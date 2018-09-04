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Президент РАН: о проект "Наука" сломано немало копьев

Александр Сергеев рассказал о создании национального проекта "Наука"

Президент РАН: о проект "Наука" сломано немало копьев
Президент РАН Александр Сергеев
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук на своем заседании обсудил ход подготовки создания национального проекта "Наука". Корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовал на эту тему с президентом РАН Александром Сергеевым. В эту беседу включены также ряд ответов президента РАН журналистам по завершению заседания президиума.

- Прошло чуть меньше полугода после того, как президент РФ Владимир Путин в одном из своих майских указов поставил ряд важнейших задач по развитию российской науки.

- Да, эти месяцы не прошли бесследно. Хочу отметить, что национальный проект "Наука" будет реализовываться в рамках трех больших федеральных проектов. Это развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок и развитие кадрового потенциала науки.

- Все эти направления разрабатываются внутри Академии наук?

- Нет, конечно. Нельзя забывать, что помимо Академии наук существует еще и министерство науки и высшего образования. Поэтому работают над созданием национального проекта представители Академии наук и министерство. Каждое из трех направлений курирует один вице-президент Академии наук и один заместитель министра.

Работа все эти месяцы продолжалась очень активно. Как говорят в таком случае, было "сломано немало копьев". Много и активно дискутировали, но, в конце концов, как нам кажется, все мы пришли к разумному компромиссу.

- Все имеет свое стоимостное выражение. Сколько предполагается выделить на осуществление этого важнейшего национального проекта средств?

- Около 400 миллиардов рублей.

- Деньги будут распределены всем "сестрам", т.е. проектам, поровну?

- Нет, это не так. Больше всего средств, скорее всего, будет выделено на проект развития исследовательской инфраструктуры, т.е. на создание научных центров мирового уровня. Президент ведь поставил задачу, чтобы наша наука вошла в пятерку лидеров по приоритетным направлениям. У нас в стране достаточное количество центров, которые ведут разработки на мировом уровне. Конечно, они должны будут получить существенное бюджетное финансирование. Таких центров планируется 16, хотя, конечно, их должно быть существенно больше.

Они охватывают проблемы освоения ресурсов мирового океана, развитие современных форм энергетики, экология, создание "искусственного интеллекта", математика и т.д.

- На заседании президиума остро возник вопрос о создании и о роли в дальнейшем развитии науки научно-образовательных центров.

- Это вполне объяснимо. Один из проектов, который является составной частью общего национального проекта "Наука" - это проект развития научной и научно-производственной кооперации.

- Почему это называется кооперация?

- Потому что эти центры должны связать воедино науку, промышленность и бизнес. В этом проекте промышленность играет определяющую роль, промышленность и бизнес. Причем финансирование научных исследований, которое направляется от современных видов промышленности, будет превышать даже бюджетное финансирование. Мы считаем, что это тот инструмент, который поможет нам сделать науку производительной силой экономики.

Вполне понятно, что центры могут активно работать и быть полезными только тогда, когда в их работе будет заинтересована и промышленность, и сельское хозяйство.

Когда я говорю промышленность, то я имею в виду и современные госкорпорации, и крупные компании, и, естественно, государственный заказ.

- Члены президиума РАН с большой болью говорили о состоянии научной аспирантуры.

- Это тоже вполне понятно. И хочу напомнить, что один из федеральных проектов как раз посвящен развитию кадрового потенциала и привлечению молодежи в науку.

Конечно, для того, чтобы Академия наук развивалась, необходимо активное развитие научной аспирантуры. Где еще можно брать квалифицированные, подготовленные кадры? Именно этим и должна заниматься научная аспирантура. И здесь предстоит решить массу проблем. Поэтому члены президиума и поднимали вопрос о формах развития научной аспирантуры, о жилищно-бытовых условиях, об обеспечении научной приборной базой.

Над всем этим придется еще работать.

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Теги: РАН, Александр Сергеев
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