Ольга Любимова: российские музеи продолжают развивать международное сотрудничество

Министр культуры РФ рассказала о межмузейном сотрудничестве и о популярности российского кино

Ольга Любимова Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - О популярности российского кино, межмузейном международном сотрудничестве и о том, сколько на сегодняшний день объектов культурного наследия нуждается в реставрации в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой на полях Петербургского международного экономического форума рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- В конце прошлого года вы давали прогноз о том, что в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 миллионов человек. На данный момент, этот прогноз сохраняется? Доля зрителей отечественного кино выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Осторожно, как все суеверные в отрасли кинематографии, скажу, что все прогнозы мы сохраняем и они потихоньку сбываются. На сегодняшний день 49,5 млн наших с вами соотечественников посетили российские фильмы в кинотеатрах, это чуть выше, чем в прошлом году. И 23,7 млрд рублей собрали российские фильмы, четыре фильма стали фильмами-миллиардниками. Всех обогнал "Чебурашка 2", который в прокате смог собрать чуть больше 6 млрд рублей. Серьезный успех у этого проекта и на онлайн-платформах, и в продажах, потому что все наши коллеги из стран СНГ очень полюбили "Чебурашку". С интересом относятся к нему и наши коллеги из Азии. Поэтому, мы радуемся за продюсеров, ждем третью часть. Кроме "Чебурашки 2", высокие кассовые сборы были у "Буратино", "Сказки о царе Салтане", "Простоквашино".

Важно также сказать, что у нас с российскими продюсерами впереди очень серьезная задача, связанная с кинотеатрами. Во всем мире кинотеатры летом мало собирают зрителей, особенно, если говорить о странах, где климат сложный, как в России, например. Мы все прекрасно знаем, как в хорошую погоду не хочется находиться под крышей, а хочется побыть на улице, поехать в музей-заповедник и погулять, дети на каникулах отправляются к бабушкам и дедушкам. Да и просто хочется побыть всей семьей на свежем воздухе. Но за российские кинотеатры нам биться нужно, поддерживать их нужно, и российские продюсеры ставят перед собой очень амбициозную задачу – чтобы фильм собрал миллиард летом. Кто же первый соберет? Мы знаем, что голливудские картины пользовались успехом, некоторые релизы, которые фанаты ждали несколько лет или сезон, собирали миллиарды до ковида. Нам очень важно добиться подобных успехов. Этим летом российского зрителя ожидает продолжение романтической трилогии "Холоп" и фильм из завоевавшего зрительскую любовь цикла "Последний богатырь. Колобок". Поэтому, посмотрим, смогут ли "Холоп" и "Колобок" преодолеть этот порог в 1 млрд рублей и собрать зрителей.

Конечно, отдельное внимание, мы уделяем конкурсу. Недавно он закончился в Фонде кино. Мы серьезно анализируем все представленные фильмы. Как вы знаете, наш зритель очень строгий и очень внимательный, и многие годы в адрес наших кинематографистов и министерства поступало много критики по поводу того, что у нас мало детского кино. Теперь критика изменилась в другую сторону - детского кино стало много. Нас спрашивают, почему вы снимаем одни сказки? Мы уже проходили виток, когда нам говорили, что вы только спортивные драмы снимаете, потому что вы хотите заработать, а сказки вы не снимаете. Но, по итогам последнего конкурса Фонда кино, у нас менее 20% фильмов, создаваемых при поддержке Фонда, составляют сказки. Теперь у нас очень много исторических драм, военных драм, приключенческих картин. Одна из ожидаемых экшенов и приключенческих картин – "Битва моторов", посвященная зарождению нашего автопрома, с невероятными, судя по трейлеру, гонками и битвами. И мы надеемся, что эта картина сможет заинтересовать зрителей и привлечь их в кинотеатры.

- Несмотря на все санкции и ограничения, российские музеи продолжают вести активную международную деятельность. Можем ли мы ожидать в ближайшее время расширения географии межмузейного международного сотрудничества? Возможны ли обменные выставки со странами Африки и Латинской Америки?

- Российские музеи продолжают развивать международное сотрудничество, адаптируя форматы взаимодействия к новым реалиям.

В мае 2026 года состоялся Международный фестиваль музеев "Интермузей.БРИКС+", который посетили более 25 тысяч человек. На полях фестиваля было подписано 22 соглашения о сотрудничестве, а в рамках деловой программы выступили представители 11 стран Африканского континента (Буркина‑Фасо, Гана, Гвинея, Египет, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Нигерия, Уганда, ЮАР) – руководители ведущих музейных учреждений своих государств.

Для углублённого диалога были организованы три страновые гостиные БРИКС+: Индии, Африки и Латинской Америки, где обсуждалась музейная экосистема регионов и переход от разовых проектов к устойчивой сети выставочных обменов Глобального Юга и сотрудничеству с Россией.

В ноябре прошлого года я имела честь представлять Россию на церемонии открытия Большого Египетского музея. Это долгожданное и знаковое для всего мира событие ещё больше укрепило позицию Египта на мировой туристической карте как одного из крупнейших и самых современных археологических центров мира. Наши музеи всегда активно сотрудничали, и впереди у нас множество совместных проектов, два из которых мы увидим уже в самое ближайшее время.

Первый из них – масштабная экспозиция, которая откроется летом 2026 года в рамках сотрудничества с Коптским музеем. В рамках проекта в ведущих российских музеях – Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина и Эрмитаже – будет представлена тематическая выставка, посвящённая повседневной, духовной и символической жизни древних египтян. Экспозиция будет включать уникальные фрагменты монументальных росписей, скульптурного декора коптских монастырей, а также предметы монашеского быта. Эта выставка станет площадкой для межкультурного диалога, где коптское искусство предстаёт как мост между античным и христианским мирами, а также позволит раскрыть традиции Северо-Восточной Руси в контексте преемственности духовных и художественных форм.

Второй проект стартует осенью в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и посвящён значению хлеба в культуре древнего Египта и Руси. В рамках экспозиции будут представлены предметы из коллекции Каирского египетского музея, которые расскажут о роли зерна и хлеба в религиозных обрядах, а также инструменты для приготовления пищи. Тема этой выставки – хлеб как основа цивилизации, которая объединяет земледельческие культуры через традиции выращивания, производства и подношения хлеба богам и предкам.

В этом году планируем провести в Египте "Комплекс культурных акций", направленных на знакомство зарубежной аудитории с русской культурой, литературой и языком, а также на продвижение и популяризацию русского языка. В рамках комплекса будут организованы уроки для начинающих от наших ведущих преподавателей.

Важным для нас проектом является создание на базе Государственного музея Востока Музея культуры стран Африки, который направлен на сохранение, изучение и представление средствами современных музейных технологий многообразия художественных и иных культурных традиций народов стран Африканского континента.

4 июня 2026 года в рамках ПМЭФ в Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", которая продлится до 4 октября 2026 года.

Экспозиция представляет музейные предметы из коллекций Бухарского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, Государственного музея истории Темуридов и из Государственного Эрмитажа.

На выставке показаны произведения декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и предметы дворцового быта, раскрывающие художественную культуру Бухарского эмирата и традиции дворцовой жизни Центральной Азии.

- В конце пошлого года была утверждена программа по сохранению объектов культурного наследия до 2045 года. Сколько на сегодняшний день ОКН нуждается в реставрации? Сколько ОКН уже отреставрировано и какие объекты планируется отреставрировать до конца года?

- Всего в Едином государственном реестре ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрировано более 162 тысяч ОКН, из них свыше 72 тысяч – федерального значения, 84 тысячи – регионального значения и 5 тысяч – местного.

Уже сегодня по историческим регионам зарегистрировано 273 ОКН из ЛНР и 40 ОКН из ДНР, регионами совместно с Минкультуры России продолжается работа по отнесению ОКН, расположенных на территории новых регионов на день их принятия в состав Российской Федерации, к ОКН соответствующих категорий историко-культурного значения, включённых в реестр. В мае этого года в Аппарат Правительства Российской Федерации направлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об отнесении 62 ОКН, расположенных на подконтрольных территориях новых регионов, к ОКН федерального значения, среди которых не только памятники архитектуры, но и памятники, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе "Памятник жертвам фашизма" в Донецке.

За 2025 год Минкультуры России по стране восстановлено 29 объектов культурного наследия в 19 субъектах, на 55 объектах в 24 субъектах проведена консервация.

В числе наиболее значимых восстановленных ОКН: ряд объектов Ансамбля Донского монастыря, башня Святого Олафа в Выборгском замке, здание гимназии №2 в городе Рязани, мемориальный музей Николая Гавриловича Чернышевского в городе Саратове, храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в городе Челябинске, Благовещенская церковь в Туле, Покровский и Входоиерусалимский соборы в городе Боровске Калужской области.

Кроме того, к 880-летнему юбилею города Вологды продолжается масштабная комплексная реставрация Вологодского кремля. Также ведутся работы на крепостных стенах и башнях в Смоленске, на комплексе объектов к 800-летию основания Юрьевца (Ивановская область).

В текущем году запланировано восстановление ещё 25 объектов культурного наследия.