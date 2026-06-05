Глава "Северстали": Мы пока держимся на плаву. Все держатся

Александр Шевелев рассказал, как компании переживают текущий отраслевой цикл, при каких условиях возможен разворот и интересны ли металлурги "на дне" инвесторам

Александр Шевелев Фото: Пресс-служба

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Для выхода из кризиса и восстановления российской стальной отрасли потребуется не один год, заявил на днях владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Гендиректор компании Александр Шевелев в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, как компании переживают этот отраслевой цикл, при каких условиях возможен разворот и интересны ли металлурги "на дне" инвесторам.

- Текущий кризис тяжелее кризиса 2008-2009 гг., когда цены на сталь упали на 70%, а низкий спрос вынуждал компании резко сокращать объемы производства?

- Он просто другой. Его причины и продолжительность совершенно отличаются от предыдущего.

- Когда он начался?

- Думаю, еще в 2024 году, или даже раньше - наверное, правильнее его связывать с началом резкого роста ключевой ставки и сжатием спроса.

- Тогда было понимание, что это начало нового цикла для отрасли?

- Вероятно, никто не понимал, и все рассчитывали на быстрое геополитическое решение всех проблем и задач, резкое смягчение денежно-кредитной политики. Но ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось изначально.

Конечно, металлургия, как циклическая отрасль, проходила на своем пути очень много кризисов. И этот, безусловно, тоже пройдет.

- В чем особенность нынешнего и пригодились ли уроки предыдущего?

- Кризис 2008 года был очень жесткий, но его особенность в том, что он был краткосрочным. Тогда мы столкнулись с резким обвалом спроса, но буквально через год-полтора за счет стимулирующих мер он смог восстановиться.

Сегодня ситуация противоположная. Этот кризис затяжной, системный. Тогда мы были частью мирового кризиса, а сегодня мы наблюдаем кризис спроса на внутреннем рынке.

Конечно, элементы глобального кризиса присутствуют, мировой спрос тоже снижается. Но у нас сегодня основными элементами сложившейся ситуации стали санкционный режим, который лишает нас возможности экспортировать продукцию на прежние рынки, крепкий рубль, который делает экспорт нецелесообразным, и высокая ключевая ставка - мы сегодня настолько "заморозили" экономику, что столкнулись с существенным снижением спроса.

- Падение спроса в этом году продолжится? Какую динамику вы ожидаете?

- В 2025 году спрос на сталь в РФ упал на 14%, в позапрошлом - на 4%, а в первом квартале текущего года - на 15%, за четыре месяца - 13,2%. То есть мы с 2024 года видим снижение спроса на треть. По итогам 2026 года, мы считаем, падение составит 7-9%.

При этом если говорить про фундаментальный спрос, то он сохраняется: у нас по-прежнему недостаточно квадратных метров на человека, существенная изношенность легкового автотранспорта и т.д. То есть: фундаментальный спрос есть, а платежеспособного спроса нет, он отрицательный.

- Падение спроса в каких отраслях болезненнее всего для стальной отрасли?

- Он падает в платежеспособных отраслях, у крупных потребителей - в строительной отрасли, машиностроении и энергетики.

При этом если говорить про мировое потребление стали, то оно растет, хоть и незначительно. Снижение на 3,4% мы наблюдаем лишь в Китае, что связано с охлаждением стройки. Мы наблюдаем хороший рост спроса на сталь в развивающихся странах. Россия - одна из немногих стран, которая демонстрирует падение. А падение такого масштаба - одна.

- На таком рынке вы подтверждаете прогнозы производства "Северстали" на текущий год?

- Да. Мы рассчитываем на тот объем производства стали, который и заявляли - около 11,2-11,3 млн тонн. Понятно, что он может быть снижен - существенная часть этого объема сегодня вывозится за рубеж с минимальной маржинальностью. То есть мы не покрываем себестоимость, мы лишь покрываем переменные издержки.

Мы пока держимся на плаву, все держатся...

- За счет чего именно удается держаться?

- Благодаря тому, что мы системно занимаемся повышением эффективности, существенно повысили фокус на клиентоориентированности, вынесли уроки кризиса 2009 года и стали ещё больше уделять внимание долгосрочной финансовой устойчивости компании.

- Чисто теоретически консолидация может сделать отрасль эффективнее в текущих условиях? Или тут нет особых резервов?

- Наша отрасль и так уже высококонсолидирована. Но, если рассуждать теоретически, то резервы есть всегда, и они заключаются в синергии масштаба и с точки зрения управленческих расходов, ж/д-расходов, закупочных расходов, силы потребителей, силы поставщика - они есть. Но я бы не стал переоценивать важность и существенность таких сделок именно для крупных игроков.

Сейчас ситуация выглядит по-другому, сегодня позиция регулятора заключается в том, что отрасль, испытывающая проблемы, должна оздоровиться, то есть неэффективные мощности должны уйти с рынка. Отчасти это оправданно, и мы видим, что у многих компаний настолько плохое положение, что им хорошо бы закрывать часть своих производств. Это наглядно демонстрирует угольная отрасль. Металлургическая - пока нет.

- Денежно-кредитная политика понемногу становится мягче, вы видите признаки оживления, или пока работает накопленная инерция?

- Я думаю, что инерция уже закончилась. Мы видим снижение ставки, но сегодня это не оказывает влияния на рынок. И не будет оказывать, пока останется такой высокий спред: инфляция 6% - ставка 14% - доступные деньги 18%. Это запретительная разница.

Развитие экономики в достаточных темпах для того, чтобы начать выходить из кризиса, случится, условно говоря, когда спред между ставкой и инфляцией будет отсутствовать или будет минимальным. Никто не будет брать деньги и развивать производство под текущую стоимость денег, это ненормальная ситуация.

- Сегодня инвесторы продолжают верить в сырье и металлы?

- Думаю, верят. Они, безусловно, верят в фундаментальный, стратегический спрос. Я уже говорил, что с точки зрения металлопотребления Российская Федерация находится далеко не на ведущих позициях в мире. Например, у нас существенная изношенность легкового автотранспорта - более 70% легковых автомобилей в России имеют срок эксплуатации более 10 лет, то есть рано или поздно такое авто придется заменить. При этом люди не стали меньше хотеть новый автомобиль, у них стало меньше возможностей.

И наши инвесторы видят этот отложенный спрос. С точки зрения фондового рынка, мне кажется, отрасль привлекательна. Просто сейчас период, который не позволяет генерировать положительный денежный поток, который частично можно направить на дивиденды. Мы сознательно очень активно инвестировали в 2025 году, в 2026 году у нас тоже будет большой объем инвестиций. Но высокий инвестиционный цикл тоже заканчивается, и я уверен, что отрасль остается привлекательной для долгосрочных инвесторов.

- Текущая дивидендная политика, привязанная к FCF, продолжает оставаться актуальной?

- Да, она отвечает реалиям и чаяниям акционеров. Любой акционер должен стремиться к поддержанию долгосрочной финансовой устойчивости компании. Пока у нас отрицательный свободный денежный поток. При улучшении ситуации совет директоров это учтет, но также и примет во внимание другие факторы, в том числе и макроэкономические прогнозы, краткосрочные и долгосрочные планы компании.

- "Северсталь" скорректировала capex на этот год, урезав его на 24%. Ориентир в 112 млрд рублей в этом году остается актуальным?

- Да. Пока новый пересмотр не планируем и сохраняем все стратегические проекты, которые находятся в высокой степени реализации.