Глава Рособрнадзора: искусственный интеллект - это большой вызов для системы образования и экзаменов

Анзор Музаев рассказал о старте основного периода ЕГЭ, роли ИИ и перспективных направлениях его использования, а также о планах по увеличению доли практических и устных частей на экзаменах

Фото: Пресс-служба Рособрнадзора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - 1 июня по всей стране стартовал ЕГЭ. Его напишут порядка 750 тыс. человек, в том числе более 663 тыс. выпускников текущего года. О том, почему не стоит отменять экзамен, какие трансформации его ждут в ближайшие годы, почему ИИ может стать критическим вызовом для системы образования и когда будет представлена модель устного экзамена по истории для девятых классов, рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в интервью корреспондентам "Интерфакса" Анастасии Шабалтас и Юлии Макаревич в кулуарах ПМЭФ-2026.

- Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Какие технологические новшества будут использоваться в пунктах проведения экзаменов в этом году?

- У нас система и организация ЕГЭ, начиная с 2014 года была серьезно усовершенствована. Если мы говорим о технологии проведения экзамена, то каких-то серьёзных изменений в этом году нет. А те технологические решения, которые используются, они просто дорабатываются и не более того.

Единственное изменение — это даты проведения экзамена. В этом году экзамен стартует и в последующие годы он будет стартовать не раньше, чем 1 июня, это поручение президента (РФ Владимира Путина). Мы в течение всей весны проверяли готовность всех систем, видеонаблюдения, проверяли оборудование, все компьютеры, сканеры, которые используются на экзаменах. Росгвардия и Минпросвещения провели в 20-х числах апреля антитеррористические учения во всех образовательных учреждениях. К сожалению, мы живём в таком мире, когда надо на эти вопросы обращать особое внимание. И они позволяют избежать ненужных жертв и травм, если вдруг какая-то форс-мажорная ситуация произойдет. Были обучены все организаторы, они это могут делать через специальную платформу. После прохождения обучения у нас в системе фиксируется, прошел ли все инструкции, правильно ли ответил на все вопросы, понимает ли он все свои обязанности и как он должен действовать в той или иной ситуации. Также была проведена работа с техническими работниками пунктов проведения экзамена. Экзамены у нас достаточно высокотехнологичные, много оборудования используется при их проведении. Всё это у нас готово.

- Есть ли уже информация об удалённых с экзамена, нарушениях?

- У нас есть четверо удалённых с экзаменов, прошедших в досрочный период. Один - за использование мобильной связи, двое - за шпаргалки, и один участник пытался вынести контрольный измерительный материал из аудитории.

У нас действует платформа обратной связи. Каждый участник экзамена до и после экзамена через QR-код может быстро пожаловаться нам, и мы в режиме реального времени можем отстоять его права, если обнаружим их нарушение.

Кроме того, с прошлого года у нас действует родительский контроль – в каждом пункте находятся родители. И они отстаивают права детей. Планируем, что в этом году свыше 24 тысяч родителей примут участие в мониторинге экзаменов и будут следить за тем, чтобы права детей не нарушались. В этом году у нас уже поступило одно обращение от родителя. Он считал, что неправомерно удалён участник с экзамена - выпускник из Калмыкии. По его заявлению было отсмотрено видео, подняты акты. Видео подтвердило, что он пользовался микрокамерой, которая была встроена в пуговицу. За это он был удалён, был составлен акт. Все доказательства того, что он использует запрещённые средства, были налицо. Поэтому эта жалоба у нас не подтвердилась. Иных каких-то серьёзных жалоб у нас не было.

Было, к сожалению, три случая в Луганской народной республике, Белгородской и Брянской областях, когда была объявлена воздушная тревога.Дети проследовали организованно в соответствии с теми инструкциями, которые были даны заранее, из пункта в убежища. После того, как тревогу отменили, все выпускники решили продолжить экзамен, такое право дали, и они доделали все свои экзаменационные задания и вернулись домой.

В целом первые экзамены прошли достаточно спокойно, на высоком организационном уровне. Но у нас более 230 тыс. человек участвовало в ЕГЭ 1 июня, а вот на русский язык будет почти в три раза больше – 670 тыс. человек. И, конечно, здесь для нас волнительно и важно, чтобы также экзамен прошёл спокойно.

- Пока не было атак на информационные системы Рособрнадзора?

- Атак на наши системы зафиксировано не было.

- А утечки?

- Об утечках я даже говорить не буду, потому что у нас с 2014 года действует очень жесткий, строгий регламент передачи контрольных измерительных материалов в экзаменационные пункты, он разработан так, что невозможно никому получить экзаменационные материалы до экзамена. Сейчас за два часа до ЕГЭ на компьютер в каждую аудиторию высылается зашифрованный файл с экзаменационными материалами. За полчаса до экзамена организаторы получают ключи расшифровки. Идет расшифровка и тут же в присутствии участников распечатываются и раздаются экзаменационные материалы. После экзамена также идёт сканирование этих работ. И всё, даже если оригинал кто-то будет переписывать, переделывать, для системы важен первый скан, который загружен, именно его проверяют потом члены предметной комиссии.

- Как искусственный интеллект помогает выявлять нарушения на экзаменах?

- Искусственный интеллект у нас сейчас применяется как многоуровневая система общественного видеонаблюдения. Если раньше только люди смотрели видео из аудиторий, то уже четыре года нам помогает искусственный интеллект, и качество его работы из года в год улучшается. У нас, к примеру, свыше 5 тыс. аудиторий было задействовано на ЕГЭ по русскому языку, а наблюдателей всего лишь несколько тысяч. И вот наблюдать всё время монотонно за каждой аудиторией невозможно, нецелесообразно. А вот искусственный интеллект наблюдает за всеми без физических и эмоциональных затрат, не отвлекаясь, и выставляет метки.

Каждая метка — это помощь общественному онлайн-наблюдателю. Он эту метку просматривает и, если видит действительно телефон, шпаргалку или иное какое-то нарушение во время экзамена, тут же информирует. Кстати, эти метки видит и представитель штаба в пункте проведения экзамена, он может тоже, не дожидаясь сигнала от нас, отреагировать на месте, в той аудитории, в том классе, где это нарушение происходило. Часто оно так и бывает - тут же фиксируется нарушение, оформляется акт, все решения принимаются людьми. Искусственный интеллект у нас не принимает никаких решений, это инструмент.

- Могут ли в будущем ИИ-системы генерировать уникальные варианты заданий для каждого выпускника?

- По поводу генерации контрольных измерительных материалов – мы пока к этому вопросу не подходим. Возможно, в будущем этот элемент можно будет использовать. Наверное, когда-нибудь мы к этому придём.

- Какие перспективные направления использования ИИ могут быть?

- Мы попробовали использовать искусственный интеллект для проверки сочинений, которые у нас есть как допуск к экзаменам и развёрнутых ответов по ряду предметов. Именно попробовали, не использовали. И сейчас видим, что пока возможности искусственного интеллекта оставляют желать лучшего. Посмотрим еще, как можно использовать этот инструмент для оценки устных экзаменов.

Кроме того, мы ведём работы по облегчению учительского труда и пытаемся апробировать модели проверки искусственным интеллектом заданий всероссийских проверочных работ. Сейчас отрабатываем модель, чтобы эту проверку автоматически проводила программа, чтобы фактически искусственный интеллект давал оценку и автоматически заполнял все поля данных. А потом уже в каких-то особых случаях учитель как админ мог бы корректировки свои внести. И это очень сильно облегчит его жизнь, снимет такой бюрократический элемент, с которым мы тоже на своём уровне пытаемся бороться. Вот такие у нас персептивные направления работы с искусственным интеллектом.

- Как ИИ может помочь школьнику подготовиться к экзаменам?

- Единый государственный экзамен у нас выстроен так по всем предметам, чтобы ребёнок максимально включал логику, критическое мышление, умел анализировать, понимал причинно-следственные связи и так далее. Чем может помочь при подготовке искусственный интеллект при таком подходе? Ну, может быть, перепроверить себя.

На самом деле искусственный интеллект — это большой вызов для системы образования. И это будет критический вызов, если ничего не делать. А если постараться использовать его как полезный инструмент, как когда-то начали использовать компьютер, то от этого будет, конечно, большая польза.

Я думаю, в ближайшие годы эта опорная точка будет найдена, и тогда уже система образования будет более обдуманно внедрять эти технологии, более спокойно и с пониманием всего.

Рассматриваются ли изменения в системе ЕГЭ с учётом перехода на новую модель высшего образования?

Новая модель высшего образования почти не имеет никакого отношения к единому государственному экзамену и экзамену в девятых классах. Новая модель высшего образования – это про содержание этого образования, каким оно будет, чем оно будет наполнено. Единый государственный экзамен – это завершение одного из уровней образования, среднего образования, получение аттестата и получение баллов по тем профильным предметам, которые выбрал участник экзамена, чтобы продолжить своё образование на следующем этапе.

Минпросвещения, Минобрнауки и мы сейчас работаем над тем, чтобы стандарты среднего образования соответствовали стандартам высшего. Чтобы переход из одного уровня образования в другой был бесшовным. Чтобы профессура не говорила, что к нам пришли неподготовленные студенты, а выпускники не говорили, что с них требуют то, чему их не учили в школе. Чтобы не было этих пробелов.

- Есть ли вероятность, что ЕГЭ/ОГЭ могут потом отменить?

- Это популярный, любимый вопрос. В ближайшей перспективе я не вижу предпосылок для того, чтобы эти экзамены отменить. Ни одна страна мира не отменила выпускные, вступительные экзамены. Когда говорят, что мы пошли по западной модели – это не так. Мы пошли по модели мира, когда объединили два экзамена, чтобы выпускник не сдавал сначала экзамены в школе, а потом в вузе. Смысл в этом – создать больше удобств для наших выпускников, меньше стресса, о котором сейчас все любят говорить. Но совершенствоваться ЕГЭ будет. Всегда. До бесконечности. Это я ответственно заявляю.

Мы живём в век стремительных тектонических сдвигов: всё меняется, уклад жизни меняется, технологии меняются. Вообще всё меняется. Поэтому мы всё время эти изменения отслеживаем. Один из примеров – искусственный интеллект, который активно входит в нашу жизнь.

Те, кто говорят об отмене ЕГЭ, полагают, что экзамен за годы своего существования вообще не поменялся. А он изменился кардинально. Наверное, единственное только название осталось и вид бланков, на которых пишут ответы выпускники, а содержание сильно изменилось. Может название стоит поменять. В целом, мы открыты для диалога, мы ежегодно собираем предложения, что нужно усовершенствовать, и обязательно делаем тонкие настройки.

- То есть другие варианты проведения экзамена не обсуждаются?

- Вы сдавали ЕГЭ?

- Да, на 100 баллов сдала русский язык.

- Отлично. Вот представьте, что вы в одиннадцатом классе и сейчас вам предложили бы следующую историю. При том, что вы волновались, готовились к экзамену. Вам сказали: "Всё, ЕГЭ отменили, сдавайте в экзамены школе". В родной школе поставят вам оценки. А потом вы должны сдать еще экзамены в высших учебных заведениях. И там вам заранее не скажут, что вы будете решать, не будет никаких демоверсий, понятных чётких правил и единых подходов по всей стране. У каждого университета свои "хотелки". И вы в короткий промежуток времени должны успеть сдать все экзамены, что непросто, особенно если пытаться поступить ни в один вуз. С ЕГЭ вы можете подать заявления одновременно в пять вузов, внутри вузов по трём направлениям. То есть у вас сейчас имеется фактически 15 шансов, и, если правильно выбрать, то в какой-то из вузов можно поступить точно. И вот вам сейчас говорят: "Нет, этого всего нет". И вузы проводят экзамены, когда им удобно, они не синхронизируют сроки, чтобы кто-то успел и туда прибежать, и здесь сдать экзамен.

Хорошо, допустим, мы вернёмся к старой модели. Но те, кто такие заявления делает, пусть честно заявят всем, что вот этот подход они предлагают. И проведут тогда, если надо по этому вопросу опрос, референдум. Одна из европейских стран отказалась от подобного экзамена, и на следующий год миллионы людей вышли на митинги, чтобы его вернуть. Поэтому, когда такие заявления делаются, надо обо всех сторонах рассказывать.

Часто говорят, что ЕГЭ – это стресс. Но экзамен, в какой бы форме он не проводился, всегда вызывает переживание. Это волнение за результат, смогу ли я. Но и спортивное соревнования для спортсменов — это тоже всегда переживание, испытание, к которому готовился долгие годы.

Поэтому, рассуждая про отмену ЕГЭ, необходимо иметь при этом новую, понятную модель с понятным всем процессом ее реализации и обеспечения прав граждан. Сейчас пока иной новой модели никто не предложил.

- Возможно ли в перспективе частичное или полное внедрение компьютерного формата ЕГЭ и ОГЭ?

- На компьютерном формате мы остановились в том виде, который есть. Это информатика, это использование компьютера в устной части в иностранных языках. По остальным предметам эксперты не видят целесообразности в компьютерной модели. Поэтому в ближайшие годы мы не планируем какие-то компьютерные экзамены по другим предметам.

- В Госдуму был внесён законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам. Как вы думаете, такая возможность может помочь школьникам снизить стресс и улучшить результаты. Как вы относитесь к данному предложению?

- Технология проведения ЕГЭ и обработки результатов не позволяет нам в сроки, отведённые на приёмную кампанию, эти два экзамена провести. Мы их готовы провести, но это будет в июле, в августе или в сентябре. И тогда целесообразность этих пересдач полностью теряется, потому что этот результат в текущем году не получится использовать для поступления. А на следующий год и так у всех есть возможность пересдать любые экзамены во время следующей кампании ЕГЭ для улучшения результатов.

Именно поэтому было поручение президента об одной пересдаче с пониманием нашего учебного процесса. Нужно учитывать сроки приемной кампании, отпуска наших учителей, проведение последних звонков, санитарные нормы, подготовку пунктов проведения экзаменов. Там очень много составляющих. И такие голословные заявления, которые делаются без понимания всего процесса, по-другому как популистскими назвать нельзя.

- В этом году ЕГЭ исполнилось 25 лет. Какие проблемы в системе ЕГЭ остаются наиболее актуальными сегодня?

- Да, это большой срок, 25 лет. Мы с радостью этот юбилей празднуем. Выросло целое поколение тех, кто сдавал ЕГЭ, они уже стали родителями, их дети учатся в школе. Те проблемы, которые у нас есть, мы пытаемся всё время оперативно решать. ЕГЭ – это как приложение в телефоне, все время обновление идет.Сказать, что сейчас у нас где-то какие-то критические проблемные моменты есть, я не могу. Но вот в долгосрочной перспективе… Мы начали разговор с искусственного интеллекта, и я вижу, что это большой вызов для экзаменов.

Понимая, что выпускники ориентируются на экзамен, структуру экзамена, то как он проводится, мы уже начали работу по включению практической части в ЕГЭ по химии и физике, отрабатываем модели такого экзамена. В девятых классах такая возможность уже есть, кстати, многие регионы ей пользуются. Как с экзаменом по иностранному языку, у нас будут блоки из теоретической и практической части. Практическая часть важна, особенно если говорить об искусственном интеллекте как вызове. Во время практический части выпускник должен делать всё своими руками, провести эксперимент и интерпретировать его результат. И если к этому эксперименту в течение школьной жизни готовиться, искусственный интеллект тут мало чем поможет, это все надо научиться делать своими руками.

- Почему нельзя это сделать сейчас?

- Резонный вопрос. Потому что экзамен единый для всех. Внедрять новые форматы нужно, имея примерно одинаковое оборудование во всех школах России.

Опыт устного собеседования по русскому языку в девятых классах у нас есть, опыт ЕГЭ по иностранному языку с устной частью у нас есть. Опыт проведения экзаменов в девятых классов с практической частью у нас уже есть. Фундамент у нас уже есть. Поэтому, опираясь на этот фундамент, мы уже работаем по другим направлениям. В будущем мы будем работать над тем, чтобы увеличивать долю практических и устных частей ЕГЭ во всех предметах.

- Это будет постепенно?

- Конечно, постепенно. Когда у нас конкретная модель будет появляться, мы её будем публично показывать, апробировать, будет плавный переход. Например, у нас уже год работы прошел с физикой и химией. Я думаю, цикл от момента, когда мы объявили и начали апробировать форматы, до обязательной сдачи в таком формате – это как минимум четыре года. Поэтому выпускникам, которые сейчас заканчивают девятый класс и идут в десятый, если они прочитают это интервью, не надо об этом думать вообще. Эти модели через два года ещё внедрены не будут.

- Вы упомянули об устном экзамене по истории для всех учеников девятых классов. Определён ли уже механизм его проведения?

- Смотрите, у нас есть фундамент, есть понимание, как это делается, техническое задание мы перед Федеральным институтом педагогических измерений поставили. Во-первых, чтобы экзамен не вызывал бюрократию и напряжение для наших учителей и для школ, не создал проблемы. Во-вторых, чтобы этот экзамен не превратился в профанацию, чтобы он был действительно полноценным, содержательным и отвечал всем современным требованиям. И вот по этому техническому заданию, имея уже опыт проведения устного русского, формируется модель. Она будет представлена к концу этого года. И потом ещё будет срок - больше года - на общественное обсуждение, апробацию и внедрение. Поэтому время есть, опыт предварительный есть и понимание, как это делается. Эту модель мы должны будем доработать и только после широкого общественного обсуждения принимать.

- Планируете проводить пробные устные экзамены до 2028 года?

- Конечно, у нас будут массовые апробации. И все будущие участники экзаменов в пробниках поучаствуют.

- Какой круг вопросов будет затрагивать экзамен?

- Только то, что изучали в школьной программе.

- А что будет со школьниками, которые не смогут сдать экзамен?

- У нас по другим предметам есть право пересдачи, особенно в девятых классах. Тем более, что история будет сдаваться в феврале-марте примерно, раньше других предметов, поэтому возможность пересдать будет. Главная задача наша – чтобы предмет история стал хорошо знакомым и любимым для всех. Это важный предмет для каждого гражданина страны.

Будет ли устный экзамен по истории учитываться при поступлении в колледжи и техникумы?

Сейчас в колледжи и техникумы выпускники девятых классов поступают по среднему баллу аттестата. Там учитываются все предметы. Я думаю, конечно же, фактически результат за устный экзамен будет влиять на аттестат, на возможность поступить.

- Планируется ли начисление дополнительных баллов за высокий результат на этом экзамене?

- Таких планов нет, у нас все экзамены равноценные. Здесь равные условия для всех. Все предметы важны. История, как и русский язык, фундаментальная основа, которая закладывает мировоззрение каждого гражданину нашей страны. Поэтому здесь дополнительных баллов не предусмотрено. Если ты знаешь хорошо историю своей страны, мировую историю, роль нашей страны в мировой истории – это и есть само по себе дополнительный бонус.

И еще один вопрос про историю. Как идёт подготовка к проведению обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные направления? Успеют ли школьники подготовиться?

Приказом Министерства образования и науки определено, что экзамен по истории добавлен к обществознанию как альтернативный для поступления на гуманитарные направления в вузы. Пока ограничились этим годом. Какой будет приказ министерства на 2027-2028 учебный год – это покажет время.

Система уже, в принципе, и вузы в том числе получили сигнал, что история поэтапно должна перейти в разряд обязательных экзаменов вместо обществознания. Но это не значит, что по ряду гуманитарных направлений обществознание наряду с историей не может использоваться для поступления. Например, то же юридическое направление может использовать результаты трёх экзаменов: по русскому языку, обществознанию и истории.

Я думаю, что роль и место истории как предмета буквально за несколько лет поменяется у нас. Наверное, это будет самый сдаваемый предмет в будущем среди предметов по выбору.

И как будет учитываться профиль специальности? Например, нужен ли одинаковый уровень знаний по истории филологу и историку?

По всем предметам ЕГЭ внутри нет разделения, за исключением математики. Перечень заданий универсальный, количество заданий по уровню сложности сбалансировано: лёгкий, средний, сложный. Это позволяет ранжировать выпускников по уровню подготовки, будущих профильных историков и филологов в том числе.