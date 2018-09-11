Ольга Кириллова: более 300 тысяч украинцев получили гражданство РФ с 2014 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции Ольга Кириллова рассказала в интервью "Интерфаксу", планирует ли ведомство облегчить процесс получения российского гражданства мигрантами и какие изменения ждут миграционное законодательство в ближайшие годы.

- Ольга Евгеньевна, сколько денег в бюджет принесла продажа трудовых патентов мигрантам за текущий год?

- От продажи патентов трудовым мигрантам в первом полугодии 2018 года государство получило порядка 29 млрд рублей. Объем поступлений на 23% возрос по сравнению с прошлым годом.

Сумма, налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа по патентам на работу, поступающая в бюджеты субъектов РФ, ежегодно увеличивается. Это стало возможно благодаря реформе в сфере трудовой миграции, которая позволила сменить административную модель регулирования на экономическую. Квоты заменили трудовыми патентами, а регионы получили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда.

- Планируется ли усложнение требований экзамена по русскому языку для мигрантов по просьбе экспертов?

- Владение русским языком является одним из необходимых условий для социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. И, конечно, мы считаем, что люди, которые длительное время находятся в России, должны иметь определенный уровень знания языка для повседневного общения и взаимодействия с местным населением. Мы считаем, что этот уровень должен определяться исходя из предполагаемого времени пребывания иностранных граждан в России.

Исходя из этой логики, МВД России будет поддерживать предложения компетентных федеральных органов исполнительной власти по развитию дифференцированного подхода к определению требований к владению русским языком тех или иных категорий иностранных граждан.

- Планируется ли введение временного паспорт для тех, кто не имеет гражданства РФ?

- Безусловно, необходимо решать вопрос, связанный с отсутствием документов, удостоверяющих личность у лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.

В настоящее время осуществляется работа над проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства. Им предусматривается особый документ, удостоверяющий личность данной категории лиц, с которым они смогут проживать в России, работать и в дальнейшем приобрести российское гражданство – стать полноценными членами общества. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

По экспертным оценкам – это несколько десятков тысяч человек. Это бывшие граждане СССР, проживающие на территории России более 15 лет и, по разным причинам, не сумевшие стать гражданами России. А также лица без гражданства, в том числе освобожденные из мест лишения свободы и прибывшие в Россию в детском возрасте. При этом, эти люди, как правило, не имеют места жительства и определенного рода занятий в РФ, не могут социализироваться. В том числе, из-за отсутствия возможности легализоваться в стране

На сегодняшний день в правовом поле действующего миграционного законодательства отсутствуют механизмы, позволяющие урегулировать статус таких лиц без гражданства, так как у них нет оснований быть принятыми в российское гражданство.

- На какой стадии разработки находится Миграционный Кодекс? Был ли проект одобрен кем-то еще помимо Межпарламентской ассамблеи СНГ?

- Вопрос о необходимости кодификации миграционного законодательства прорабатывался МВД России совместно с научным и экспертным сообществом. Мы полагаем, что к нему можно будет вернуться только после того, как все имеющиеся инициативы по созданию новых и совершенствованию существующих правовых моделей регулирования миграционными процессами будут завершены. Скорее всего – это не ранее 2025 года.

Сейчас осуществляется подготовка модельного Миграционного Кодекса СНГ, который будет большим интегрированным документом, где будут учитываться как основные вопросы регулирования миграции, так и смежные вопросы, касающиеся защиты прав и обязанностей трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также национальной безопасности государств.

- Ольга Евгеньевна, как вы относитесь к предложению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова ужесточить фиксацию согласия собственника жилья на прописку мигрантов на своей жилплощади?

- Учет иностранных граждан по месту жительства и раньше осуществлялся с согласия собственника жилого помещения.

Что касается вопроса постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания, то 8 июля были внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". Согласно им, для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания, установлено требование о предоставлении ему жилого помещения в соответствии с законодательством РФ.

Теперь постановка на учет не только по месту жительства, но и по месту пребывания осуществляется с согласия собственника или лица, уполномоченного распоряжаться жилым или иным помещением в качестве принимающей стороны.

Хочу подчеркнуть, что за нарушение правил регистрации предусмотрены меры не только административной, но и уголовной ответственности.

- Увеличилось или уменьшилось количество мигрантов из Украины? А из ДНР и ЛНР?

- Количество ежегодно прибывающих в нашу страну иностранцев остается относительно стабильным, при этом, наибольшая доля из числа прибывающих принадлежит гражданам Украины. На сегодняшний день на территории РФ их находится порядка 2 млн.

Кроме того, за 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс граждан Украины. В текущем году миграционный поток из Украины остался на прежнем уровне.

- Какое количество граждан СНГ находятся на территории Российской Федерации?

- По состоянию на 1 августа 2018 г. на территории Российской Федерации находилось 8,5 млн граждан СНГ.

- Сколько трудовых мигрантов из КНДР сейчас работают в РФ? Многие ли обращаются в миграционные службы МВД с просьбой о предоставлении убежища?

- В настоящее время на территории Российской Федерации находится 21 734 гражданина из КНДР, из которых осуществляют трудовую деятельность по разрешению на работу 19 559, 23 – имеют разрешение на временное проживание, 46 – проживает с видом на жительство, признаны беженцами – 2, временное убежище предоставлено 68.

- Было ли сокращено время пребывания трудовых мигрантов из КНДР на территории России после принятия резолюции Совбеза ООН до конца 2018 года или они имеют право оставаться до 2019 года, если это позволяет выданный патент?

- Граждане КНДР смогут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН на территории РФ до 22 декабря 2019 года при наличии у них действительного разрешения на работу.

Положение резолюции не применяется в отношении разрешений на работу гражданам КНДР, письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия данной резолюции.

- Как вы относитесь к законопроекту о миграционной амнистии? Будет ли МВД вносить свои правки?

- Законопроект заслуживает внимания и вместе с тем требует дополнительной проработки.

Например, для того, чтобы установить особый порядок пребывания на территории РФ, не требуется принятия дополнительных норм, так как изменение срока временного пребывания в отношении отдельных категорий граждан отнесено к полномочиям правительства РФ. При этом в законопроекте отсутствуют положения о проведении в целях обеспечения национальной безопасности административных процедур по учету, фотографированию и обязательной дактилоскопической регистрации данной категории лиц при подаче ими заявлений о продлении срока временного пребывания в РФ.

В законопроекте не предусматривается временной период, в течение которого граждане Украины должны были постоянно проживать на территории Крыма и Севастополя до их снятия с регистрационного учета по месту жительства. Кроме того, не устанавливается максимальный срок, прошедший с момента снятия с регистрационного учета, до истечения которого к указанной категории лиц может быть применен предлагаемый льготный порядок приобретения российского гражданства. Не раскрывается механизм доказывания факта временного выезда за пределы Республики Крым.

- Будут ли какие-нибудь изменения в процедуре получения трудового патента?

- Концептуальных изменений по линии МВД России в процедуре оформления данного документа в настоящее время не планируется.