13 рублей инвестиций на каждый рубль налоговых льгот

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказала о программе по созданию технопарков в Москве

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Программа по созданию технопарков в Москве демонстрирует высокую экономическую эффективность: на каждый рубль предоставленных налоговых льгот город получает почти 5,7 руб. налоговых отчислений от девелоперов и компаний-резидентов, рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома в интервью корреспонденту "Интерфакса" Юлии Макаревич в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- Сегодня вакансия в московских технопарках составляет менее 2% — площадей практически нет. Это отражает высокий спрос со стороны технологического бизнеса. Какие форматы помещений сейчас наиболее востребованы у высокотехнологичных компаний? Как изменился запрос резидентов за последние годы — что для них сегодня важно?

- Низкий процент вакансий в технопарках одновременно свидетельствует о двух тенденциях. Первое, что мы действительно видим, - большой спрос со стороны технологических компаний на создание своего высокотехнологичного бизнеса в столице. И второе - что программа поддержки города Москвы по созданию технопарков крайне эффективна. Мы видим, насколько востребованы эти объекты, поскольку их становится больше с каждым годом.

С точки зрения запроса: мы сейчас видим растущий спрос на небольшие помещения для производственных компаний. То есть те стартапы, которые ранее работали над пилотом или над ранними стадиями, сейчас все чаще задумываются о масштабировании и о том, чтобы переходить от штучных партий к серийным. Поэтому им для первых шагов необходимы помещения от 500 до 2 тыс. метров, и это сейчас является наиболее популярным блоком, на который мы получаем запрос.

- К 2030 году стоит задача увеличить объем инфраструктуры технопарков до 5 млн квадратных метров. Какие системные механизмы – земельные, финансовые, организационные – заложены в основу этой стратегии?

- Программа по созданию технопарков была принята правительством Москвы по поручению (мэра - ИФ) Сергея Семёновича в 2015 году, и в неё был заложен важный принцип - льготы в обмен на инвестиции. То есть город предоставляет очень существенный объём государственной поддержки в форме налоговых льгот в обмен на то, что девелоперы инвестируют в создание объектов, где могут находиться высокотехнологичные компании. К ним относятся организации науки, промышленности, IT, те организации, которые создают продукты и двигают технологии в нашей стране.

За это время программа показала крайне высокую эффективность, потому что она выгодна всем трём сторонам. С одной стороны, технологические компании-стартапы получают площадку, где они могут развиваться, где они могут создавать свой проект, разрабатывать технологию, запускать серию, производить продукт. Девелоперы получают существенный набор мер поддержки в виде налоговых льгот, субсидий, возможности предоставления земельных участков без конкурса для создания этих объектов. Город получает новые рабочие места, налоговые доходы от работы бизнеса в этих объектах, и самое главное — новые технологии.

- Производственное строительство традиционно считалось менее привлекательным для застройщиков, чем жилая или офисная недвижимость. Как изменилась экономика проекта создания технопарка? За счёт чего девелоперы сегодня готовы в это входить?

- Строительство объектов для технологических компаний в моменте, с точки зрения арендного потока, может казаться девелоперу менее выгодным, чем продажа жилья или продажа офисов после ввода в эксплуатацию. Однако программа технопарков имеет накопительный положительный эффект и для девелопера тоже.

Во-первых, город существенно поддерживает налоговыми льготами эти проекты, что позволяет компенсировать часть затрат инвесторов. Второе: показатель 1,9% вакансий свидетельствует о том, что большая часть резидентов технопарка заходит ещё на моменте проектирования или строительства. Девелоперы, только находясь в инвестиционной стадии, уже сразу понимают, под кого они будут строить. Работает формат Build-to-suit, то есть они быстрее находят себе резидентов, раньше начинают получать арендные потоки, что положительно сказывается на экономике их проектов. Третий очень важный фактор: у нас существует большая конкуренция за размещение технопарков, что приводит к тому, что компании там находятся, крайне дорожает место в технопарке, и (они) не уходят, как часто бывает на рынке. Нет упущенной выгоды для девелоперов.

- Налоговые отчисления резидентов технопарков уже в несколько раз превышают объем вложенной городом поддержки. Как оценивается экономический эффект от создания технопарков? Каков баланс между инвестициями города и возвратом в бюджет?

- Это очень важный показатель, поскольку он отражает, насколько программа эффективна для всех сторон и, конечно же, для города. Мы видим очень высокие показатели: если мы говорим про налоги, то на один рубль государственной поддержки, налоговых льгот приходится почти 5,7 рублей налоговых отчислений, и от девелоперских компаний, резидентов, которые там находятся.

Второй важный параметр, который мы всегда отслеживаем, это размер инвестиций. Там показатель ещё больше: на один рубль налоговых льгот приходится порядка 13 рублей инвестиций. Поэтому это в очередной раз доказывает, что тот замысел, который был в 2015 году положен в основу программы - льготы в обмен на инвестиции - оправдывает себя крайне эффективно.

- Технопарки создают среду для роста высокотехнологичных компаний. Как наличие такой инфраструктуры влияет на динамику появления новых технологических предприятий?

- Меня часто спрашивают: "Чем же обычный офис отличается от технопарка?" Мне кажется, ответ актуален и для ваших вопросов. Дело в том, что технопарк — это не только стены. Безусловно, инфраструктура крайне важна, потому что у технологических компаний есть специализированные требования: по нагрузке на пол, по инженерной инфраструктуре, к шагу колонн. Но тем не менее, для нас, прежде всего, технопарк — это среда. Среда, где управляющая компания думает о благополучии своих резидентов, где создаются условия, центры коллективного пользования, где резиденты могут произвести прототипы или сертифицировать что-то, испытать. Это среда, где постоянно проходят мероприятия, приглашаются инвесторы, приглашаются партнёры для коопераций и, конечно же, заказчики. Поэтому технопарк — это точно не просто девелоперский проект, это проект, который направлен на развитие, прежде всего, продукта резидентов, и для того, чтобы росла их выручка, росло количество работников у них и росла их производительность.

- Какие меры поддержки оказываются наиболее востребованными у резидентов?

- Чаще всего резиденты пользуются двумя мерами: первая — это субсидии на оснащение оборудованием, потому что наши резиденты постоянно расширяют свои производственные мощности и докупают это оборудование. Город многое делает, возвращает большой процент этих инвестиций для технологических компаний. Второе - меры, связанные с капиталом, это льготное финансирование. Москва была первым регионом, который начал софинансировать процентную ставку по кредитам для наших компаний, и всё это время мы продолжаем это делать, поскольку это крайне востребованная мера, которая даёт большой эффект на развитие продуктов.