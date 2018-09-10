Юрий Трутнев: если проект приносит стране хорошие дивиденды, слова "дорого" не существует

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Интерфаксу" рассказал о планах по освоению Северного морского пути, борьбе с высокими ценами на бензин на Дальнем Востоке, экспортном потенциале региона, а также о поддержке малого бизнеса наряду с большими инвестпроектами.

- На прошлой неделе на совещании в Горках премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к концу сентября закончить подготовку предложений по основным направлениям работы правительства до 2024 года. На чем будет сконцентрирована работа на Дальнем Востоке в этот период? Какие нужно будет решать вопросы, какие есть "болевые точки"?

- Мне кажется, определение "болевые точки"- не совсем правильное. Последние пять лет на Дальнем Востоке реализуется новая политика, направленная на повышение темпов роста экономики и привлечение в регион дополнительных инвестиций. В рамках нее принято 36 федеральных законов, улучшающих инвестиционное пространство на Дальнем Востоке, 152 акта правительства. В результате на Дальнем Востоке появились совершенно другие условия ведения бизнеса. Что за счет этой законодательной работы удалось изменить? Пять лет назад доля иностранных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке составляла 2% от общероссийского уровня. Сейчас она выросла в 15 раз, до 30%. Около 1,3 тыс. компаний уже реализуют новые инвестпроекты или заявились на участие в них, введено в эксплуатацию 129 новых предприятия, остальные - в процессе.

Вся эта работа будет продолжаться и дальше, только детализироваться. При этом мы будем больше обращать внимания на социальную политику. Это не потому, что на первом этапе мы про нее забыли, а теперь вспомнили. А потому что последовательность процессов такая, что сначала надо заработать деньги, а потом уже тратить на помощь людям.

Надо сделать так, чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке. Сейчас мы запланировали более 190 мероприятий во всех регионах Дальнего Востока, будем строить больницы, школы, детские сады, модернизировать техникумы. Всего на эти цели до 2021 года выделено 53,7 млрд рублей.

- То есть постепенно тенденция, когда регионы Дальнего Востока были в основном дотационными, преломляется? И когда они начнут становиться профицитными?

- Это лукавый вопрос. Профицит и дотационность - это вопрос, в том числе, и об объеме федеральных изъятий. Можно изымать меньше, и тогда регионы будут профицитными. А можно изымать больше, и они будут дефицитными, но это уже вопрос политики Минфина. Я, как губернатор в прошлом, всегда придерживался позиции, что нужно стараться больше средств оставлять в регионах, в том числе и на предприятиях.

- После выборов президента в сферу вашей ответственности вошла еще Арктика. Расскажите о первоочередных проблемах, которые нужно решать. Как будет выстраиваться система работы в этом регионе, будет ли она аналогична той, что применяется сегодня на Дальнем Востоке, или нужны новые подходы?

- В Арктике, прежде всего, надо определить основные цели. Я только начал разбираться в этом процессе. Уже сейчас понятно, что в арктической зоне у нас есть международные обязательства, Россия участвует в работе международных арктических организаций, нужно продолжать эту работу и отстаивать интересы нашей страны. Есть вопросы по линии Минприроды, связанные с обоснованием внешней границы арктического шельфа, а также вопросы экологии, перспективы добычи полезных ископаемых, ведутся серьезные научные исследования.

Наверное, самой важной задачей для себя в арктическом направлении я считаю развитие Северного морского пути. Северный морской путь всегда был безумно интересной идеей, но пазл его развития не складывался.

- Да, это было безумно дорого.

- Я вам раскрою тайну: все зависит то того, сколько ты тратишь и сколько получаешь в ответ. Если проект приносит стране дивиденды с высокими показателями надежности и с хорошими сроками окупаемости, то слова "дорого" вообще не существует. Для того чтобы сделать Северный морской путь окупаемым, нужно обеспечить большой грузопоток. И именно этот элемент долго отсутствовал в конструкции проекта.

Но "НОВАТЭК" принял решение построить хаб по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке. Я поддерживаю этот проект, потому что он создает устойчивый круглогодичный грузопоток, который в дальнейшем вырастет в три раза. То есть у нас уже есть якорный инвестор, и, опираясь на него, мы будем создавать систему обслуживания судов, бункеровки, спасения, навигации.

- Камчатский хаб "НОВАТЭКа" может получить статус ТОРа?

- Получит, конечно. Когда я говорю, что мы поддерживаем этот проект, я имею в виду, и налоговые преференции и помощь в строительстве инфраструктуры и т.д.

- А поддерживаете ли вы возможность каботажных перевозок судами иностранного производства, о чем просит "НОВАТЭК"?

- Думаю, что этот вопрос будет решен.

- Достаточно ли проекта "Ямал СПГ" для того, чтобы строить инфраструктуру на Северном морском пути?

- Помимо "НОВАТЭКа" на чашу весов ляжет Баимская рудная зона, которая тоже будет использовать этот маршрут. Сейчас под этот проект надо делать большое технико-экономическое обоснование и анализировать, какая инфраструктура будет необходима прежде всего.

- А может ли сама система ТОРов распространиться на Арктику? Вы не думали также распространять в Арктике систему свободного порта?

- Почему бы и нет, но вопросы надо решать по мере осмысления. Мы сейчас договорились с "Росатомом" о взаимодействии и проведении анализа дальнейшего развития Северного морского пути.

- Какой срок ставите для анализа?

- Думаю, что через полгода смогу все рассказать гораздо конкретнее.

- На следующей неделе пройдет Восточный экономический форум. Одна из центральных тем, конечно же, привлечение инвестиций. Что сейчас нового может предложить Дальний Восток инвесторам? Как увеличить долю иностранных инвесторов в регионе, может быть стоить расширять географию иностранцев?

- Мне кажется, этот вопрос надо ставить по-другому. Сформулировать хорошие преференциальные условия - это простой путь, а сопроводить каждый проект гораздо сложнее. Нужно проявлять максимум внимания к каждому проекту.

К примеру, не так давно мы встречались с компанией Tata Power (Индия), которая инвестирует в разработку Крутогорского месторождения на Камчатке. Еще до вхождения в проект они попросили создать им ТОР и построить 80 км дороги. Я им ответил, они точно получат статус резидента ТОР, но только после принятия инвестиционного решения. Наоборот не получится. Кроме того, мы всегда подчеркиваем, что мы готовы вложить 1 рубль бюджетных инвестиций в инфраструктуру в ответ на каждые 10 рублей, вложенный инвестором в проект. И вот так приходится работать по всем проектам. Правда иногда случается как в пословице: "бойтесь своих желаний, они могут осуществиться". Мы начали такую активную работу по развитию проектов в области сельского хозяйства, что у нас уже откровенно не хватает сельскохозяйственных земель.

В Приморье наиболее благоприятный климат, свободные земли сельхозназначения уже сложно найти. Люди заходят с большими проектами, рассчитанными на 50-100 тыс. га, и агентство по привлечению инвестиций буквально собирает эти земли по муниципалитетам.

Но я уверен, что с поиском земли и прочими проблемами на нашей территории мы справимся. У Дальнего Востока большой аграрный потенциал - земля чистая, есть благоприятные климатические зоны, рядом огромные рынки с населением 4 млрд человек. Количество желающих инвестировать в сельское хозяйство на Дальнем Востоке большое - это и российские, и зарубежные инвесторы. Я считаю, что закон о дальневосточном гектаре точно востребован. У меня вообще была мечта, мечта, чтобы людям России выдавали земли либо без долгих бюрократических процедур.

- Было заявлено, что одна из основных тем Восточного форума - это экспортный потенциал Дальнего Востока. Что мы можем предложить другим странам кроме аграрного сектора?

- Аквакультура. У нас почти не продавались участки для выращивания рыбы, гребешка, трепанга, устриц, креветок и других морских жителей. Мы можем увеличить производство в 25 раз путем проведения электронных торгов на право пользования морскими участками по аналогии с дальневосточным гектаром. Созданная система позволяет проводить прозрачные и, главное, удобные аукционы в электронной форме. В результате у нас многократно выросла стоимость участков, а спекулянты ушли с этого рынка.

Для дальнейшего ускоренного развития рыбоводства ещё предстоит решить много других вопросов, в том числе связанных с охраной участков - необходимо менять закон о частной охранной деятельности.

Еще одна отрасль - это лес. Мы сейчас обсуждаем с китайскими инвесторами возможность строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае. Наши российские инвесторы планируют построить завод по деревянному домостроению.

И, наконец, у нас строятся такие предприятия как судостроительный комплекс "Звезда", газоперерабатывающие, газохимические заводы, у них тоже высокий экспортный потенциал.

- Чтобы не уходить далеко от марикультуры. Сколько планируете аукционов провести до конца года, какой объем средств ожидаете?

- В середине июля стартовали и успешно проходят первые электронные аукционы. Из выставленных на торги 46 рыбоводных участков общей площадью более 9 тысяч гектар уже реализованы 26 участков площадью около 3,9 тысяч гектар. В ходе торгов средняя цена выросла почти в пять раз: с 9,6 тысяч до 45 тысяч рублей за гектар. За некоторые участки инвесторы готовы платить в 10-30 раз больше их начальной стоимости. Такие результаты свидетельствуют о высоком спросе на участки и потенциале марикультуры в Приморье. По итогам торгов первыми 26 участками в бюджет поступит около 175 млн рублей. Эта сумма в 4,6 раза превышает их стартовую стоимость.

По итогам аукционов уже заключено 13 договоров пользования. Торги продолжаются. 14 лотов будут реализованы непосредственно в дни проведения Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября.

Задача - за 3 года увеличить общую площадь рыбоводных участков в морях Дальнего Востока с нынешних 63 тыс. га до 160 тыс. га. Теперь инвесторы могут подавать заявки через специальный интернет-сервис, который позволит сократить сроки получения участков более чем в 2 раза: раньше предпринимателям приходилось тратить на это более 180 дней, а теперь менее 80 дней.

- Мы в основном упоминаем крупные инвестиционные проекты. Год назад на Восточном форуме крупный бизнес в шутку говорил о том, что негде было кофе купить. Как на Дальнем Востоке развивается малый бизнес, как он поддерживается? Будет ли ситуация иной в этом году?

- Не будет.

- Гостям по-прежнему будет негде пить кофе?

- Кофе, я думаю, все найдут, где выпить. Вместе с Фондом развития Дальнего Востока мы оказываем некоторую поддержку малого и среднего предпринимательства. Но мне не нравится, как сейчас идет эта работа, ею надо заниматься больше. Так, представители малого и среднего бизнеса могут стать резидентами свободного порта.

Что касается кофеен на ВЭФ, то с этим сложнее, так как форум проходит всего лишь три дня. Тем не менее, мы задумываемся о создании материальной базы для ВЭФ. У нас есть план построить конгресс-центр на острове Русский для проведения форума, потому что постоянно пользоваться аудиториями Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) не очень хорошо.

- В начале года вы говорили, что проводится аудит ТОРов, и допускали, что некоторые площадки могут быть закрыты, из-за того что они не очень эффективны. Какие решения в итоге были приняты?

- Не закрыли пока. По самим ТОР таких вопросов нет. Есть отдельные площадки в рамках системы, которые пока не востребованы. Но это не очень страшно, потому что никаких расходов мы не несем. Просто инвестор хотел прийти, но по стечению обстоятельств не реализовал свой проект. Мы обсуждали этот вопрос и пока решили не торопиться, потому что, если площадка в целом перспективна, ее надо не закрывать, а искать другого инвестора.

- Внутри самого региона инфраструктурные вопросы так и не решены, только одна региональная авиакомпания - "Аврора", занимается региональными перевозками. Ее достаточно?

- Географию Дальнего Востока мы не изменим. Поэтому мы вынуждены заниматься транспортной доступностью в тех объемах, в которых мы в состоянии это сделать. Одна из проблем - нехватка субсидированных билетов в европейскую часть России. Только в этом году дополнительных субсидии выделялись дважды - один раз на 660 млн рублей, затем еще на 700 млн. По общей для России программе субсидирования 70% средств уходит на Дальний Восток. Но даже с учетом этого, субсидированных билетов по-прежнему не хватает. Поэтому мы ставим перед собой задачу развивать непосредственно Дальний Восток, чтобы были хорошие школы, больницы, вузы, чтобы у людей было меньше вынужденных причин ездить в европейскую часть России. И в рамках этого нужно развивать межрегиональные авиаперевозки.

- Как вы относитесь о замене на дальневосточном направлении бортов "Аэрофлота" на самолеты его "дочки" "России"?

- Я знаю, что дальневосточники этим решением очень недовольны. Я поручил Минтрансу России изучить вопрос и разобраться.

- "Роснефть" просила посодействовать с выкупом земли для нужд комплекса "Звезда". Удалось ли помочь ей? Как идет реализация этого проекта, насколько укомплектован портфель заказов у комплекса, кто основные заказчики, нет ли проблем с инфраструктурой?

- В планах Минпромторга до 2035 года предусмотрено строительство 170 судов, сегодня в портфеле заказов ССК "Звезда" 26 судов. То есть на первых порах заказами они обеспечены, но в дальнейшем портфель заказов должен быть увеличен.

С нашей стороны мы активно помогаем "Звезде". Из 6 тыс. квартир, которые надо построить для работников судоверфи, 4,6 тыс. строятся с участием Фонда развития Дальнего Востока. А корпорация развития Дальнего Востока активно строит необходимую инфраструктуру в Большом Камне. На это Минвостокразвития выделило более 3 млрд рублей.

Мы также помогаем с поиском земельных участков. На 2018 год под эти цели выделено 46 млн рублей.

- В этом году отмечался сильный всплеск цен на бензин. Стоимость топлива на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России - она превышает 50 руб./л. Насколько это серьезная проблема для Дальнего Востока и хватает ли мощностей двух НПЗ, работающих в регионе, для того чтобы обеспечить его бензином и дизтопливом и не давать ценам расти слишком сильно?

- Я не думаю, что вопрос цен на бензин связан с дефицитом топлива или нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей. На практике рост цен связан с простой, но противной вещью, которая называется локальный монополизм. Так, например, мы начали разбираться с ситуацией на Камчатке после многочисленных жалоб жителей. Выяснилось, что была одна компания, которая сильно завышала цены. Я спросил начальника местной антимонопольной службы, какие меры предпринимаются в связи с этим? А он мне ответил, что никаких мер предпринимать не надо, потому что все правильно. И мне ему пришлось ответить, что тогда меры придется принимать, наверное, по отношению к нему самому. В ответ этот человек поднял шум в прессе, но все закончилось, как и должно было - службу возглавил новый человек.

В основном, рост цен на бензин связан с тем, что топливо закупает одна компания. А мы ищем глобальные макроэкономические причины. Чаще всего никаких причин нет, в основном чиновники на местах просто не исполняют свои функции.

- Правильно ли я понимаю, что в этих условиях новый НПЗ, как например ВНХК "Роснефти" , может быть не востребован?

- ВНХК будет строиться, там закончен проект, в ближайшее время он должен пройти экспертизу. Мы тоже будем разрабатывать план государственного участия в поддержке этого проекта.

- Как вы видите решение проблемы после 2028 года с высокими ценами на электроэнергию на Дальнем Востоке? Сейчас действует надбавка к цене для энергорынка.

- Развилка возможна двойная. Во-первых, по мере развития Дальнего Востока будет расти количество потребителей. Таким образом, вырастет рентабельность работы всей энергосистемы, и если до этого времени количество потребителей вырастет настолько, что мы сможем за счет их концентрации снизить тарифы и снять деформацию, которая существует сегодня в силу разбросанности объектов, недостаточного количества потребителей и так далее, тогда просто не потребуется никакая надбавка. Если этого не произойдет, может быть, на какое-то время придется пролонгировать надбавку.